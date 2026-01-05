Derecho de Picaporte

• Invasión a Venezuela.

• Festeja la derecha.

• Respalda DGA a CSP.

• 2026: PRIAN, escenario gris.

Recibimos el 2026 con un sismo en el centro del país y al día siguiente despertamos con la lamentable noticia de la invasión de EEUU a Venezuela para secuestrar al presidente Nicolás Maduro, que, si bien es cierto que es un impresentable dictador, nada justifica la invasión que es una flagrante violación al derecho internacional y ¡vaya descaro de Trump al afirmar que se quedan con su petróleo y que “gobernarán” a la “República Bolivariana”. Obviamente la derecha mexicana lo celebra con gran júbilo y algunos prianistas y fanáticos mienten la postear en las redes que “no es invasión, es liberación” y algunos más ingenuos aseguran que Trump reimpone la “democracia” cuando el norteamericano solo habló del petróleo y jamás de “democracia”. Olvidan esos “fachos” que Donald odia y desprecia a los mexicanos. Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantuvo una posición digna y fue respaldada por la Gobernadora Delfina Gómez y por Morena y su aliado el PT. Varios derechistas anti patriotas cegados por el odio que arrastran desde su humillante derrota electoral de 2018 y las consecuentes, piden inocentemente que Trump “venga por AMLO” y hasta por la misma PresidentA, cuando es mucho más probable que detengan a FeCal. Pero lo más triste para los opositores es que seguirán perdiendo las próximas elecciones, pues como reiteramos en este espacio, todas sus estrategias son la “marca ACME” del Coyote contra el Correcaminos, pues no solo no le resultan efectivas, sino que se le vuelve contra ellos mismos … NOTAS CORTAS: A propósito, a año y medio de las elecciones federales intermedias y locales en varios estados en los que elegirán también Gobernador, Morena encabeza las preferencias en casi todas las entidades. Así lo indican varias encuestas, y por citar a solo una de ellas que es Demoscopia Digital, en su reciente estudio muestra que la el partido más grande del país lidera la intención del voto en las dos Baja Californias, en el bello Sonora, incluso en Sinaloa y Zacatecas, en Nayarit, Colima, Michoacán (con Raúl Morón), Guerrero, Tlaxcala, Campeche (tierra del político más desprestigiado del país) Quintana Roo, San Luis Potosí y, para sorpresa, le arrebataría a MC el gran Nuevo León y al PAN Chihuahua, con la senadora Andrea Chávez y podría darle un gran susto al panismo en Aguascalientes y Querétaro, bastiones azules. Esto demuestra los reiterados fracasos de la oposición, aunque sobra decir que hay otros ejercicios demoscópicos con resultados que muy poco difieren de éste y que comentaremos en próximas entregas … Continuado con el “futurismo electoral”, los altos índices de aprobación de algunos alcaldes les garantizarían por lo menos la reelección en 2027. Es el caso del de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez y de Ricardo Moreno Bastida de Toluca, ambos por Morena mientras que por el PAN los mejor posicionados en el “Ranking de Alcaldes” son Fernando Flores Fernández, de Metepec, y Romina Contreras de Vargas, de Huixquilucan. Los dos ya se reeligieron en 2024 pero, dados sus números, le allanarían el camino a la sucesión a sus respectivos sucesores, los de mayor confianza, como el senador Enrique Vargas del Villar que incluso solo, sin alianza, ganaría por tercera vez la alcaldía huixquiluquense. En los ejercicios que miden los porcentajes de aprobación de los ediles, no aparece en los primeros lugares ningún edil priísta, pero destacamos el caso de Villa Victoria donde su munícipe Mario Santana Carbajal se reelegiría con relativa facilidad. Del PVEM quien también repetiría en el cargo sin problema alguno es la alcaldesa de Joquicingo, Danaé Espinosa Zimerman. Pero hay personajes que incluso por otros partidos distintos al todavía suyo podrían dar la sorpresa, como el líder moral del SUTEYM, David Parra Sánchez, para la presidencia municipal de Naucalpan, no por el PRI sino por MC, y por el tricolor colocan a su dirigente estatal Cristina Ruiz Sandoval, aunque algunos la ven más como futura candidata priísta a la gubernatura. Ya les iremos proporcionando otros ejemplos … Y ya que la mencionamos, Cristina Ruiz Sandoval, como lo mencionamos, inicia el año posicionada en las encuestas tanto para el 2027 en Naucalpan como para gobernadora en 2029, año en el que enfrentaría a Horacio Duarte Olivares por Morena y sus aliados y a Enrique Vargas del Villar por el PAN, no hay más … Continuando con los priístas, quien cerró el año trabajado con sus estructuras y cuadros e igual inicia el 2026 es el dirigente estatal del MT y ex líder magisterial Roberto Sánchez Pompa, a quien seguramente veremos en las papeletas del 2027 en Tenancingo … Por Toluca, la carta más viable por el Revolucionario Institucional es el ex edil y ex diputado local Braulio Álvarez Jasso, quién cuenta con trabajo de campo y una sólida estructura territorial como casi nadie más de su partido … El líder parlamentario, el morenista José Francisco “Paco” Vázquez Rodríguez, presidente de la JuCoPo del Congreso del Estado de México, destacó que el legislativo mexiquense ejercerá un presupuesto de 2 mil 346 millones 597 mil 978 pesos en el ejercicio fiscal 2026, que son 93 millones 952 mil 277 pesos más de los ejecutados en 2025 (4.1 por ciento), cuando se le asignaron 2 mil 252 millones 645 mil 701 pesos. Es decir, mantendrá la “austeridad republicana” que es el sello de la 4T desde 2018 … Esta tarde el líder estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, compartirá la tradicional “rosca de reyes” con los colegas de la fuente de ese partido. Hasta hoy, “nadien” más nos ha invitado … Este lunes arranca la Liga Mx Femenil con las Diablas Rojas del Toluca contra el Tijuana Femenil. Las locales son favoritas … Desde este espacio felicitamos al gremio periodístico por el Día Nacional del Periodista y a nuestros 4 lectores les deseamos un feliz y muy próspero 2026 … Comentarios y mentadas: [email protected]

Comentarios

comentarios