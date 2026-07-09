Denuncias ciudadanas ante el Osfem aumentan respecto al 2025

Las denuncias ciudadanas por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos continúan en aumento en el estado de México. La auditora superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem), Liliana Dávalos Ham, informó que durante 2025 se recibieron 167 denuncias y, en lo que va de 2026, ya suman 153, principalmente por presunto desvío de recursos.

Liliana Dávalos Ham, informó que durante 2025 se recibieron 167 denuncias y, en lo que va de 2026, ya suman 153, principalmente por presunto desvío de recursos (Foto: Especial).

Explicó que, como parte del Sistema Anticorrupción estatal, toda denuncia es revisada y, cuando el Osfem no es la autoridad competente, se canaliza a la instancia correspondiente.

En los casos relacionados con el uso indebido o la ejecución irregular de recursos públicos, los expedientes son turnados a la Unidad de Investigación del órgano fiscalizador.

“Trabajamos con ellos para que nos puedan aportar más elementos y nosotros poder dar continuidad a esa investigación», señaló.

La auditora destacó que las denuncias pueden presentarse de manera anónima y que, en todos los casos, se protege la identidad de quien denuncia. No obstante, pidió a la ciudadanía aportar evidencias como fotografías, documentos o cualquier otro indicio que permita orientar las investigaciones.

“Si nos mandan alguna prueba, alguna fotografía, algún indicio que ellos tengan, nos sirve a nosotros para poder revisar hacia dónde tenemos que hacer esta investigación», indicó.

Dávalos Ham advirtió que cuando los reportes no incluyen datos de contacto o elementos suficientes, resulta imposible darles seguimiento.

Las denuncias pueden presentarse por tres vías: mediante un escrito en la Oficialía de Partes, por correo electrónico o a través del buzón de denuncias del organismo.

Además, informó que el organismo firmó un convenio con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para fortalecer la coordinación con los congresos locales, homologar los tiempos de entrega de los informes de fiscalización y colocar a la denuncia ciudadana como «la reina de la fiscalización». En este esfuerzo participan 30 de las 32 entidades del país.

Finalmente, explicó que el objetivo es que las denuncias ciudadanas permitan obtener resultados en menor tiempo, sin esperar a que concluya el proceso completo de una auditoría.

Comentarios

comentarios