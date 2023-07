Delfina Gómez Álvarez ya es gobernadora electa del Estado de México

Delfina Gómez recibió constancia de mayoría por parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) con lo cual se convierte oficialmente en gobernadora electa para el periodo 2023-2029.

(Foto: Manuel Luna)

Delfina Gómez agradeció los mexiquenses que le dieron su voto y afirmó que esto apenas empieza, y que será la el inicio de una gran historia para el estado de México.

«Esta constancia que el día de hoy se me entrega, no solamente simboliza el que se ganó y el que se puede escribir otra historia en el Estado de México, sino también me queda claro que simboliza el gran compromiso y la gran responsabilidad que tenemos para precisamente, ofrecer y hacer posible el que se pueda presentar un tipo de gobierno y gobernanza diferente, y es un reto que a todos nos toca y que todos vamos a tener que hacer juntos, esto apenas empieza esto es el inicio historia que podemos hacer todos juntos por eso insisto, mi reconocimiento, quedo a las órdenes de todos y de verdad hagamos un mejor estado de México, porque juntos lo podemos lograr muchísimas gracias a todos gracias».

Aunado a ello, agradeció a los mexiquenses, al personal del IEEM, y especialmente a la militancia de su partido por el trabajo y el voto emitido.

«Muchos esfuerzos de cada uno de los elementos que hicieron posible esta elección, por ello mi reconocimiento y quedó a sus órdenes (…) vamos a hacer un trabajo en unidad por mejorar nuestro estado (…) al mismo tiempo quiero agradecer mucho a todos ustedes que no pueden estar en esta en esta sala, pero quiero pedirles de favor que a todos los que no pudieron entrar, que a todos aquellos que trabajaron en las calles y que no están aquí, díganles que mi eterno agradecimiento, son ellos los que se llevan el aplauso, son ellos los que merecen nuestro reconocimiento y que siguen todavía manifestando esa unidad y ese esfuerzo».

Finalmente, la consejera presidente del IEEM, felicitó a la gobernadora electa por el resultado, «Felicito a la maestra Delfina Gómez Álvarez, por haber obtenido la mayoría de los votos como consta en el cómputo final aprobado por el Consejo General».

