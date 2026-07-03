Derecho de Picaporte

• Renuncia otra diputada al PRI.

• Y habrá pronto otra renuncia.

• Elías Rescala, sin liderazgo.

• Incongruencia del PT.

POLÍTICA: Oootra renuncia al PRI. Otra diputada local que deja el tricolor. Antes fue Paola Jiménez Hernández casi al iniciar la actual 62 legislatura, cuando la bancada priísta empezó con 8 y sin Paola quedaban 7, pero con la renuncia de ayer, le quedan seis . Ahora se trata de Lilia Urbina Salazar, la júnior hija del cacique de Tecámac, Aaron Urbina Bedolla. Aunque su comunicado fue hasta cierto grado amistoso, desde hace tiempo ya no estaba “a gusto” en el otrora “partidazo”, y eso que la renuncia al PRI de Sue Ellen Bernal, la otra junior hija del otro cacique priísta tecamaquense, Eduardo Bernal, misma que se sumó al partido del tucán, le había dejado el camino despejado a la familia Urbina. Pero lo “pior” para el Revolucionario Institucional es que se viene oootra renuncia dentro de su minibancada, pues en los próximos días, otra diputada hará lo mismo, de tal manera que en septiembre llegará el tricolor al próximo periodo ordinario de sesiones de la 62 legislatura con solo 5 diputados: el júnior Mariano Camacho, el coordinador Elías Rescala, Eduardo Zarzosa, Leticia Mejía y María Mercedes Colín Guadarrama. Esto no es culpa de la presidenta del Comité Directivo Estatal, Cristina Ruiz Sandoval, sino de la falta de liderazgo del coordinador de grupo parlamentario, Elías Rescala Jiménez, quien llegó a la coordinación de la diputación priísta en la anterior 61 legislatura sin ninguna experiencia legislativa, pero por dedazo del junior Alfredo del Mazo “III” y de eso escribimos bastante en este espacio en aquel 2021, y ahí están las consecuencias. Por otra parte, el alcalde de Villa Victoria, Mario Santana Carbajal (adversario interno de Meche Colín) se ha reunido con varios priístas marginados para que no se vayan de su instituto político, pero, o han servido de muy poco esos encuentros, o gracias a él no se han ido más. Ahora bien, la que se fue y la que se irá, se sumarán a Morena o al PVEM gracias a la cercanía con uno de los peores ex “goberladrones” priístas que ha tenido la entidad, o, en el último de los casos, una y una … Muy bien que el Secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de México, Norberto Morales Poblete, públicamente le pida al delegado de facto del PT en el estado, Reginaldo Sandoval Flores, que detenga la confrontación, solo que, aunado que siendo funcionario púbico haga esas declaraciones de corte partidista en día y horario laboral (¿estará de acuerdo la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez?) la confrontación no la empezó el diputado federal michoacano de origen zacatecano, sino los eternos “líderes” del petismo en el estado, a los que el dueño del partido, Alberto Anaya, les quitó la “franquicia” hace dos años, como lo hizo con los caciques petistas en otras entidades del país, y designó a un comisionado político, un delegado, pues, que fue el propio Reginaldo, y éste a su vez, se apoyó en el ex morenista ex alcalde de Ecatepec y su compañero de bancada y legislatura en San Lázaro, Fernando Vilchis Contreras, quien a la par, impulsó a otros tres ecatepenses entonces afines a él: Ernesto Santillán Ramírez, Anaí Esparza Acevedo e Isaac Hernández Méndez, a quienes hizo diputados locales y desde entonces han vivido la embestida de Óscar González Yáñez, quien en la posada petista de diciembre de 2025 dijo del “otro PT”, el de los ecatepenses, “nos los vamos a ching…” y en el caso de Norberto Morales, se entiende, pues Reginaldo Sandoval desde que llegó al Estado de México le pidió a la mandataria mexiquense la titularidad de la Secretaría del Trabajo del GEM, y ese titular sería Ernesto Santillán, que en el congreso local es en los hechos el líder de “el otro PT”, y no quitan el dedo del renglón con la Gobernadora. Es cierto que el petismo de la dupla de compadres Óscar González – Norberto Morales fueron los que apoyaron a la ahora jefa de ejecutivo estatal para su campaña de 2023, pero las alianzas, coaliciones y candidaturas comunes se signan entre las dirigencias nacionales de los partidos que las conforman. La Gobernadora tendrá la última palabra … A propósito, Reginaldo Sandoval se reunió esta semana con el ex diputado local David Parra Sánchez, quien hace poco renunció al PRI y no ha hecho pública su decisión del partido al que se sumará ¿Será al PT? … Y ya que lo mencionamos, el ex líder del SUTEYM, David Parra Sánchez, no habla por ahora de ideologías, ni de izquierda o de derecha, sino de humanismo, de sencillez y cercanía con la gente. Esto mientras muy seguramente sigue analizando a cuál de los partidos que se han acercado a él le da el sí … La presidenta estatal de Morena, Luz Ma. Hernández Bermúdez, fue invitada a la Ceremonia de Graduación de la generación 2023-2026 del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 006 “Leona Vicario” en Nezahualcóyotl … La dirigente del PRI en el Estado de México, Cristina Ruiz Sandoval, presentó en sus redes sociales un recuento de actividades realizadas en el recién concluido mes de junio … PODER LEGISLATIVO: El Senador Enrique Vargas del Villar entregó apoyos en la colonia Federal Burocrática, donde lleva más de diez años apoyando, comentó … En el marco del Día Internacional del Periodista Deportivo, la legislatura local entregó reconocimientos a 14 colegas del ramo. Enviamos una sincera y fraterna felicitación a todos ellos … La diputada local Paola Jiménez Hernández, continúa con las Asambleas Comunitarias a las que considera “una parte fundamental para fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y sus representantes. Refrendamos nuestro compromiso de mantenernos cerca de la gente, escuchar sus necesidades y responder con trabajo a la confianza que depositaron en nosotros y defender la soberanía nacional”, aseguró … MUNICIPIOS: Dice el dicho popular que “lo que no te mata te fortalece” y eso aplica en el caso del Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, que, aunque era inevitable que bajara en las encuestas del “Ranking de Alcaldes del Estado de México”, en realidad fue muy poco lo que bajó, mucho menos de lo que en otro escenario menor se esperaría, y esa diferencia la remontará fácilmente en unos cuantos meses. Eso se los aseguramos en este espacio. ¡Ya lo verán! … El gobierno municipal de Toluca reanudó la Sesión Edilicia de Planeación para el Desarrollo, espacio donde las autoridades escucharon a 10 representantes de los vecinos de la colonia Independencia quienes expresaron comentarios, observaciones e incluso propuestas relacionadas al proyecto de cambio de uso de suelo en la zona, con el objetivo de integrar sus perspectivas al dictamen final. Durante la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión, el alcalde y presidente de la misma, Ricardo Moreno, informó que se recibieron 18 registros, sin embargo, de acuerdo con los criterios de la convocatoria, solo se seleccionaron los primeros 10, de los que cinco refirieron estar a favor y otros cinco en contra, el total de argumentos se integrarán al expediente. Para los que dicen que no escucha a los vecinos … El trabajo permanente para transformar y dejar legados en Naucalpan, fortalecer la seguridad, recuperar los espacios públicos, mejorar los servicios y mantener un gobierno cercano a la ciudadanía continúa reflejándose en la confianza de las y los naucalpenses, al consolidar al Presidente Municipal, Isaac Montoya Márquez, entre los alcaldes con mayor aprobación del país. De acuerdo con el Ranking Mitofsky de Aprobación Ciudadana de 150 Presidentes Municipales de México, correspondiente al mes de junio, Isaac Montoya alcanzó el 7º lugar nacional, con una aprobación del 60.3%, colocándose dentro del grupo de únicamente ocho alcaldes del país que obtuvieron una calificación sobresaliente, superior al 60%. En este espacio lo hemos dicho antes: Isaac Montoya es uno de los mejores alcaldes de extracción morenista en el estado y en el país … La presidenta municipal de Joquicingo, Danaé Espinoza Zimerman, continúa entregando obras, y ahora arranca con más trabajos de pavimentación y drenaje en diversas calles, “mejorando la calidad de vida de nuestras familias y atendiendo necesidades que por años esperaron solución”, resaltó la mejor alcaldesa de los emanados del PVEM … Feliz fin de semana, raza, y ¡Qué gane México!… Comentarios y mentadas: [email protected]

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