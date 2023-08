Delfina Gómez se reunirá mensualmente con diputados de su coalición: Daniel Sibaja 

De acuerdo con el diputado Daniel Sibaja González tras la reunión de su Grupo Parlamentario de Morena, con la gobernadora electa Delfina Gómez, en el diálogo se trató el proyecto de la próxima administración estatal, lo relacionado a su toma de protesta, así como la serie de reformas que va a enviar para que las impulsen los diputados relacionadas con los ajustes a las Secretarías, para generar una política austera en los primeros 96 días de su gobierno.

Diputado Daniel Sibaja González: (Foto: Manuel Luna).

Gómez Álvarez, hizo un llamado de unidad a los diversos liderazgos y grupos que existen, para que se mantengan unidos y en torno a su proyecto, como a la transformación.

Acordaron, según el legislador, tener una reunión mensual con los grupos parlamentarios que integran la coalición y además de la posibilidad de tener una agenda programática y dogmática, específicamente del movimiento de Morena referente a temas como la revocación de mandato, el presupuesto participativo, anticorrupción, la universalización de los programas sociales, una agenda que correrá por un lado, y otra referente a la administración del Ejecutivo.

“Correr por otro lado el proyecto de su proyecto de cuál va a ser su proyecto y en función de eso ella tendrá que tener los tiempos para mandar las reformas no solo de ahora sino de aquí en adelante y el tercero que es el tema coyuntural que ese nunca se puede olvidar va a haber una caja de resonancia siempre en la cámara esos tres fueron las cosas que se

Resaltó el hecho de que su grupo parlamentario es oposición, pero en próximos días serán gobierno, y es un reto la oportunidad para demostrar que todo lo que siempre habían abogado como oposición, ahora lo hagan realidad como gobierno.

Agregó también sobre las preocupaciones que hay respecto a la administración saliente:

“Nos preocupa muchísimo cómo van a dejar las finanzas públicas, el tema de la deuda, el tema de las APPS, el sistema penitenciario, el tema de la Fiscalía ya que son responsabilidad compartida de la Legislatura, no solamente del Ejecutivo; para que el fiscal rinda cuentas no es responsabilidad del Ejecutivo, es del Legislativo, el que haya rendición de cuentas y no haya corrupción, y que haya una revisión puntual en la cuenta pública, no es una facultad del Ejecutivo, sino es nuestra, entonces, a veces lo que hemos olvidado es que en verdad el Legislativo tiene un papel muy importante en la revisión y en el análisis”.

Reconoció sin embargo, que también hay cosas en las que pueden estar tranquilos, ya que la actual administración no deja un tema de conflicto social inminente, “hay que ser honestos y además responsables, no se está dejando un una crisis de ingobernabilidad”, finalizó.

