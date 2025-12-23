Delito, salud mental y seguridad marcan la agenda del martes en Edomex

1.⁠ ⁠27.2 por ciento de las empresas en México han sido víctimas de algún delito y aunque esta cifra representa una ligera mejora en comparación con 2019, cuando 30.5 por ciento de las empresas resintió la delincuencia, la inseguridad sigue siendo un desafío estructural para los negocios, señala un estudio de la consultoría TResearch.

2.⁠ ⁠El Instituto Mexicano del Seguro Social registra un incremento entre el 20 y 30 por ciento en consultas de casos de depresión invernal durante las festividades de fin de año.

3.⁠ ⁠La extracción del musgo no puede realizarse sin un estudio previo que determine la cantidad permitida, advirtió el director de Probosque, Alejandro Santiago Sánchez Vélez. Llamó a la población a verificar que los vendedores de musgo muestren que este proviene de sitios autorizados.

4.⁠ ⁠La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas rarificó que está suspendido el acceso al público para el Nevado de Toluca durante las vacaciones de invierno y de manera indefinida.

5.⁠ ⁠El Consejo Asegurador Mexicano en el Estado de México hace una invitación a la población para que consideren la opción de empezar con una planeación financiera mucho más eficiente, la cual les permita atender cualquier imprevisto en ingresos y ahorro para el futuro.

6.⁠ ⁠El proceso de realización digital de trámites sigue siendo una de las principales limitantes para la formalización de las unidades económicas, y una de las trabas que encuentran los emprendedores cuando comienzan a expandir sus negocios.

7.⁠ ⁠En relación de los deslaves provocados por fuertes lluvias en el municipio de Jilotzingo, el presidente municipal, Raziel Eugenio Chavarría, informó que se está llevando a cabo una obra de gran magnitud en la «zona cero» para atender la problemática.

8.⁠ ⁠El Grupo Parlamentario del PRI en la Legislatura local logró que en el Paquete Fiscal 2026 sean considerados más recursos para que las familias mexiquenses vivan con seguridad.

9.⁠ ⁠De acuerdo con datos emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Toluca registró una disminución del 25.43% en delitos de alto impacto, como resultado de las acciones emprendidas por el Gobierno municipal que encabeza Ricardo Moreno Bastida.

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