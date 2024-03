Defensoría Pública del TEEM trabajará principalmente con profesionales en derecho

De acuerdo con la magistrada Martha Patricia Tovar Pescador, quién preside el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), el perfil profesional de las personas que estarán involucradas en la Defensoría Pública de ese Tribunal, tendrán como característica ser profesionales en derecho, porque la defensoría tendría cuando lo soliciten, la representación de las personas que soliciten la defensoría.

Magistrada Martha Patricia Tovar Pescador, quién preside el Tribunal Electoral del Estado de México (Foto: Manuel Luna).

“La representación legal, es decir cuando presenten un medio de impugnación de un candidato de una persona que se violen sus derechos político electorales, el acercamiento tan solo al hacer la demanda se requiere de una especialización en derecho”.

Resaltó también que no necesariamente todas las personas solicitan la representación, ya que si bien, hay quienes sí piden la representación y la asesoría, pero hay personas que solamente buscan una asesoría, y no necesariamente que haya un representante de la de la Defensoría para que sea la representación también su abogado, pues contratan un abogado particular.

Agregó, que no existe la posibilidad de que nadie puede representar a alguien en la defensa de sus derechos políticos electorales de oficio, por lo que solo es a solicitud.

Finalmente resaltó que en el actual proceso electoral, en caso de que los partidos políticos no cumplan con las acciones afirmativas la defensoría, actuará siempre y cuando se acerquen a solicitar asesoría, o la propia intervención de la misma, ya que, quienes no quieran acceder a la Defensoría, podrán hacerlo de manera particular contratando un abogado, pero dependerá del acercamiento o no de la ciudadanía.

Esta nueva Defensoría que nace en el estado de México se convirtió apenas en la quinta a nivel nacional, ya que únicamente existen instancias similares en la Sala Superior del TEPJF, y en el caso de las entidades se encuentran en Michoacán, Veracruz, Oaxaca, y Ciudad de México.

Comentarios

comentarios