En esta semana empieza la cuenta regresiva de 10 a 0 días para que se produzca el cambio de gobierno en el estado de México. Los secretarios del gabinete y su gente de confianza deberán despejar las oficinas públicas para dar entrada a los nuevos funcionarios que encabezarán el gobierno. Pero también se va la arrogancia del poder característica en muchos de ellos, lo mismo que lo sombrío de su actuar y que de alguna manera van de la mano para que no sean cuestionados u obligados a comparecer o sancionados.

Ahora los funcionarios salientes deberán buscarse otra fuente de ingresos o mantenerse de la que ya tienen pues al menos durante un sexenio no pisarán los pasillos de las secretarías o dependencias. Se va una camada que durante años, algunos décadas, vivieron del presupuesto público e hicieron y deshicieron a su antojo como quien se sabe imperturbable. Pero el poder tarde que temprano es pasajero por lo que tiene un final y este llegó.

En contraparte, habrá que ver cómo asumen el poder y se desenvuelven los morenistas. Si el hecho de gobernar se les sube a la cabeza o entienden que tienen una misión de servir y que el encargo público no está para ser usado en beneficio propio o de un entorno particular, como tanto ellos mismos han criticado. Que sepan que son gobierno de todos, incluyendo los que no votaron por ellos, y que no hay tiempo para improvisaciones y menos para culpar a otros de lo que no puedan resolver. La campaña terminó, el gobierno es muy distinto porque se deben tomar decisiones sobre lo que hay. La prueba de fuego llegó.

Comentarios

comentarios