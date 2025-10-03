Delfina Gómez moderniza escuelas de Joquicingo, Villa Victoria y Almoloya de Juárez

Con una inversión cercana a 40 millones de pesos, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, entregó obras de infraestructura, rehabilitación de planteles, mobiliario y equipamiento en beneficio de más de 32 mil estudiantes de Joquicingo, Villa Victoria y Almoloya de Juárez.

El titular de la SECTI entregó obras de infraestructura educativa, rehabilitación de planteles, mobiliario y equipamiento en beneficio de más de 32 mil estudiantes de 166 planteles.

Durante una gira de trabajo, Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, entregó obras de rehabilitación de sanitarios en la Secundaria Oficial No. 558 “Presidente Adolfo López Mateos” de Joquicingo con una inversión de un millón 74 mil pesos; también otorgó mobiliario a 13 escuelas de preescolar, primaria y secundaria, en beneficio de mil 978 estudiantes, con una inversión de 1.3 millones.

En la Telesecundaria Oficial No. 35 “Leyes de Reforma” de Villa Victoria, inauguró la construcción y equipamiento de una sala de cómputo, y entregó mobiliario por 14.2 millones de pesos, en beneficio de 62 escuelas, lo que impacta a más de 11 mil 800 alumnas y alumnos.

En la Primaria “Noé Pérez” del mismo municipio, se entregaron obras de rehabilitación y sustitución de la plaza cívica, con inversión de 2.6 millones de pesos, y mobiliario por 6.3 millones en beneficio de 5 mil 701 estudiantes de 62 escuelas.

En Almoloya de Juárez, en la Primaria “Juana de Asbaje”, el Secretario entregó la rehabilitación general del plantel y la construcción de rampas con inversión de 1.4 millones de pesos; además, mobiliario por 5.6 millones en 44 escuelas, beneficiando a 5 mil 391 estudiantes. Mientras que en la Primaria “Lic. Juan Fernández Albarrán” se construyó una barda perimetral con 1.4 millones de pesos, y se otorgó mobiliario por 5.9 millones en 45 escuelas, en beneficio de 7 mil 851 estudiantes.

En total, estas acciones beneficiaron a 166 escuelas de educación básica, como parte de la Estrategia Integral para el Bienestar de la Comunidad Escolar 2025-2026.

