Demanda diputada Sara Ramírez suministro de agua en Zinacantepec

La diputada Sara Alicia Ramírez de la O (PT) llamó a Manuel Vilchis Viveros, presidente de Zinacantepec, a cumplir con el deber de dotar de agua a las comunidades en escasez, pues un gobierno de la transformación no puede evadir una necesidad tan sentida.

La diputada Sara Alicia Ramírez de la O (PT) llamó a Manuel Vilchis Viveros, alcalde de Zinacantepec, a cumplir con el deber de dotar de agua a las comunidades en escasez (Foto: Especial).

Durante la sesión deliberante de la LXII Legislatura, la parlamentaria solicitó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México revisar las finanzas del Organismo Público Descentralizado encargado de la prestación de los servicios de agua potable en esta demarcación.

Recordó que, desde diciembre de 2025 el Congreso exhortó, a propuesta suya, al ayuntamiento de Zinacantepec a atender, a la brevedad posible, la falta de agua en las colonias Zimbrones, ICA, La Virgen, Las Culturas, La Joya, Emiliano Zapata y Ojuelos, e informar a la LXII Legislatura estatal y a la ciudadanía sobre un plan de acción detallado y un calendario de ejecución para restablecer el suministro, llamado que no ha sido atendido.

Además, compartió que la población ha manifestado que las personas funcionarias de la localidad, en particular Iván Saucedo Sánchez, titular del organismo de agua municipal, la trata con menosprecio y falta de respeto.

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