Derecho de Picaporte 

• Encuestas patito, mienten.

• Gobernadora en Naucalpan.

• Productividad legislativa de Morena.

Todas las encuestas que miden tanto la popularidad de la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo como de los gobernadores en las que tanto la mandataria federal como los gobernantes morenistas, incluida la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, salen con altos niveles de aprobación ciudadana, así como las que toman el pulso de la intención del voto rumbo a las elecciones intermedias en las que se renueva la cámara de diputados, 17 gubernaturas, 680 presidencias municipales y 1,088 diputaciones locales, entre ellas 125 alcaldías y 75 curules mexiquenses, y en todas Morena aparece en primerísimo lugar, lo cual indica que el partido fundado por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, se mantendrá como la primera fuerza del país logrando retener los estados y municipios que ya gobierna e incluso podría sumar Chihuahua, el bello Nuevo León y San Luis Potosí. Sin embargo, la derecha no se va a quedar con los brazos cruzados y como “estrategia” ya empieza a recurrir a encuestas “patito que tienen la misma credibilidad que las que se mandaba hacer el “Dr. Simi” cuando era aspirante presidencial en 2006. En ellas, supuestamente el PRIAN derrotará a la 4T. De risa loca. Y reiteramos nuestro pronóstico: Morena retendrá las entidades en su poder y sumará tres más, arrebatándole al PAN Chihuahua con la bella Andrea Chávez, San Luis Potosí al PVEM derrotando al nepotismo y a MC le ganará Nuevo León. El PAN, el partido conservador, conservará Aguascalientes y Querétaro. El PRI de Alito no ganará una sola. Y en el Estado de México sucederá lo mismo, el partido guinda retendrá los municipios más grandes, y podría sumar Coacalco que es único municipio grande que tiene el PRI, partido que en cerrada elección podría conservar Villa Victoria con Mario Santana Carbajal y podría recuperar Tenancingo con Roberto Sánchez Pompa, mientras el PAN se quedará con Huixquilucan y Metepec. El PVEM donde vaya en alianza ganará lo que ya obtuvo en 2024, pero donde vaya solo podrá sufrir una estrepitosa caída, no así el PT pese a su división interna, y eso gracias a la intensa campaña de afiliación que realizan y a al trabajo en territorio de sus alcaldes y legisladores … NOTAS CORTAS: Por cierto, el proceso electoral federal y el local en el Edomex no van de la mano. Para las elecciones para diputados federales, el proceso arranca el 10 de septiembre; las precampañas serán desde enero y hasta el 12 de febrero; el periodo de campaña será todo abril, todo mayo mas 1 y 2 de junio. La jornada electoral al igual que para las elecciones locales serán el 6 de junio de 2027 … POLÍTICA: La Presidenta del comité estatal de Morena en el Edomex, Luz Ma. Hernández Bermúdez, encabezó en Temoaya la Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional. La acompañaron la alcaldesa y la diputada local de ese distrito, así como militantes morenistas … La dirigente del PRI mexiquense, Critina Ruiz Sandoval, comentó en sus redes sociales que “cada recorrido por el Estado de México” le “confirma que la cercanía real se construye con presencia” … PODER EJECUTIVO: La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, estuvo en Naucalpan donde dio el banderazo de inicio a los trabajos de reconstrucción de nueve kilómetros de la Vía Gustavo Baz, una de las principales arterias de comunicación de la zona metropolitana, por la que transitan diariamente alrededor de 58 mil 400 vehículos. En el evento participaron el director general de la Junta de Caminos del Estado de México, Joel González Toral; el Presidente Municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz; y el secretario del Ayuntamiento de Naucalpan, Érik Alejandro Morales Velasco, quien asistió en representación del Presidente Municipal, Isaac Montoya Márquez … PODER LEGISLATIVO: A pesar de ser una muy flojita 62 legislatura local en la que trabajan una sola vez a la semana hay muchas ausencias y varios de sus legisladoras votan y pasan lista a distancia, el Grupo Parlamentario de Morena logró la aprobación de reformas en materia de elecciones, austeridad, salud, bienestar animal, combate al nepotismo, protección a menores, medio ambiente, juventudes y educación, beneficiando así a diferentes sectores de la población, tales como la armonización de la constitución local con la reforma federal en materia de elección judicial, a efecto de concluir la renovación del Poder Judicial estatal mediante los comicios del primer domingo de junio de 2028 (en lugar de 2027). Cabe mencionar que les ha “pirateado” iniciativas de ley hasta algunos de sus aliados … Familias de la colonia San Fernando de Huixquilucan asistieron a Six Flags México gracias al apoyo del Senador Enrique Vargas del Villar … MUNICIPIOS: El Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, presidió una emotiva ceremonia donde 114 parejas contrajeron matrimonio civil en Plaza Juárez. Por otra parte, fue testigo de honor en el cambio de insignias del Club Rotario metepequense … El Gobierno de Toluca intensificó este fin de semana la Estrategia de Restauración Ambiental 2026 con la plantación de 12 mil árboles en diversos puntos del municipio, como parte de la estrategia del Presidente Municipal, Ricardo Moreno Bastida, de recuperar los pulmones verdes de la capital y avanzar hacia la meta de sembrar 128 mil ejemplares durante este año … La administración municipal de Joquicingo que preside Danaé Espiniza Zimerman, anunció que se suma una nueva obra en la calle Oyameles. “Con acciones responsables, atendemos de raíz los problemas para brindar soluciones duraderas a nuestras familias”, informó … INFORMACIÓN GENERAL: Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del SMSEM que encabeza Jenaro Martínez Reyes, participaron en las ceremonias de egreso de las 36 Escuelas Normales de la entidad, donde acompañaron y reconocieron a los nuevos docentes que concluyeron su formación profesional y pronto se integrarán a la vida laboral, muchos de ellos fortaleciendo las filas del SMSEM. En el mensaje dirigido los egresados, destacaron que el sindicato mantiene las puertas abiertas para quienes, una vez incorporados al Subsistema Educativo Estatal, formen parte de la organización gremial … DEPORTES: Los Diablos Rojos del Toluca obtuvieron su primera victoria en casa ante el Necaxa con un marcador de 3 a 1, y pudieron ser mínimo 5 porque los Rayos terminaron jugando con dos hombres menos … AGENDA PARA HOY: Este lunes por la mañana la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez estará en Zumpango donde presidirá la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México … Esta tarde, fuera de la sede de la legislatura local, será la apertura de Auditorías Integrales a Recursos del Gasto Federalizado en Municipios del Estado de México por parte del OSFEM. Asiste la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez … Feliz inicio de semana, raza, y de regreso de vacaciones para algunos suertudos … Comentarios y mentadas: [email protected]

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