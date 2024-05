Defensoría del TEEM brinda asesoramiento e intervención en proceso electoral por acciones afirmativas

De acuerdo con la magistrada Patricia Tovar Pescador, presidenta del tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), si alguna persona durante el registro, cree que fueron vulnerados sus derechos, respecto a las Acciones Afirmativas que por primera vez se ejecutaron en un proceso electoral, puede acercarse a la Defensoría Pública del Tribunal.

Tribunal Electoral del Estado de México (Foto: Manuel Luna).

“Si se acercan a la Defensoría y piden asesoramiento, y si piden la intervención de la Defensoría para representación, desde luego; y si no, seguramente quienes no quieren acceder a esto, lo harán de manera particular contratando a su abogado o la forma que la ciudadanía determine su acercamiento”.

Por otra parte señaló que en los trabajos que han realizado en elecciones anteriores, el Tribunal ha tenido diferentes tipos de asuntos, ya que por ejemplo, en las elecciones intermedias como las de hace tres años, también se realizan las elecciones de las autoridades auxiliares, donde se desborda el número de asuntos que se tienen que resolver.

Cada ayuntamiento tiene sus Delegaciones, detalló, y de ahí, para cada Delegación el ayuntamiento hace la convocatoria para su elección, por lo que si bien no puede definir un número exacto de asuntos que trataron, sí reconoce que es un número grande, principalmente en los municipios donde hay un mayor número de habitantes como Ecatepec y Nezahualcóyotl, donde incluso tuvieron que realizar elecciones extraordinarias, como en las elecciones constitucionales.

