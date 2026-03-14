Delfina Gómez reconoce a congresistas por respaldo a obras y acciones de bienestar social

Durante una jornada de trabajo por el oriente de la entidad, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció el respaldo de las, le y los diputados locales y federales para hacer posibles las obras de infraestructura y acciones de bienestar social que impulsa su administración.

(Foto: Especial)

Ante el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, y la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Directiva del Congreso local, la mandataria afirmó que estos logros son posibles gracias a la confianza que le otorgan las y los legisladores al aprobar el Plan de Desarrollo estatal y el presupuesto anual de egresos del gobierno estatal.

La gira incluyó la entrega de infraestructura educativa y mobiliario en los municipios de Amecameca, Atlautla y Tepetlixpa, así como la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de las Mujeres, la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) del Estado de México.

Acompañaron a la gobernadora en esta gira la diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa (PVEM) y los diputados del Grupo Parlamentario de morena Valentín Martínez Castillo y Rigoberto Vargas Cervantes. Gómez Álvarez agradeció su presencia y confirmó que las políticas de su gobierno siempre se promueven con las mejores intenciones.

El convenio firmado busca poner en el centro de las políticas públicas a niñas, niños y adolescentes, así como protegerlos en el ámbito educativo, transformando las aulas en espacios seguros y libres de violencia con perspectiva de género. Fue rubricado por la gobernadora como testigo de honor, el diputado Rigoberto Vargas, en su calidad de presidente de la Comisión legislativa de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación, así como por las titulares de la Secretaría de las Mujeres, el Sipinna y la Sección 36 del SNTE.

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