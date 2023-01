Delfina Gómez y Alejandra Del Moral visitan el valle de Toluca

Las precandidatas Delfina Gómez y Alejandra del Moral continúan sus recorridos por la entidad para acercarse con su militancia, y este fin de semana visitaron municipios del valle de Toluca.

Delfina Gómez y Alejandra Del Moral (Fotos especiales).

Por una parte, la precandidata única de la coalición PT-PVEM-Morena, se reunió con militantes y simpatizantes del Partido Verde en Almoloya de Juárez, donde lamentó el olvido de autoridades en torno al medio ambiente, sin embargo, empatizó con la militancia de ese partido al afirmar que los mexiquenses “tenemos la piel Morena y el corazón verde”.

“Un cambio con nuestro entorno, no solo queremos un cambio social, sino también queremos un cambio humano, un cambio de forma, de convivencia con el medio ambiente y con nuestro entorno”

Además, se reunió con simpatizantes y montantes del Partido del Trabajo en el municipio de Metepec, donde afirmó que cada día crecen mucho e intentan cumplir sueños de cambio unidos al pueblo y a los 125 municipios que integran el estado de México.

En el otro frente, la precandidata por el PRI Alejandra Del Moral, visitó los municipios de Rayón, San Antonio la Isla y Mexicaltzingo, donde pidió su militancia formar un ejército dispuesto a defender el estado de México.

“Hoy quiero pedirles que me ayuden con una altura de miras, a crear un proyecto de inclusión, de unidad por el Estado de México (…) Hoy quiero pedirles que me ayuden, quiero pedirles que me acompañen, que me arropen y que construyamos un ejército de mujeres y hombres valientes, dispuestas y dispuestos a defender al Estado de México”.

Pidió además crear un proyecto de inclusión y unidad, en defensa del estado de México y llamó a la militancia priista sumar todas las voces para incluir y sumar a todos.

