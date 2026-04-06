Derecho de Picaporte

• Otra vez 3 de Texcoco para 29.

• Higinio, su anticipada campaña.

• Megalomanía de Alito.

Al igual que para la pasada elección de gobernador en 2023, nuevamente, dentro del partido gobernante, el más grande e importante así como el de mayor crecimiento (oficialmente verificado, no es un crecimiento en el discurso) que es Morena, se mencionan tres aspirantes que tienen en común el ser de Texcoco: El Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares que a nuestro parecer es el mejor perfilado; el diputado local José Francisco Vázquez, con menor posibilidades, y el senador Higinio Martínez, quién podría estar incurriendo en “actos anticipados de campaña” al promoverse en las redes sociales claramente para el 2029, y le estaría faltando el respeto político a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez dado que apenas vamos a la mitad de su administración. Y así como el trillado “truco” que han usado aspirantes en anteriores procesos que consiste en promoverse en las portadas de extrañas publicaciones, supuestamente revistas que nadie conoce pero que “pagan” mucho dinero en espectaculares con la imagen del que quiere ser candidato pero aun no lo es y oficialmente no es delito electoral porque a quien se promueve es a la supuesta revista y no al chapucero personaje que es portada y por lo tanto ocupa casi todo el anuncio del espectacular, así en las redes sociales surgen terceros perfiles que promueven al susodicho, quien se puede salir con la tangente diciendo que ese perfil no es suyo, pero el delito electoral está ya consumado… PARTIDOS POLÍTICOS: Quién no descansó el reciente periodo vacacional fue la presidenta estatal de Morena, Luz Ma. Hernández Bermúdez, quien estuvo en varios puntos del estado, como su natal Ecatepec, donde se reunió y convivió con los sonideros de San Pedro Xalostoc y entregó credenciales de afiliación en la cabecera municipal, entre otras actividades … La megalomanía del dueño del PRI que se refleja hasta en la decoración interior con sus fotografías de “cabecera” en todas las oficinas, y externa con mega imágenes de sí mismo que cubren casi todos los edificios , espectaculares y que solo le falta mandarse hacer su propia estatua, se suman ahora las credenciales de sus cada vez menos afiliados, pues llevan sus iniciales de AM (Alejandro Moreno) en un logotipo que usa desde antes de que fuera gobernador de Campeche, aunque oficialmente es la “M” de militante. Demasiado ego, patológico el vato … GOBIERNO DEL ESTADO: A diferencia del estilito de sus predecesores ex “goberladrones” priístas, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez también hace obra pública, en este caso, en el mantenimientos de carreteras (que en muchos casos dejaron olvidados los sexenios tricolores) pero la gran diferencia es que con la mandataría no se inflan cifras, al contrario, hay ahorro, como el 70% de inversión ahorrada en la reconstrucción de la carretera Ocoyoacac-Tenango del Valle que beneficiará a 192 mil habitantes … Nos encontramos al Secretario del Trabajo del GEM, Norberto Morales Poblete en el mercado de Tenango del Valle haciendo su “mandado” en la tradicional plaza dominical, regateando un manojo de rábano, solo con su esposa y sin “guarros”. Eso es sencillez, sin falsa pose. Difícilmente veremos a otros miembros del gabinete delfinista hacer lo mismo en sus respectivos municipios, a menos que se trate de una auto promoción personal, un “baño de pueblo” de cara al 2027 ¿qué no? … MUNICIPIOS: El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, continúa con altos índices de popularidad que lo posicionan como el alcalde mejor evaluado por sus gobernados al alcanzar el 68.6% de aprobación ciudadana, según la reciente encuesta de Demoscopia Digital … Por cierto, en el mismo ejercicio de la ya mencionada encuestadora Demoscopia Digital, la alcaldesa panista de Huixquilucan, Romina Contreras de Vargas ocupa el primer lugar con el 69.4% de aprobación. El munícipe de Toluca, Ricardo Moreno Bastida ocupa el cuarto peldaño con el 66.3% y el también morenista de Texcoco, Nazario Gutiérrez, el noveno sitio con el 61.7%. Insistimos que los primeros lugares son de 2 panistas y el resto, puro morenista, en el “Top Ten”, en el que no aparecen ediles emanados de los demás partidos políticos, no hay un solo priísta en los primeros, salvo en el estudio de esta empresa, el de Atizapán de Zaragoza que llegó en alianza PRI, PAN y PRD, pero en las demás encuestas simplemente no existen … El munícipe naucalpense Isaac Montoya Márquez continúa realizando obra pública en los lugares en los que sus predecesores prianistas se olvidaron de la gente, como en las obras de mejoramiento en la calle 10 de Mayo en San Esteban Huitzilacasco. De ahí sus altos niveles de aprobación ciudadana en distintas encuestas, lo que le garantiza sin inconveniente alguno la reelección para el 2027 … El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, informó que en lo que va del año, se han atendido 778 fugas, desazolvado más de 74 kilómetros de drenaje y alcantarillado, limpiado 810 coladeras y despejando canales para prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias … POLÍTICA: Y hablando de encuestas, vaya agarrón de porcentajes entre aspirantes a alcalde de Naucalpan en las que encabeza el actual edil Isaac Montoya Márquez por Morena y da la sorpresa en algunas de ellas el ex diputado local David Parra Sánchez. También figuran, aunque con mucho menor porcentaje de preferencias, Juan Olivas, por MC; Alfredo Oropeza, por el PAN y en el último lugar el ex alcalde José Luis Duran Reveles, ahora por el PVEM … AGENDA DE HOY: Este medio día la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez visita San Juan Teotihuacán donde entregará la “modernización de la Unidad Deportiva Atlatongo” y encabezará el arranque del “Programa de Vivienda para el Bienestar en el Estado de México” … El líder estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc vuelve a sus “lunes de adhesión de cuadro político” proveniente de otro partido, por lo regular del PRI, donde sigue la desbandada por más que el dueño de ese instituto les ruegue que vuelvan “a casa” a pesar de que él mismo presumió haberlos expulsado mientras la gran mayoría renunció, y le seguirá renunciando. Todo esto favorece a la 4T … También regresa el trabajo en comisiones de la muy “flojita” 62 legislatura local, reuniones de trabajo a la que casi nunca asisten la mayoría de sus integrantes, y de los “presentes” algunos lo hacen vía zoom … Los Diablos Rojos del Toluca FC perdieron el invicto ante el Querétaro, por la mínima diferencia, pero dicen “los que saben” que estuvo bien porque así se quintan la presión y no dejan de encaminarse rumbo al tricampeonato. También perdieron las Diablas del Toluca Femenil, pero de cualquier manera, ya están calificadas y aspiran a su primer campeonato … ¡Feliz regreso de las vacaciones, raza! … Comentarios y mentadas: [email protected]

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