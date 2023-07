Denuncia por violencia de género es un precedente para que se juzgue con perspectiva: Karina Vaquera

El pasado 9 de marzo la consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Karina Ivonne Vaquera Montoya, presentó una denuncia en razón de que, tras la 1ª Sesión Ordinaria del Consejo General del IEEM celebrada el 23 de enero de este año, Vaquera Montoya manifestó su intención de interponer una denuncia contra del representante del Nueva Alianza Estado de México (NAEM), Efrén Ortiz Álvarez, pues en el transcurso de dicha Sesión, el representante aludió a la consejera, lo que consideró, Violencia Política en razón de Género.

Consejera electoral del IEEM Karina Vaquera (Foto: especial KIVM).

Por lo anterior y tras el fallo adverso por parte de la Sala Regional Especializada, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Karina Vaquera afirmó que se deja un precedente para evitar que en un futuro se juzgue sin perspectiva de género, por lo que se debe continuar legislando en la materia y avanzar en la forma de juzgar estos temas.

“Es un precedente el haber denunciado la violencia política y que también lo que se está refiriendo en ella, porque dos de los magistrados estuvieron manifestando que faltaba perspectiva de género, uno de ellos estableció que no se aplicaron parámetros requeridos para determinar que existían estereotipos de género, y la magistrada Gabriela Villafuerte estableció que (…) me estaban quejando a mí en una cuestión de desprotección, o sea, como no tiene perspectiva de género a pesar de tener cualidades de una sentencia, deja desprotegida por completo a Karina con una perspectiva género”.

Por lo anterior, la consejera lamentó que no se haya podido avanzar en tener una sentencia con una visión con perspectiva, y también consideró que se desperdicia una oportunidad de crecer en este tipo de resoluciones.

“En esta sentencia es muy claro que los formalismos tienen que modificarse, las legisladoras, los legisladores podrán revisar no solamente este caso, sino todos los casos que hay de Procedimientos Especiales Sancionadores donde se denuncia violencia, que muchos de ellos no tienen una instancia y no tienen una sanción, porque este caso lo está reflejando, el tema de las pruebas, no juzgar con perspectiva de género como está conformado el procedimiento desde la propia Ley, impide que existan sentencias donde se pueda sancionar la violencia”, finalizó.

