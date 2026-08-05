Derecho de Picaporte 

• Las encuestas de agosto.

• Presidenta y Gobernadora, bien.

• Alcaldes mexiquenses también.

• Hoy reaparece Emilio Chuayffet.

Como cada inicio de mes, las casas encuestadoras que realizan mensualmente sus mediciones de popularidad de la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo y de los mandatarios estatales, que en este caso nos ocuparemos del de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, por obvias razones, dan a conocer sus resultados, y en este agosto que recién inicia, la Jefa del Ejecutivo Federal sigue gozando de alta aceptación de sus gobernados, y aunque se trata de la misma empresa que la semana pasada dio a conocer su encuesta “patito” que sale de toda lógica porque no concuerda con el resto de las empresas demoscópicas al asegurar en su reciente “estudio” que la oposición ganará varias gubernaturas, ¡hasta el PRI! que comentamos en nuestras dos últimas entregas, la primera PresidentA de la historia de México cuenta con el 68% de aprobación ciudadana, que si bien es cierto que la encuestadora le da menor porcentaje en comparación a la de las otras casas encuestadoras, también es cierto que sigue contando con amplio respaldo de los mexicanos a su gestión. Pero no es la única, pues en la de Demoscopia Digital, Sheinbaum Pardo obtuvo el 72.4%, y esta empresa tiene mucho mayor credibilidad que la anteriormente mencionada … NOTAS CORTAS: Pero no solo la PresidentA Claudia Shienbaum Pardo continúa con alta aceptación, también la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien en reciente estudio de Demoscopia Digital obtuvo el séptimo lugar, de las 32 entidades encuestadas, con el 65.8% de aprobación, que, dadas las condiciones en las que recibió el estado después del manejo que de él hicieron los ex “goberladrones” priístas, tuvo que empezar desde muy abajo en estos estudios de opinión y hoy se encuentra dentro del “Top Ten” en el Ranking Nacional de Gobernadores, en la que, por cierto, el último lugar lo ocupa el priísta Esteban Villegas, de Durango mientras el penúltimo peldaño, la polémica panista de Chihuahua, Maru Campus … POLÍTICA: La frivolidad siempre va tomada de la mano de la estupidez. Así quedó demostrado con el par de … diputadas locales poblanas de Morena, Nayeli Salvatori y Grace Palomares, quienes se burlaron de las personas de la tercera edad a las que consideran “apestosas”. Por eso urgen filtros en el partido más importante del país, para que no se les cuelen pésimos perfiles, principalmente de faranduleros, “influencers” y júniors, y más si éstos vienen del PRIAN, por eso queremos creer en la palabra de la dirigente estatal morenista en el Edomex, Luz Ma. Hernández Bermúdez, quien se ha pronunciado a favor de establecer ciertos límites para evitar que se les filtren pésimas candidaturas que, ya en el ejercicio del cargo, desprestigien al partido fundado por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador … La encuesta Quisco Digital de cara a la elección de alcalde de Huixquilucan en 2027, arrojo los siguientes resultados: PAN 51% (obviamente con el senador Enrique Vargas el Villar de candidato, aunque este estudio no menciona nombres), Morena, 23%; PRI, que no tiene con quien competir, el 10%; PVEM el 5% y MC el 4% … PODER EJECUTIVO: La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó la modernización de la carretera Toluca-Zitácuaro que optimizará el tránsito entre la entidad mexiquense, la zona urbana de la Ciudad de México y límites con Michoacán, en beneficio de 460 mil personas … MUNICIPIOS: El Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, entregó tabletas a alumnos que concluyeron la primaria en las escuelas Gustavo Baz Prada y Cuauhtémoc. “Espero que esta herramienta los acompañe en la nueva etapa que está por comenzar. Les deseo mucho éxito en todo lo que viene”, comentó el edil … Ante daños causados por las lluvias en ciertos puntos de la capital mexiquense, la administración municipal que preside Ricardo Moreno Bastida, desplegó cuadrillas de trabajadores para atender los daños ocasionados realizando una intervención emergente en un tramo de más de 50 metros de la calle lateral Mariano Matamoros, en la delegación Sauces, y atendió de manera inmediata los reportes por la caída de árboles con el propósito de salvaguardar la integridad de la población y restablecer la circulación en las vialidades afectadas … El Ayuntamiento de Joquicingo que preside Danaé Espinoza Zimerman, invita a los joquicinguenses a inscribirse en el curso de amigurumis. Mayores informes en el Palacio Municipal … Regresando al tema de las encuestas, pero ahora la mensual del “Ranking” de Alcaldes del Estado de México correspondiente a julio, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras de Vargas, quedó nuevamente en primer lugar con el 69.5% de aprobación, en tercer sitio, el también panista alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, con el 67.6%. Le sigue su vecino de Toluca, el morenista Ricardo Moreno Bastida, con el 66.1%. Insistimos que en este tipo de encuestas en los primeros lugares solo aparecen los munícipes panistas Romina Contreras Carrasco y Fernando Flores Fernández (quien, una vez calmadas las aguas, regresa a los primerísimos lugares) pero todos los demás son de Morena y ninguno de los otros partidos políticos. Obviamente encuestan en municipios “prioritarios”, pero si lo hicieran en los 125 municipios, muy probablemente aparecería el edil de Villa Victoria, Mario Santana Carbajal … CULTURA: Este sábado se presenta en Toluca Aleks Syntek, quien ha hecho una acertada crítica a la decadente “música” actual de narco corridos, corridos tumbados y reguetón. La cita es el Teatro Morelos … DEPORTES: Hoy los Diablos Rojos del Toluca enfrentan al Seatle Sounders dentro de la League Cup … LA AGENDA DE HOY: Esta mañana regresa la tradicional conferencia de prensa mañanera denominada “La Toluqueña” del alcalde Ricardo Moreno Bastida, único edil en dar las conferencias en todo el Estado de México, de manera semanal ¡nadie más! Y entre otros puntos, presentará la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026, que, dicho sea de paso, la del año pasado fue la mejor en la historia de la capital mexiquense, y esperemos que la próxima sea por lo menos igual a la anterior, cuantitativa y cualitativamente. Y como dijo el personaje del finado Héctor Suárez: “¡Queremos Rooock!” … Esta tarde re – re aparece Emilio Chuayffet, el último ex gobernador que no fue un mocho priísta de derecha y el más reciente personaje culto que gobernó a este estado, para impartir la conferencia “Identidad e Ideología: La herencia y pensamiento de Jesús Reyes Heroles”, que insistimos, ha sido el único ideólogo del tricolor y Chuayffet Chemor fue el mexiquense más cercano al mitad jarocho y mitad orgullosamente Tamaulipeco … Qué tengan un excelente “ombligo” de semana, raza … Comentarios y mentadas: [email protected]

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