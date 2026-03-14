Delfina Gómez destina 27 mdp a infraestructura educativa en Tepetlixpa

Con una inversión superior a 27 millones de pesos, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez mejora la infraestructura de ocho instituciones educativas en Tepetlixpa, mediante la ampliación de instalaciones universitarias y la entrega de mobiliario, así como equipamiento a planteles de educación básica y media superior.

⁠La ampliación del edificio Xochipilli de la Universidad Intercultural del Estado de México fortalece la formación profesional vinculada al desarrollo comunitario y a los pueblos originarios.

“Estas obras que se realizan y todo lo que se hace como acciones de beneficio social es gracias, en primer lugar, a nuestros ciudadanos. Estoy muy agradecida y comprometida con la sociedad, porque este año hemos tenido una recaudación mayor a la de otros años”, dijo la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

Durante su gira de trabajo por la Región de los Volcanes, la Mandataria mexiquense entregó las etapas tres y cuatro del edificio Xochipilli de la Universidad Intercultural del Estado de México, proyecto que representó una inversión de 22.2 millones de pesos y que amplía los espacios para la formación de estudiantes de las licenciaturas en Desarrollo Sustentable y Salud Intercultural.

Esta institución se caracteriza por impulsar la formación de profesionales vinculados al desarrollo comunitario y al fortalecimiento de las culturas originarias. En el plantel de Tepetlixpa, cerca del 80 por ciento de la matrícula está integrada por mujeres.

“Los gobiernos de la transformación tenemos claro que con la educación construimos una sociedad más humanista, más inclusiva y con mayor bienestar, donde nadie se quede atrás y nadie se quede afuera”, señaló la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Señaló que estas acciones forman parte de la estrategia de infraestructura que su administración impulsa en los 125 municipios de la entidad, en el marco del “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, con proyectos dirigidos a fortalecer la educación, la salud, la movilidad y el bienestar social.

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