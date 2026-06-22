Delfina Gómez moderniza el C5, entrega helicóptero Black Hawk

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó la modernización del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) en Toluca; inauguró el Centro de Comando en Tiempo Real(C3TR), y puso en operación un helicóptero Black Hawk, acciones que fortalecen las capacidades de las instituciones de seguridad.

Posiciona a la entidad como referente nacional en inteligencia operativa, análisis criminal y coordinación institucional para la protección de las familias mexiquenses.

“En el Estado de México tenemos claro que, por la complejidad geográfica y el tamaño poblacional, es indispensable el equipamiento de vanguardia. El mandato del pueblo, que quedó en el Eje Transversal 2, que a la letra dice “Construcción de la Paz y Seguridad”, y hoy con El Poder de Servir, estamos honrando con trabajo, compromiso y resultados esta encomienda”, dijo la Gobernadora Delfina Gómez.

La titular del Ejecutivo estatal destacó que la renovación tecnológica del C5 incorpora herramientas de inteligencia artificial, analítica avanzada, sistemas de robótica y plataformas tecnológicas.

“El objetivo es claro: fortalecer las capacidades operativas para el trabajo de coordinación institucional, mejorar los tiempos de respuesta ante las emergencias y ampliar las habilidades de análisis e inteligencia operativa. Todo ello pensando en la seguridad y el bienestar de las familias mexiquenses”, refirió la Mandataria mexiquense.

Asimismo, destacó que estas acciones se complementan con el trabajo permanente de las Mesas de Paz y la Estrategia Nacional de Seguridad, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se enfoca en disminuir delitos de alto impacto, combatir redes criminales y fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social.

Por su parte, Carlos Alberto Hernández Leyva, Subsecretario de la Policía Estatal del Estado de México, explicó que la modernización del C5 incluyó la optimización de espacios operativos y de coordinación, así como la incorporación de herramientas tecnológicas de última generación para mejorar la toma de decisiones en tiempo real.

Destacó que el nuevo C3TR integra cámaras de videovigilancia estatales, municipales, aeroportuarias, de transporte público y establecimientos comerciales, además de arcos carreteros con lectura de placas, sistemas de drones, herramientas de analítica de video, inteligencia artificial y capacidades avanzadas para la búsqueda de personas y vehículos mediante reconocimiento facial y lectura de matrículas vehiculares.

Asimismo, señaló que la Secretaría de Seguridad incorporó soluciones de inteligencia artificial y robótica aplicada a la seguridad, mediante asistentes humanoides de investigación y operación avanzada capaces de apoyar en la identificación de personas y vehículos, consulta de bases de datos institucionales y análisis de información operativa.

Añadió que el helicóptero UH-60 Black Hawk fortalecerá la capacidad de reacción de la Policía Estatal al permitir el despliegue de grupos tácticos, operaciones en zonas de difícil acceso, evacuaciones aeromédicas, búsqueda y rescate, así como el combate a incendios forestales mediante un helibalde con capacidad de 2 mil 900 litros de agua.

Comentarios

comentarios