Denuncia ciudadana permite detener a de tres narcomenudistas en Tlalnepantla

Rápida atención a una denuncia ciudadana, permitió que elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieran a tres hombres posibles responsables de delitos contra la salud.

Una persona alertó a los efectivos sobre el intercambio de posibles narcóticos por parte de los sospechosos. Se localizaron 30 bolsas plásticas con probable cocaína y cristal en su interior (Foto: Especial).

En el marco de operaciones estratégicas propias del Mando Unificado Zona Oriente, instruido en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, policías estatales mientras circulaban sobre la avenida Jesús Reyes Heroles, en la colonia La Joya Ixtacala, fueron interceptados por una persona que les dio cuenta del intercambio de probable droga por parte de unos sujetos que iban a bordo de un vehículo, sin placa de circulación trasera, esto metros adelante.

Con los datos recabados, los uniformados le dieron alcance al vehículo marca Mercedes Benz, color blanco, que correspondía a las características dadas en la denuncia, apegados al protocolo de actuación llevaron a cabo una inspección y localizaron diez bolsas plásticas que contenían una sustancia solida blanquecina aparentemente cocaína en piedra, 20 empaques más con una sustancia granulada similar al cristal y dos teléfonos celulares.

Por lo anterior, los mandos detuvieron a Carlos “N” de 26 años, José “N” de 27 años y Marco “N” de 20 años, quienes después de conocer los derechos que la ley consagra a su favor, fueron remitidos ante el Agente del Ministerio Público correspondiente, quien dará seguimiento a su estatus legal.

