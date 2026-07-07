Derecho de Picaporte

• Sheinbaum: 68% de aprobación.

• Rodrigo Samperio, de MC al PRI.

• Cristina Ruiz adelanta convocatoria.

La PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo mantiene sus altos niveles de popularidad en las encuestas. Ahora fue en la de un conservador diario de circulación nacional que no diremos su nombre, pero empieza con “F” de Financiero, que en su más reciente estudio demoscópico le da el 68% de aprobación ciudadana … NOTAS CORTAS: Los delegados que lideran los mil 54 Comités Delegacionales y Representaciones Sindicales del SMSEM, aprobaron por unanimidad solicitar la firma del Convenio de Sueldo y Prestaciones 2026, luego de conocer los acuerdos alcanzados durante las mesas de negociación entre la dirigencia sindical y el Gobierno del Estado de México. Reunidos en la Sala de la Unidad Sindical «Prof. Manuel Hinojosa Giles», el Secretario General del SMSEM, Jenaro Martínez Reyes, presentó los resultados del proceso de negociación derivado de los Pliegos Petitorios 2026, construidos a partir de las propuestas del magisterio y entregados a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez el pasado 28 de abril, tras su aprobación en el XLVII Consejo Estatal Ordinario. Bien por los maestros … POLÍTICA: Tal y como lo anticipamos en este espacio, el ex diputado federal Rodrigo Samperio concretó su adhesión al PRI. Acompañado de la Presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI mexiquense, Cristina Ruiz Sandoval y de casi todos los que conforman ese CDE y del Delegado del CEN, Jorge Meade Ocaranza, Samperio Chaparro aseguró que “si alguien sabe hacer las cosas, hay que reconocerlo, es el PRI” y la razón de su salida de MC, dijo, se debió en que en septiembre de 2024 “hubo definiciones opacas, contradictorias e incongruentes” (se refería al diputado local Juan Zepeda, dueño de la franquicia naranja en la entidad y Juanita Bonilla la gerente) y que él y “muchos compañeros” decidieron salir, que “unos ya están aquí” refiriéndose a la ultra derechista y admiradora de Trump, Ana Karime Arguilez, quien ya se había adelantado, por eso la vimos en la anterior conferencia de la Senadora Cristina Ruiz, y Rodrigo Samperio aseguró que no llega solo, sino con varios y que se sumarán más. Es necesario destacar que el padre de Rodrigo Samperio, Juan Ignacio Samperio Montaño, no se suma al PRI, pues es el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en el estado de Hidalgo … Por otra parte, en ese mismo restaurante “fifí” que no diremos su nombre para no hacerle propaganda de oquis, pero empieza con “M” de Mansión, la dirigente del tricolor en la entidad, dio a conocer “una nueva etapa de organización y participación ciudadana”, dijo, con el lanzamiento de la “Convocatoria para Defensores del Estado de México”, con las que se busca “conformar una red permanente en los 125 municipios, 45 distritos locales y 40 distritos federales” de la entidad, es decir, para sus candidatos a diputados locales y federales así como a presidentes municipales, pero al igual que Morena y el PAN que también ya adelantaron sus procesos internos de selección de sus próximos abanderados en el 2027, pero para “no violar” la legislación electoral que establece que el proceso electoral inicia legalmente hasta septiembre, o sea, en un mes, le copian a la 4T al denominarlos “coordinadores”. El Revolucionario Institucional establece como calendario que del 30 de junio (fecha que ya pasó) al 9 de julio, los Comités Municipales y el Comité Directivo Estatal, en Toluca, recibirán las solicitudes de militantes, simpatizantes y ciudadanos sin partido que deseen ser parte de los “Defensores del Estado de México”. Sí, leyó Usted bien, habrá supuestamente candidaturas externas, eso dicen. Tendrán cuidado de su elección de los que terminarán abanderándolos para las alcaldías y las diputaciones y éstos tendrán que “caminar territorio”. Imposible imaginar a sus “júniors lelos” tocando puertas, que les de el sol, por ejemplo, al hijo del ex gobernador Camacho que por ser “hijo de papi” lo hicieron diputado local por Metepec y ganó gracias a la alianza con el PAN, pero si ahora van solos, se antoja difícil su pretendida reelección. Por cierto, ¿en qué papeleta veremos el nombre de la senadora Ruiz Sandoval? ¿En la de 2027 en Naucalpan o en la de 2029? porque no vemos quién más de su partido podría buscar llegar a Lerdo 300 … A propósito, un edil priísta que aspira para 2029 le aseguró a éste humilde “escribidor” que para la siguiente “va hombre” porque en la pasada fue mujer, una mujer que al final se pasó a la 4T, aunque aquí no la acepta aún el morenismo mexiquense, por cierto … A todo esto, la lideresa del priísmo en el Edomex, en alguna de sus pasadas conferencias de prensa, lanzaba el reto a los partidos que reciben a ex priístas (guindas y anexas) que los pusieran a prueba para medir su supuesto liderazgo, pidiéndoles que les organizaran un evento masivo para ver si efectivamente traen lo que dicen representar, y la pregunta obligada es sí ella les pediría lo mismo a los que se sumen a su partido, como Rodrigo Samperio. A quien esto escribe le consta que una recién re incorporada al PRI y oriunda de Valle de Chalco, luego de haber andado en otro partido que terminó perdiendo su registro, sí podría hacerle un evento multitudinario. Luego les decimos de quién de trata y como se apellida Leticia … Quien también dio conferencia de prensa fue la lideresa estatal de Morena, Luz Ma. Hernández Bermúdez, para respaldar el Plan Integral para la Zona Oriente y reiterar su apoyo a la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo y a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, pero los colegas le formularon preguntas de tipo político – electoral de cara al 2027, cuestionamientos en los que no podía faltar el tema Higinio Martínez, pero Luz Ma. Hernández optó por la institucionalidad partidista. Aseguró que todos los que pretendan ser candidatos ¡otra vez perdón! “coordinadores”, tendrán que estar afiliados (a Morena), pero no descartó las candidaturas externas, ciudadanas, pero, ante varias preguntas relacionadas con el 2027, fue tajante al afirmar que habría que esperar la convocatoria expedida por la dirigencia nacional, que podría ser el próximo mes. A propuesta de un compañero, la dirigente propuso citar a la prensa todos los lunes a las 11 de la mañana en la sede guinda … MUNICIPIOS: El Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, invita a participar en la jornada de Arborización y Reforestación 2026, y compartió los puntos de reunión de esta semana, que son los siguientes: 7 de julio, en Mariano Arista, esquina con Av. Estado de México; 9 de julio, Circuito Metropolitano, esquina con Av. CODAGEM; 10 de julio, Parque Árbol de la Vida, en Blvd José María Pino Suárez y el 11 de julio en Cerro de los Magueyes, C. Aquiles Serdán; todas a las 7:50 de la mañana y pide llevar herramientas. Registros al 722 235 8200 Ext 2079 … Como parte de los proyectos de infraestructura vial de la presente administración, el gobierno municipal de Toluca que preside el alcalde Ricardo Moreno Bastida, lleva a cabo trabajos de rehabilitación de la calle 25 de enero, utilizada como vía alterna de la calle Guadalupe Victoria en la subdelegación de Jicaltepec Autopan, la cual se encontraba en proceso de mejora … Más de 20 mil personas participaron en los festivales del Mundial Social organizados por el Gobierno de Naucalpan para apoyar a la Selección Mexicana en un ambiente seguro, familiar y lleno de alegría, desde alguno de los puntos de convivencia en el Foro Cuauhtémoc, en la Plaza Revolución, la Oda de Hierro y Los Remedios, además del GolFest en el Parque Naucalli … La Presidenta Municipal de Joquicingo, Danaé Espinoza Zimerman, presidió la septuagésima tercera sesión ordinaria de cabildo con carácter de pública, abierta. Bien por la joven edil ambientalista … Qué tengan un excelente martes, raza … Comentarios y mentadas: [email protected]

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