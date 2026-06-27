Denuncia ciudadana y combate a la extorsión evitan en Edomex pagos millonarios

Derivado de la estrategia para combatir la extorsión implementada en la Mesa de Paz que lidera la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en el Estado de México se evitó el pago de 30 millones 644 mil 603 pesos exigidos por intento de este delito del 28 de mayo al 24 de junio de este año.

Del 28 de mayo al 24 de junio se atendieron 3 mil 457 denuncias.

De acuerdo con el reporte presentado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), durante este periodo, se recibieron tres mil 457 denuncias, lo que facilitó activar mecanismos de atención inmediata a las víctimas.

Del total de casos atendidos, mil 274 correspondieron a fraude telefónico, mil 275 a extorsión telefónica, 240 a llamadas maliciosas, 102 a amenazas, 50 a extorsión electrónica, 23 a extorsión de derecho de piso y 485 a otras modalidades.

Cabe señalar que la semana del 18 al 24 de junio registró el menor monto exigido en intentos de extorsión, con una reducción de 45 por ciento respecto de la semana del 28 de mayo al 3 de junio, al pasar de poco más de 12 millones de pesos a más de 6.5 millones de pesos.

Para continuar con buenos resultados, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez exhorta a denunciar al 089, línea que opera las 24 horas del día, los 365 días del año, en la que se determina e identifica la modalidad del delito para su pronta atención.

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