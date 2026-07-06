Derecho de Picaporte

• Crece popularidad Gobernadora.

• Ex diputado de MC, al PRI.

• Continúan asambleas de Morena.

• Se acabó el sueño mexicano …

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez continúa incrementando su popularidad. Ahora fue en la más reciente encuesta del “Ranking de Gobernadores” de la empresa “Demoscopia Digital” donde la mandataria mexiquense obtuvo 67.3% de aprobación ciudadana, ubicándose en el sexto lugar, de los 32 gobernantes evaluados, que, insistimos, ya superó a sus predecesores los ex “goberladrones” priístas … NOTAS CORTAS: Por enésima vez la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo en el Estado de México, en Nezahualcóyotl, donde junto con la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y cientos de familias, vio el partido de la Selección Nacional contra Inglaterra. La derecha asegura que no va al estadio antes llamado Azteca por temor a ser abucheada, pero tampoco han ido los mandatarios co anfitriones de EEUU y Canadá, y la mandataria mexicana prefiere verlo con “el pueblo” y eso le abona a su imagen y, sobre todo, a su partido, mientras el dueño del PRI, Alito, presume sus fotos en un palco exclusivo y panistas como Xóchitl Gálvez o el senador sonorense Damián Zepeda que son captados en localidades que un mexicano “de a pie” muy difícilmente podría pagarse, y con ese mexicano es con el que pretende generar empatía la Jefa del Ejecutivo Federal … POLÍTICA: Hace unos meses les adelantamos en este espacio que así como el PRI está perdiendo militantes y “cuadros” que se adhieren a otros partidos, también regresan algunos que ya se habían ido, como una que inventó un movimiento que pretendía ser un nuevo partido partido, y ahora ya es nuevamente priísta, y hasta cargo le dio en el Comité Directivo Estatal su presidenta Cristina Ruiz Sandoval, y otra más que estaba en MC, partido por el que fue candidata en Metepec y ahora está en el tricolor, como “avanzada” de un ex diputado federal que en su momento buscó la presidencia del comité estatal de Movimiento Ciudadano, pero se impuso el dueño de la franquicia naranja en el estado, Juan Zepeda, quien se decidió por la ex diputada local Juanita Bonilla para que lo sucediera en su dirigencia, y desde entonces, quedó prácticamente marginado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, quien esta mañana en conferencia de prensa en conocida Mansión, perdón, restaurant de Naucalpan, hará oficial su ingreso al Revolucionario Institucional, después de días de haberlo acordado así con la Senadora Cristina Ruiz y luego de que en octubre del año pasado se supo que dejaba MC. Por el momento, el padre del que a partir de hoy es un nuevo priísta, Juan Ignacio Samperio Montaño, continuará en el partido propiedad de Dante Delgado. Veremos qué tantos votos le suma al PRI … Morena en el país y en el estado continúa con las Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional y la dirigente estatal morenista, Luz Ma Hernández Bermúdez, estuvo este fin de semana en las de San Martín de las Pirámides, Tecámac y Ozumba, entre otras actividades, pero también hubo asambleas en otros municipios donde no estuvo la lideresa Luz Ma Hernández, por asistir a otras, como la de Ecatepec, su tierra, donde la encabezó ante tres mil asistentes el diputado local Luis Valdeña, acompañado de diputados locales como Zaira Cedillo Silva, Luisa Navarro y Francisco Cortés. Estas y otras concentraciones masiva del partido guinda no solo les sirven para mostrar músculo sino para medir su capacidad real de movilización y comprobar su efectividad con sus militantes recién afiliados, ejercicio que no están realizando los demás partidos políticos, y eso representa otra ventaja de cara al 2027 … Morena llevó a cabo en Toluca el foro “Diálogos por la Defensa de la Soberanía”, moderado por el alcalde Ricardo Moreno Bastida, quien fue anfitrión junto con integrantes de Proyecto 21 y los consejeros nacionales de Morena, Lizeth Magno Jaramillo y Adrián Barreto. Participaron ponentes extranjeros de izquierda como el español Juan Carlos Monedero, quien al terminar se fue de inmediato al curso de formación política “Derechos Humanos y Democracia Participativa” organizado por el otro PT, el oficial, encabezado por Reginaldo Sandoval Flores. También participaron la boliviana Valeria Duarte, Christian Nader, Elisa Godínez Pérez y Arlín Medrano. El tema central fue la amenaza de crecimiento de la derecha en América Latina a partir de guerra sucia y campañas negras con financiamiento internacional y que México está prácticamente solo, en el lado correcto de la historia que es el progresismo. Por cierto, en otro orden de ideas, el edil y líder de Proyecto 21 nos comentó que su organización que no pretende ser una corriente interna de Morena, continuará expandiéndose hacia otros municipios del estado, pero que eso lo dará a conocer próximamente. Cabe destacar que el evento se realizó en fin de semana, es decir en un día oficialmente no laboral … MUNICIPIOS: Varios de los “comunicadores” que aseguraban que la semana pasada sería detenido el Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, quedaron mal nuevamente, pues el alcalde sí se presentó al juzgado correspondiente donde se le impusieron medidas cautelares, pero no se dio la detención tan anhelada por sus malquerientes ni fue vinculado a proceso como se habían adelantado sus “haters” … El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, recordó que ya iniciaron los trabajos de rehabilitación en la calle Juan Aldama con el despliegue del Diablo Dragón de la pavimentación, dando continuidad inmediata a la recién concluida calle Benito Juárez en San Mateo Oxtotitlán. Vaya qué hace falta … El Presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, en Minas Palacio junto con personal del Sistema DIF Municipal, encabezó una jornada más del programa Impulsando tu Salud que suma casi 10,300 afiliados y más de 95,300 atenciones en las diferentes colonias del municipio, a la vez que señaló que, la atención a la salud se dejó de llevar a cabo en la administración pasada y hoy es una de las prioridades atender y prevenir posibles enfermedades … La Presidenta Municipal de Joquicingo, Danaé Espinoza Zimerman, presidió la Septuagésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Joquicingo … La alcaldesa panista de Huixquilucan, Romina Contreras de Vargas (quien acudió junto con su esposo el Senador Enrique Vargas del Villar al Estadio Azteca al partido de México contra Inglaterra) reunió a mujeres embarazadas y madres de recién nacidos en el programa “Crecer Juntos: Un abrazo para mamá”, una actividad integral en la que las asistentes recibieron atención médica, orientación especializada, actividades de autocuidado y diversos apoyos para contribuir a un embarazo saludable y fortalecer el vínculo con sus bebés desde sus primeras etapas de vida … AGENDA: Esta mañana la presidenta estatal de Morena, Luz Ma Hernández, ofrece conferencia de prensa, donde se presentarán los avances y acciones del Plan Oriente, una estrategia para impulsar el desarrollo de la Zona Oriente del Estado de México, aseguran … Por su parte, la dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI Estado de México, Cristina Ruiz Sandoval, dará conferencia de prensa vía “Facebook live” muy seguramente desde su tierra, Naucalpan, donde, como comentamos líneas anteriores, presentaría a Rodrigo Samperio, proveniente de MC, como nuevo militante del PRI … Se acabó el sueño mundialista. El seleccionado nacional no pudo con una Inglaterra que jugó con un hombre menos gran parte del segundo tiempo. Dominó y presionó, pero la gran diferencia fue la efectividad y, sobre todo, la puntería de los británicos en mucho menos llegadas contra los balonazos y desatinos de los verdes. Aun así, fue la mejor selección de la historia del futbol mexicano … Feliz inicio de semana, raza … Comentarios y mentadas: [email protected]

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