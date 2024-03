Delfina Gómez coloca la primera piedra de la Casa Magisterial en Texcoco

Al reafirmar su compromiso con la mejora de las condiciones laborales del magisterio mexiquense, la Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México colocó la primera piedra de la Casa Sindical Región 14 en Texcoco y anunció la incorporación de nuevas pensiones alInstituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) que incluyen a docentes que contarán con un retiro digno.

Este espacio atiende a la necesidad de mejorar el servicio gremial en la zona oriente del Estado de México; dará diversos servicios a 8 mil docentes de la Región Sindical 14.

“Necesitamos esta Casa Sindical que lo que va a permitir es que ya no gasten tanto dinero. Ahorita podemos tener un espacio en Texcoco en donde se pueden hacer trámites de manera más directa, más eficiente, creo que va a ayudar mucho”, externó la Mandataria mexiquense.

En un acto realizado en este su municipio natal, donde forjó una larga trayectoria magisterial, la Maestra Delfina Gómez reconoció a las y los trabajadores de la educación por su incansable dedicación por formar a las niñas, niños y jóvenes, que son las futuras generaciones mexiquenses.

“Mi reconocimiento a los maestros, un maestro que se puede convertir no solamente en alguien que enseña sino también en alguien que cuida, alguien que protege, pero alguien que también forma a sus alumnos. Por eso no me cansaré de decir maestros muchas gracias por lo que están haciendo, por el tesoro que tienen la sociedad que son las nuevas generaciones. Las puertas del Palacio de Gobierno están abiertas para ustedes”, sostuvo la Gobernadora Delfina Gómez.

Ante un aforo de 300 profesores, la Maestra Delfina Gómez también destacó que, en atención a las demandas del magisterio, bajo la filosofía de El Poder de Servir se garantiza el derecho a la salud y el abasto de medicamentos en hospitales para brindar una atención adecuada a las y los mexiquenses.

En este sentido, la Gobernadora señaló que el ISSEMYM alcanzó el 86 por ciento de abasto de medicamentos en los tres niveles de atención de la salud, a fin de garantizar una adecuada atención y los tratamientos médicos a la población derechohabiente y pensionados.

Al respecto, la Gobernadora Delfina Gómez anticipó que se realizará una auditoría al Instituto a fin de transparentar al manejo de los recursos, provenientes de las aportaciones de los maestros mexiquenses.

“Vamos hacer una auditoría, es un manejo de recursos que hay que transparentar y hay que ver qué pasó con todo lo que se dio como cuota, como maestros que dimos, entonces vamos a hacer una auditoría a ISSEMYM”, afirmó la titular del Ejecutivo estatal.

La Maestra Delfina Gómez también se refirió al pago de la pensión que se adeuda a miles de jubilados. “Yo insisto ahorita la prioridad es atender a esos maestros jubilados, a esos maestros que ya tienen más de dos años sin cobrar y que yo creo que por justicia social, porque es un derecho, se debe de hacer. Yo hago esa reflexión y ese compromiso”, señaló.

En su oportunidad, Marco Aurelio Carbajal Leyva, Secretario General del SMSEM, detalló que esta la Casa Magisterial, una vez concluida, atenderá en promedio a 8 mil profesoras y profesores, en donde se ofrecerán diversos servicios como consultorio odontológico.

Añadió que esta obra instalada en la región sindical número 14, contará con las condiciones necesarias para su expansión y crecimiento en próximos años.

La entrega del terreno donde se edificará la Casa Sindical de la Región 14 es resultado del trabajo en unidad del Comité Ejecutivo Estatal 2021-2024 y el Gobierno encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, señaló el líder sindical.

En este evento estuvieron Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Nelly Minerva Carrasco Godínez, Secretaria de Cultura y Turismo; Elizabeth Guadalupe Terrazas Ramírez, Presidenta Municipal de Texcoco; Daniel Osiris Arroyo Martínez, responsable de obra en la construcción de la Casa Magisterial de Texcoco, así como integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del SMSEM.

