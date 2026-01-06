Derecho de Picaporte

• Da Delfina paz a Edomex.

• Destaca PT aumento.

• LMH: “Pueblo elegirá candidatos”.

En 2025, el Estado de México registró el menor número de víctimas de homicidio, “como resultado de la estrategia de seguridad implementada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, basada en el trabajo diario de la Mesa de Paz y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno”, según información de la FGJEM. Si esto lo perciben los mexiquenses, será un punto más a favor de Morena, pues durante los sexenios de los ex “goberladrones” la entidad vivió los peores niveles de inseguridad que, aunada a la corrupción, provocaron el hastío que finalmente llevó a la población a votar en contra … NOTAS CORTAS: El diputado local del PT, Ernesto Santillán Ramírez, destacó que el nuevo aumento al salario mínimo anunciado por el gobierno federal forma parte de una política salarial sostenida que, desde 2018, ha permitido un crecimiento acumulado del 154%. en la zona centro del país, y tiene razón, pues la 4T echa abajo uno de los mitos neoliberales anti laborales y 100% pro patronales de que los aumentos salariales afectan a la economía porque disparan la inflación. Una razón más por la que la ciudadanía vota mayoritariamente por Morena y, en mucho menor medida, por sus aliados verdes y colorados …Y hablando de la 4T, la dirigente estatal morenista, Luz Ma Hernández Bermudes, aseguró desde Ecatepec que será el pueblo quien decida las próximas candidaturas del partido guinda, por medio de encuestas. Lo primero suena demagogo, pero lo segundo sí es creíble porque así se decidieron las candidaturas de las ahora PresidentA y gobernadora, Claudia Sheinbaum Pardo y Delfina Gómez Álvarez. La pregunta obligada es ¿habrá candidaturas externas o ciudadanas? … Continuando con la 4T, como lo adelantamos, el líder estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello invitó la tradicional “rosca de reyes” a la fuente del “verdecologista”. El dirigente aseguró que economía, mueres, jóvenes y medio ambiente marcarán a la agenda legislativa de su partido en el 2026 … Muy bien por la administración del Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, de otorgar 38% de descuento a adultos mayores en el pago del servicio de agua. El propio edil morenista ha reconocido la alta población de adultos de la tercera edad, la cual cada vez crece más … Por su parte, el munícipe de Metepec, Fernando Flores Fernández, hizo un llamado a los metepequenses a cumplir con sus obligaciones tributarias y aprovechar los descuentos por pago oportuno … Y es que para nadie es un secreto que precisamente en los primeros tres meses de cada año los contribuyentes fortalecen las finanzas municipales … Y ya que lo mencionamos, las encuestas que miden los porcentajes de aprobación indican en su mayoría que el alcalde toluqueño Ricardo Moreno y su homólogo de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, son de los ediles de extracción morenista los mejor evaluados por sus gobernados, mientras que en PAN solo hay dos, Fernando Flores Fernández, de Metepec, y Romina Contreras Carrasco, de Huixquilucan ¡no hay más! … Cientos de niñas, niños, jóvenes y adultos en el marco del Día de Reyes siguen disfrutando de las Pistas de Hielo que el Gobierno de Naucalpan encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, instaló durante las Fiestas de Fin de Año en la Explanada del Palacio Municipal y el Parque La Hormiga, espacios de esparcimiento y convivencia totalmente gratuitos … Qué tengan un excelente martes, raza … Comentarios y mentadas: [email protected].

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