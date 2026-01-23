Derecho a la activación física se incorpora a la Constitución mexiquense

El Congreso mexiquense declaró la aprobación de la minuta que incorpora el derecho a la activación física en la Constitución local, luego de que la mayoría de los ayuntamientos de la entidad respaldaron la reforma avalada por el Pleno legislativo el 3 de diciembre de 2025.

El Congreso mexiquense declaró la aprobación del derecho constitucional de las personas a la activación física, una vez que la mayoría de los ayuntamientos avalaron la reforma a la Constitución local (Foto: Especial).

Conforme a la propuesta del Grupo Parlamentario del PVEM, coordinado por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, la activación física se suma a los derechos a la cultura física y a la práctica del deporte, cuya promoción, fomento y estímulo corresponden al Estado.

Cabe señalar que el dictamen, al cual dio lectura la diputada Miriam Silva Mata (PVEM) durante sesión de la Diputación Permanente, incluyó modificaciones a las leyes estatales de la Juventud, y de Cultura Física y Deporte, a fin de incorporar el derecho de las juventudes a realizar actividades recreativas y a contar con espacios adecuados que favorezcan un uso positivo y productivo de su tiempo libre.

Asimismo, se reconoce su derecho a recibir de las autoridades información y valores orientados a cuidar, desarrollar y preservar su salud física y mental, tanto de forma individual como colectiva, con base en el principio de inclusión.

En tanto, las autoridades estatales y municipales, así como el sector privado, promoverán que las instituciones deportivas garanticen inclusión, igualdad, accesibilidad y no discriminación en las actividades físicas; además, fomentarán la especialización del personal responsable, asegurando una atención profesional que permita la plena participación y el desarrollo de las capacidades de las personas.

Comentarios

comentarios