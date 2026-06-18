Delfina Gómez entrega apoyos a mil productores para fortalecer producción de maíz 

Ante productores de 10 municipios mexiquenses, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la entrega de apoyos al campo a través de tres programas estatales, con los que se beneficiará a mil productoras y productores dedicados principalmente a la producción de maíz.

(Foto: Jimena Ruelas).

Durante el evento “Maíz mexiquense para el país”, realizado en Palacio de Gobierno, la mandataria destacó que los apoyos forman parte de una estrategia para fortalecer la productividad agrícola, atender afectaciones por fenómenos climáticos y mejorar la comercialización del grano.

A través de Promaíz Edomex, se apoyó a 43 productores con recursos de hasta 180 mil pesos para la adquisición de semillas, fertilizantes, materiales para el control de plagas y mantenimiento de maquinaria agrícola.

Asimismo, mediante el programa Atención de Siniestros Agroclimáticos en el Campo Mexiquense (Sacme) se respaldó a 452 pequeñas y pequeños productores que enfrentaron pérdidas en sus cultivos derivadas de fenómenos climáticos como sequías, heladas, granizadas o inundaciones.

Por su parte, el programa de Apoyo Complementario al Precio de Garantía al Maíz del Estado de México (Copregme), benefició a 505 productores que comercializan su cosecha mediante Alimentación para el Bienestar, estrategia impulsada por el Gobierno Federal para fortalecer la soberanía alimentaria.

Durante el evento, la gobernadora informó que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó el registro de la marca “La Mejor Tortilla del Mundo”.

La secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés, destacó que las acciones de la dependencia benefician de manera indirecta a más de 540 mil mexiquenses, equivalentes al 24.3% de la población rural del estado.

“Nuestro campo merece ocupar un lugar muy importante en la construcción del bienestar colectivo del estado de México”, señaló.

Informó que, mediante el programa Transformando el Campo, se han entregado 771 tractores desde el inicio de la administración y se prevé apoyar a otros 550 productores durante 2026.

Finalmente, enfatizó que es importante escuchar las voces de los granaderos para seguir fortaleciendo la producción y los programas.

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