Denuncian irregularidades en el caso de María Guadalupe González Martínez, originaria de Temoaya

Familiares de María Guadalupe González Martínez se manifestaron frente a la sede del Poder Judicial del Estado de México para exigir un proceso legal transparente y justo, en el marco de una audiencia clave para determinar si se confirma o revoca la sentencia de 50 años de prisión que pesa en su contra.

Se espera que la autoridad judicial emita una resolución sobre la situación jurídica de la implicada, en una audiencia que definirá el rumbo de la sentencia condenatoria de cinco décadas que se le había impuesto inicialmente (Foto: Sonia Vilchis).

La movilización, encabezada por Cecilia González Martínez, hermana de la acusada, denunció presuntas irregularidades en la integración de las carpetas de investigación. Según las declaraciones emitidas durante la protesta, María Guadalupe, originaria del municipio de Temoaya, fue señalada por los delitos de abuso sexual, tentativa de feminicidio e intento de secuestro en agravio de la actual pareja de su exesposo.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, la mujer fue víctima de violencia por parte de su anterior pareja desde el año 2016, situación que derivó en su separación en 2021. Los allegados sostienen que las acusaciones actuales surgieron en 2022 y carecen de sustento probatorio sólido. Al respecto, Cecilia González su hermana informó que, en procesos previos relacionados con este caso, su hermana ya fue absuelta de los cargos de abuso sexual e intento de feminicidio al acreditarse elementos que demostraron su inocencia en dichas conductas.

Durante la jornada de este viernes, se espera que la autoridad judicial emita una resolución sobre la situación jurídica de la implicada, en una audiencia que definirá el rumbo de la sentencia condenatoria de cinco décadas que se le había impuesto inicialmente. Los manifestantes permanecieron a las afueras de la institución para visibilizar el caso y solicitar que el fallo se apegue estrictamente a derecho.

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