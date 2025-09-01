Delfina Gómez acompaña a la Presidenta Claudia Sheinbaum en su Primer Informe de Gobierno

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez acompañó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su Primer Informe de Gobierno, donde refrendó el respaldo del Estado de México al proyecto humanista y de soberanía que encabeza la mandataria federal. “Es un honor haber acompañado a nuestra querida Presidenta en su #Pr1merInforme de Gobierno. #EsTiempoDeMujeres y su incansable trabajo por la transformación es muestra clara de que seguimos llegando y transformando. Gracias, Presidenta, por defender a México y nuestra soberanía. ¡La queremos mucho!”, compartió Delfina Gómez.

Estado de México, prioridad nacional con avances en seguridad, salud e infraestructura para la Presidenta Sheinbaum este primer año de Gobierno.

La Presidenta subrayó que el Estado de México ha registrado una disminución del 45 por ciento en el delito de homicidio doloso, resultado del trabajo coordinado con los gobiernos estatales. “Gracias, querida Presidenta Claudia Sheinbaum, por su apoyo al #EdoMéx. Cuente con nosotros para seguir trabajando por la salud, la seguridad y la transformación de México”, indicó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

En su mensaje a la Nación, Claudia Sheinbaum destacó al Estado de México como pieza clave en la transformación nacional, con obras estratégicas en salud, educación e infraestructura: la nueva sede de la Universidad Rosario Castellanos en Naucalpan, hospitales en Atenco y Ecatepec, el programa “Laboratorio en tu Clínica” en 606 Centros de Salud, así como la conclusión del Tren Insurgente Lechería-AIFA y proyectos de agua potable en el Valle de Lerma y la Zona Oriente.

