Delfina Gómez se compromete en Xonacatlán a mejorar las vialidades y la seguridad

Durante su visita al municipio de Xonacatlán, Delfina Gómez, quien está al frente de la candidatura común de Morena, PT, y PVEM como candidata para la Sucesión de la gubernatura del estado de México, agradeció a militantes, simpatizantes de esos partidos, pero también a los ciudadanos que no tienen militancia y que se unen a su proyecto como ya lo han hecho militantes del PRD, Movimiento Ciudadano, e incluso del PRI, a quienes les reconoció pues dijo, más allá de un protagonismo o un interés personal se suman a un proyecto de nación.

Delfina Gómez, junto a Mario Delgado e Higinio Martínez, estrenó calzado confeccionado en San Mateo Atenco con el distintivo de su partido, para recorrer el estado de México (Foto: Manuel Luna).

En el conocido como municipio del Peluche por su actividad comercial, se comprometió a mejorar las vialidades y la seguridad.

“Nos tocó venir en la carretera y digo qué carretera es una de las acciones primeras que tenemos que arreglar, porque no podemos tener caminos como el que tenemos, que día a día utilizan todos ustedes y que decimos ¿Cómo puede estar ese camino? pues a lo mejor es falta de voluntad o es falta de visión, y sí, lo vamos a realizar pero gracias”.

En el plan de proyecto que presentó al inicio de campaña recordó, la importancia de seguridad es la primera preocupación.

“Mejorar la seguridad, y para eso estamos proponiendo que haya una mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, pero junto con ello que sigan las mesas de seguridad y por la paz, eso es muy importante; lo único que hay que hacer es darle seguimiento a los temas, no solamente recibirlos como una información, sino también darle ese seguimiento de policías pero que estén capacitados, que tengan también ese profesionalismo a los compañeros; no podemos exigirle a nuestros policías que hagan un buen trabajo si no se les da buen equipo, si no tienen un buen salario, si no tienen una seguridad de que si algo llega a pasar, su familia no queda indefensa, y eso es lo que tenemos que trabajar con nuestros policías municipales”.

Pero no solo a los policías afirmó, sino también al personal de los Ministerios Públicos, peritos, y todos los involucrados en la seguridad, además de tener mayor iluminación en las zonas que carecen de luminarias, binomios que caninos, botones de seguridad y mejorar la coordinación entre el transporte público y el C5.

Agregó que bucarán la basificación de maestros de aquellos y en el caso de las telesecundarias y telebachilleratos mejorar sus servicios.

Mencionó que uno de los sectores más sacrificados es el del campo, donde buscará que ya no haya intermediarios en la venta de sus productos, así como darles la certeza y seguridad de que la tierra que tienen, con un documento que avale que son propietarios para evitar que sean despojados de sus propiedades. Finalmente aseguró que regresará a ese municipio en dos o tres meses.

