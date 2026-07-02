Derecho de Picaporte

• El ánimo popular futbolero y

• su voto en próximas elecciones.

• Inversión y empleo en Edomex.

A propósito de la victoria de la Selección Mexicana de futbol en la justa mundialista, definitivamente sí influye en el ánimo de la mayoría de los mexicanos que gustan del deporte más popular del planeta, y el ánimo a su vez determina el sentido del voto del electorado en los procesos electorales no solo de México sino da la mayoría de los países democráticos. Así, por ejemplo, se dice que cuando el pueblo está contento, vota por la izquierda, pero que cuando tiene miedo y/o incertidumbre, sufraga por la derecha. Quien esto escribe lo dida mucho, pero partiendo de esa premisa, en el caso del sistema político mexicano, el miedo influye por el voto de la continuidad del partido gobernante. Así, por ejemplo, después de la masacre del gobierno priísta la noche del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y la posterior represión del “jueves de Corpus” de 1971, recordado como “El Halconazo” así como la sistemática persecución para los disidentes políticos o anti priístas en la llamada “guerra sucia” con su brazo armado que era la Dirección Federal de Seguridad, la temida DFS, fueron determinantes para difundir entre la población que un cambio era optar por el comunismo, por eso de una u otra manera se permitía alternancia en algunos municipios y uno que otra diputación con el PAN, la débil derecha de ese entonces. Para las elecciones presidenciales de 1994, tras el surgimiento del EZLN y algunos falsos “bombazos” en el Valle de México, se provocó el miedo en el electorado y el segundo slogan del PRI fue “yo voto por la paz”, porque el miedo de la población era la violencia y el terrorismo, y lo lograron porque el gris Ernesto Zedillo ganó con el “voto del miedo”, pero donde se fueron al extremo fue en el fraude electoral de 2006 cunado la derecha y sus aliados y “poderes fácticos” (esos que Xóchitl Gálve no sabe qué son) implementaron una amplia estrategia mediática con el lema “Peligro para México” donde pintaban a un Andrés Manuel López Obrador como un futuro dictador y usaron la imagen del entonces presidente venezolano Hugo Chávez. La idea era convencer a la población de que con AMLO habría violencia, autoritarismo y pérdida de libertades, pero el miedo que más generaron fue el que con el izquierdista en el poder la gente perdería hasta sus casas, que endeudaría al país y se dispararía la inflación y la paridad del peso mexicano con el dólar. No les dio resultado, pero al final se impusieron con el fraude al tenor de “aiga sido como aiga sido” que descaradamente decía FeCal. Repitieron la dosis en 2018 pero fue un rotundo fracaso al igual que en 2024. Ahora, el miedo que llevan una década tratando de introducir es el del “narco”, de ahí las frases de “narco gobierno”, “narco partido”, etcétera. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la euforia mundialista? Pues que la alegría de la mayoría del pueblo ve con optimismo al gobierno de la 4T, para frustración de la derecha, azul y roja, que buscaban que a México le fuera muy mal en el mundial tanto en la organización como en los resultados del equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará, perdón, nos ganó la emoción. Y ahora el PRI tiene el descaro de asegurar en las redes sociales que el que México fuera sede mundialista es gracias a ellos, en alusión a que se definió cuando Peña Nieto era el presidente, pero no dice que no es uno sino tres los países sedes y que lo acordó el organismo multinacional del balonpie quien lo negoció con EU y que son las federaciones del deporte quienes votan a qué país o países se les otorga la organización. Y como le está yendo muy bien a la escuadra que nos representa, ahora hasta se quieren colgar de ella, de ahí sus selfis en el Azteca, pero, aunque perdiera el juego del domingo ante Inglaterra, electoralmente ya ganó la 4T y les aseguramos que se reflejarán en los resultados electorales de 2027 … PODER EJECUTIVO: El Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico que encabeza Laura González Hernández, anunció la inversión de 7 mil 800 millones de pesos por parte de conocida cadena mexicana de tiendas de auto servicio en el Estado de México que generará alrededor de 15 mil empleos y la apertura de 245 sucursales en los próximos años, en municipios como Toluca, Amecameca, Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Ozumba, Villa Victoria, Atlacomulco, Ixtlahuaca, entre otros, que se sumarán a las 131 sucursales ubicadas ya en el estado. Hay confianza para la inversión en la entidad … MUNICIPIOS: El Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, visitó San Gaspar Tlahuelilpan, del cual aseguró que “siempre ocupa un lugar especial en mi corazón. Hoy regresé para cumplir mi palabra e inaugurar la rehabilitación de su Delegación Municipal, un espacio digno que fortalece la atención a las familias. Seguiremos trabajando de la mano de las y los vecinos, llevando resultados a cada rincón de Metepec” aseguró … El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, entregó la rehabilitación del Parque Laura Méndez de Cuenca, obra que beneficia a más de 22 mil habitantes de la delegación San Sebastián al ofrecer un espacio digno, seguro y funcional para la práctica deportiva, la recreación y la integración familiar. Destacó que, en sintonía con el histórico pase de la Selección Mexicana al quinto partido mundialista, el Ayuntamiento pone en servicio la quinta de las diez nuevas canchas de Futbol 7 que se construyen en distintos puntos del territorio toluqueño para impulsar las actividades físicas, la convivencia y a los nuevos talentos deportivos de la capital. Estuvo acompañado del histórico portero campeón con los Diablos Rojos del Toluca FC, Hernán Cristante, quien fue emotivamente ovacionado por los asistentes, principalmente niños (y eso que no les tocó verlo jugar). Por cierto, le preguntamos al edil que si a propósito de que hace dos años y un mes ganó el cargo y que ahora que encabeza las encuestas del “Ranking de Alcaldes del Estado de México” aunada a las voces que piden que se reelija, no prevé una andanada de ataques en su contra por parte de sus opositores a los que derrotó en 2024 y nos respondió que desde el primer día de su gobierno empezó (el golpeteo) pero que ha aguantado, y en términos futboleros aseguró que tiene buena defensa pero mejor ataque … Lo que antes era una cancha de tierra, sucia y olvidada en Lomas de San Agustín, cientos de familias recibieron un renovado campo de fútbol y un parque rehabilitado que hoy vuelven a pertenecer a la comunidad, espacio digno, iluminado y lleno de vida, es el legado que el Gobierno de Naucalpan construye con las Huellas del Mundial Social, aseguró el Presidente Municipal, Isaac Montoya Márquez … PODER LEGISLATIVO: Esta mañana la 62 legislatura del Congreso del Estado de México entregará reconocimientos a los colegas de la prensa deportiva … INFORMACIÓN GENERAL: El SMSEM entregó cerca de 18 millones de pesos en créditos para construcción, ampliación, remodelación y escrituración de vivienda para 54 docentes… AGENDA: Esta tarde la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez regresa a su natal Texcoco para inaugurar las canchas de futbol “Mundial Social” … Esta mañana el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, ofrece su semanal conferencia de prensa “La Toluqueña” que por razones de agenda pospuso del miércoles para hoy … Ánimo raza, ya casi es fin de semana … Comentarios y mentadas: [email protected]

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