Delfina Gómez agradece el apoyo del Congreso local a su gobierno

Ante el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Directiva de la LXII Legislatura mexiquense, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez resaltó el trabajo en equipo para el beneficio de la población, por lo que agradeció el apoyo y la confianza en su administración por las, le y los diputados locales.

Ante el diputado Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política, y la diputada Martha Camacho, presidenta de la Directiva de la LXII Legislatura mexiquense, la gobernadora Delfina Gómez resaltó el trabajo en equipo para la entrega de apoyos a la población (Foto: Especial).

En Coacalco, durante la entrega de infraestructura educativa y mobiliario escolar, así como de los apoyos del programa ‘Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico’, la mandataria reconoció que este tipo de acciones es posible gracias al trabajo en equipo entre la ciudadanía, que paga sus impuestos; el Congreso mexiquense, que autoriza el plan de desarrollo estatal y el presupuesto de egresos; y el gobierno estatal, que ejerce estos recursos en favor de la población.

Al solicitar al diputado Francisco Vázquez que extendiera el agradecimiento a todas y todos los integrantes de la Legislatura, la gobernadora resaltó que estos recursos permiten fortalecer la infraestructura educativa, vial y hospitalaria, entre otras.

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