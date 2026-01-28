Delfina Gómez supervisa obras de reconstrucción de Periférico Norte

En apenas tres semanas de trabajo, la reconstrucción del Periférico Norte avanza en los primeros 18 kilómetros de obra, de un total de 108 kilómetros de carriles centrales y laterales que serán repavimentados, cuyos trabajos fueron supervisados por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

A pie, la mandataria estatal verificó los avances en carriles centrales de la vialidad que abarcará 108 kilómetros de repavimentación (Foto: Especial).

Con un recorrido en Periférico Norte a la altura de la colonia Alce Blanco en Naucalpan, la Gobernadora del Estado de México verificó el avance de 18 kilómetros de la reconstrucción de esta importante vía que tendrá una inversión de más de mil 200 millones de pesos y una durabilidad de una década en el asfalto.

De acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad, a través de la Junta de Caminos, el Boulevard Manuel Ávila Camacho se atiende en sus carriles centrales como laterales divididos en cuatro tramos de obra, en beneficio de los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Tultitlán y Tepotzotlán.

“Atendiendo a una de las principales demandas de las y los mexiquenses, 2026 será el año de las obras en el Estado de México. Comenzamos el año con el inicio del Periférico Norte que es una vialidad primordial para el Valle de México. Permitirá mejorar los traslados de los 15 millones de usuarios que diariamente la transitan”, afirmó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La mandataria estatal realiza supervisiones periódicas con el objetivo de constatar el avance en tiempo y forma de la reconstrucción del Periférico Norte, y otros proyectos emblemáticos de este “2026, El Año de las Obras en EdoMéx”.

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