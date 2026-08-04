Derecho de Picaporte 

• La rara encuesta Poll Mx.

• ¿Todas son “compradas”?

• GEM: Delitos, a la baja.

Ayer mencionábamos a las mentirosas encuestas “patito” que ponen en primer lugar al PRIAN en los comicios del 2027. Nos referíamos específicamente a la de Polls Mx, que sale de toda lógica porque todas las demás encuestas colocan a Morena en primer lugar en la intención del voto. Pareciera repetirse la historia del fraude de 2006 con el que los poderes fácticos impusieron a FeCal en Los Pinos. Previo a esa fraudulenta elección, el entonces Jefe de Gobierno del DF y aspirante presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obardor, encabezaba todas las encuestas. Llegaron los tiempos electorales y siguió en primer lugar en todas, pero días antes de la jornada electoral dos, un conservador y derechista diario de circulación nacional, muy vinculado al PAN y que no mencionaremos su nombre para no hacerle propaganda de oquis pero empieza con “R” de Reforma, nos salió conque FeCal ya había rebasado a AMLO, luego fue otra, muy cercano a otro diario que era la moda del inicio del Milenio, y el titular de esa empresa encuestadora fue premiado con una dirección general en el gabinete del “chaparrito, pelón de lentes” (como se refirió a él el entonces presidente nacional del PAN y hoy en la izquierda). Ahora, pareciera que quieren repetir esa historia, sorprendiéndonos con ese estudio demoscópico que resulta ser un insulto a la inteligencia, pues asegura que, de las 17 gubernaturas a disputarse, el PAN ganaría Baja California, Sonora, Chihuahua, Aguascalientes y Querétaro. El PRI ganaría Sinaloa, Nuevo León, Zacatecas, Colima, Michoacán y Tlaxcala. Morena solo retendría Baja California Sur, Nayarit, Guerrero y Quintana Roo. MC se quedaría con Campeche y el PVEM conservaría San Luis Potosí. Nuestra profunda reflexión a esa “encuesta” es la siguiente: jajajá. Reiteramos nuestro pronóstico: Morena ganará donde ya gobierna y sumaría Nuevo León, Chihuahua y San Luis Potosí. El PAN solo ganará en Querétaro y Aguascalientes mientras que el PRI no va gana ni un solo estado. Y por otra parte, le hemos preguntado a connotados priístas su opinión ante las encuestas que los colocan muy abajo en las preferencias y contestan que “están compradas”, sin embargo, ésta de Polls Mx, que los coloca en el primer peldaño en varios estados, no solo la aceptan, sino que hasta las comparten varios de sus dirigentes estatales en las redes sociales. Y vaya incongruencia, pues cuando les son adversas y a favor de la 4T, aseguran que son “pagadas” pero cuando una de ellas sí les es dudosamente favorables, nos salen que esa sí es “la buena” … PODER EJECUTIVO: Durante la Mesa de Paz, encabezada por la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se dijo que, a cuatro días de que se cumplan 500 de la aplicación del Mando Unificado Zona Oriente, la estrategia registra una disminución de 36% en homicidios dolosos y de 53% en robo de vehículo en los 15 municipios donde opera. Y estas, aseguran, no son cifras de la mandataria ni mucho menos de las alcaldías del Valle de México, sino de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana … Por otra parte, la mandataria llamó a las autoridades de los 125 municipios mexiquenses a conducirse con legalidad, transparencia y rendición de cuentas, al encabezar la Apertura de Auditorías Integrales a Recursos del Gasto Federalizado en municipios del Estado de México. “El Gobierno de México del Estado y municipios estamos impulsando acciones que contribuyen al combate a la corrupción y el uso de los recursos públicos en apego a la normatividad; para que cada peso recaudado, planeado e invertido, se traduzca en programas, obras y acciones en beneficio de los más de 17 millones de mexiquenses”, indicó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez … MUNICIPIOS: El Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, acudió a la Apertura de Auditorías Integrales a Recursos del Gasto Federalizado en Municipios del Estado de México, que presidió la Gobernadora, Delfina Gómez Álvarez … Como parte del compromiso de fortalecer la infraestructura y calidad de vida de las familias del municipio, el Gobierno Municipal de Joquicingo, encabezado por la alcaldesa Danaé Ezpinoza Zimerman, dio inicio desde el mes de junio a una serie de obras de pavimentación con concreto hidráulico y ampliación de redes de drenaje en distintas calles de la cabecera municipal, acciones que continúan desarrollándose este mes. Acompañada por su cabildo y por vecinas y vecinos beneficiados, la presidenta ha encabezado los banderazos de inicio en las calles Oyameles (segundo tramo), Josefa Ortiz de Domínguez, Vicente Guerrero, Leona Vicario, Sor Juana Inés de la Cruz, Ignacio Allende y Las Peras, donde se realizan trabajos de pavimentación con concreto hidráulico y, en diversos casos, la construcción o ampliación de la red de drenaje sanitario … En Toluca, una luminaria alumbra mucho más que una calle, ilumina el camino de quienes salen a trabajar desde muy temprano y regresan a casa, también de mujeres y niños que encuentran un entorno seguro para sus actividades, porque a mitad del camino del gobierno de Ricardo Moreno Bastida, todo gira alrededor de ti. Por ello, el gobierno municipal continúa transformando la ciudad mediante el programa “Toluca se llena de luz”, acercando este servicio público a la población y participando en mejoran la vida cotidiana de las y los toluqueños. Así lo dio a con conocer el ayuntamiento … La administración municipal naucalpense que preside Isaac Montoya Márquez aseguró que los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, correspondientes al segundo trimestre de 2026, muestran una disminución en la percepción de inseguridad de la población de 18 años y más residente en Naucalpan. De acuerdo con la información levantada por el INEGI, el porcentaje de personas que consideró inseguro vivir en el municipio pasó de 80.8 % en marzo de 2026 a 71.0 % en junio del mismo año, lo que representa una disminución de 9.8 puntos porcentuales respecto de la medición anterior … AGENDA DE HOY: Esta mañana la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregará la “Modernización de la Autopista Toluca – Zitácuaro … en Almoloya de Juárez … Qué tengan un excelente martes, raza … Comentarios y mentadas: [email protected]

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