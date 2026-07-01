Derecho de Picaporte

• Presidenta en el Edomex.

• Encuestas de alcaldes.

• México hace historia en el Mundial.

La PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo, visitó nuevamente el Estado de México donde estuvo acompañada de su aliada estratégica, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez. La Jefa del Ejecutivo Federal encabezó el Séptimo Aniversario de la Guardia Nacional, en el Centro de Capacitación Especializada de esta corporación, ubicado en Huehuetoca, donde destacó el fortalecimiento institucional y los avances alcanzados en materia de seguridad pública como parte de la Estrategia Nacional de Construcción de la Paz. Reiteramos que donde la ciudadanía más reprobó a los últimos gobiernos priístas fue en la seguridad púbica, y ahora el GEM habla de la reducción de la inseguridad, pero es necesario que efectivamente la ciudadanía lo perciba al caminar en las calles … NOTAS CORTAS: AYUNTAMIENTOS: El munícipe de Metepec, Fernando Flores Fernández, continúa “trabajando para que cuidar la salud deje de ser una preocupación y se convierta en la certeza de que siempre habrá una mano para apoyarte, porque cuando las acciones cambian la vida de las personas, vamos por la ruta correcta”, comentó … De acuerdo con el más reciente Ranking de Alcaldes Edoméx elaborado por GobernArte, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, se ubicó en el primer lugar estatal de aprobación ciudadana, con 67.8% de aprobación ciudadana. Además de encabezar el ranking general, Ricardo Moreno aparece en el primer lugar del Top 3 de alcaldes hombres y también en la primera posición entre los presidentes municipales emanados de morena, de acuerdo con las mediciones difundidas por la casa encuestadora. En segundo lugar, la alcaldesa panista de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, con el 67.1% y en el tercer sitio, el edil de Metepec, Fernando Flores Fernández, con el 58.9%. Dentro del “Top Five” de este estudio, aparecen 3 ediles morenistas y dos panistas, pero ningún priísta, pevemista, emecista o petista. Este estudio demoscópico pone a Moreno Bastida en la antesala de la reelección en 2027 … La Presidenta Municipal de Joquicingo, Danaé Espinoza Zimerman, encabezó el arranque de una importante campaña de reforestación en la que participó el diputado local de ese distrito, Héctor Raúl García González y el también diputado local plurinominal y dirigente del PVEM, partido al que pertenece la alcaldesa, José Couttolenc … El alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, encabezó las Huellas de la Transformación número 84, en el marco de las «Huellas del Mundial Social», en la colonia Lomas de Chamapa, donde entregó la renovación total de la Cancha «El Zapatito», donde se desplegó una intensa labor de infraestructura y mantenimiento que innovó por completo las instalaciones. Esta cancha, ubicada en Guillermo Prieto 230, se transformó para recuperar el entorno urbano, reforzar la seguridad y alejar a la juventud de conductas de riesgo … Otra encuesta que le da el primer lugar a la munícipe panista de Huixquilucan, Romina Contreras de Vargas, dentro del Ranking de Alcaldes del Estado de México, es la de Statistical Research Corporation, que le da el 68.7%. Le siguen el edil morenista de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, con el 66.2% y el panista Fernando Flores Fernández, con el 61.5%. Como en las demás encuestas, solo aparecen morenistas y dos panistas en los primeros lugares, ninguno del PRI ni de ninguno de los otros partidos políticos … PODER LEGISLATIVO: La diputada local del PT, Anai Esparza Acevedo, afirmó que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno es clave para fortalecer las acciones de justicia social en el Estado de México, durante su participación en las caravanas itinerantes en el municipio de Zinacantepec. Esparza Acevedo reconoció a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez por impulsar políticas públicas orientadas a acercar trámites y servicios a la población … INFORMACIÓN GENERAL: En el marco de la celebración del Día del Padre, integrantes de la Barra de Abogados del Estado de México sostuvieron un encuentro de convivencia en el que su presidente, Agustín Flores Jaimes, destacó la unidad del gremio y el trabajo colectivo que ha permitido consolidar a la organización como una de las más representativas de la entidad. Participaron abogados de distintas regiones del estado, Flores Jaimes agradeció el respaldo de los integrantes de la Barra y reconoció su contribución al fortalecimiento de la agrupación. No pierdan de vista al líder de abogados … AGENDA: Esta mañana el Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, ofrece su tradicional conferencia denominada “La Toluqueña”, un interesante y oportuno ejercicio informativo que casi nadie realiza en el estado … Este medio día la Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, realizará en Lerma un anuncio de inversión de conocida cadena de tiendas de autoservicios … DEPORTES: México hace historial en los mundiales de futbol al llegar, por fin, al tan anhelado quinto partido y llegar a cuatro encuentros sin recibir gol y pasar a octavos de final y resurge el “¿Y sí sí?” … Qué tengan un excelente “ombligo” de semana, raza … Comentarios y mentadas: [email protected]

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