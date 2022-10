Delincuencia urbana en incremento sin estrategia de seguridad: Enrique Vargas

Para el diputado local, Enrique Vargas, la ausencia de una estrategia de seguridad en el país, provoca que a pesar de existir 100 mil efectivos de la Guardia Nacional en la calle, la inseguridad continúe en ascenso, ya que no existe alguna estrategia de seguridad en la entidad, provocando que cada día haya más delincuencia urbana.

Enrique Vargas del Villar (Foto Manuel Luna).

“¿Cuál es la delincuencia urbana?, pues que los jóvenes tengan un arma y salgan a delinquir, en bandas roben a las tienditas, las banditas roben coches, esa es la delincuencia urbana que sigue subiendo (…) pero entre más suba la delincuencia urbana, que esa se ataca por medio de policías municipales, y si no hay recurso y si no hay una estrategia de los municipios, pues va a seguir subiendo la incidencia”.

Entonces, dijo, la inversión no llegará a México, o se va, porque los empresarios perciben falta de garantías para la inversión, por cuestiones políticas y de seguridad, lo cual se convierte en una cadena que provoca falta de crecimiento en el país, por lo que no hay dinero, y en consecuencia, no hay empleos, y hay más delincuencia urbana.

“El tema de seguridad no es u8n tema de partidos políticos, lo tenemos que dejar a un lado totalmente, en el momento que entra el tema político en la seguridad, ya se fregó el asunto, el gobierno federal debe de entender que si no están los tres órdenes de gobierno trabajando en la seguridad, esto no va a cambiar”.

Por lo anterior reiteró que se regrese el programa de Fortaseg a los municipios, pues aunado a la inseguridad, la inflación que sigue en ascenso, y falta de empleos a México le costará muchos años ponerse en pie si no se ponen a trabajar todos, autoridad, los partidos políticos y la sociedad.

