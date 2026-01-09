Derecho de Picaporte

•Qué bajaron homicidios.

•Presidenta y Gobernadora,

•Van súper re que te bien.

Durante la “Mañanera del Pueblo” de la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo, se dio a conocer que el Estado de México registró en diciembre de 2025 el menor número de homicidios diarios de los últimos 15 meses, de acuerdo con los reportes de seguridad presentados a nivel nacional. Otro reconocimiento de la Jefa del Ejecutivo Federal a la mandataria mexiquense, sin duda alguna su más importante aliada política … NOTAS CORTAS: A propósito, ambas mujeres están “en los cuernos de la luna”, parafraseando a “la maestra”, van “súper re que te bien” en las encuestas, pues la PresidentA esta semana obtuvo nuevamente otro alto porcentaje de aprobación ciudadana a su gestión. Ahora fue en la encuesta QM Estudios de Opinión publicada en un diario de circulación nacional que no mencionaremos para no hacerle propaganda de oquis, pero empieza con “H” de “Heraldo”, en la que obtuvo un 72% a favor. Este resultado tiene lógica, pues coincide con los de otros estudios demoscópicos, mientras que la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez inicia el año con una aprobación del 65.9% en el más recuente ejercicio de la encuestadora “Demoscopia Digital”, en el sexto lugar a nivel nacional, lo cual es de destacarse si consideramos que sus predecesores los ahora ex “goberladrones” priístas, principalmente los últimos, estuvieron siempre reprobados, y lo mejor que pudieron alcanzar fue estar en la “media tabla”. Esto debe ser un serio llamado de atención para la oposición prianista que lleva mas de 7 años con campañas negras de odio, con los argumentos más absurdos que ya ni ellos se creen, como lo de “narco gobierno” o “narco dictadura”, con el desprestigio del dueño del PRI y sus escándalos, así como los ridículos en la cámara alta protagonizados por Lili Téllez, a quien ya por eso apodan “la loca del senado”. Nada les ha dado resultados, y lo “pior” es que insisten en lo mismo. Por eso es muy probable que Morena y sus aliados (el de siempre y el convenenciero) no solo retengan en 2027 todas sus gubernaturas, sino que, además, le arrebate Nuevo León a MC y Chihuahua al PAN con la bella senadora Andrea Chávez, y dará una dura batalla a la derecha azul en Aguascalientes y en Querétaro, mientras que el PRI de Alito no ganará absolutamente ninguna. En cuanto a los alcaldes mexiquenses, iniciaron el 2026 con el edil de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, en el primerísimo lugar en la de GobernArte, con el 63.7%; en el segundo, la alcaldesa panista de Huixquilucan, Romina Contreras de Vargas, con el 62.8%; en la tercera posición el morenista munícipe de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, con el 61.1% y en el cuarto el Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, con el 60.4%. Les siguen el de Cuautitlán Izalli, Texcoco, Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero, Zumpango y Tecámac, todos ellos morenistas, menos el atizapense, y como podrán observar, ¡no hay ninguno emanado del PRI! Estos resultados son más o menos coincidentes con los de las otras encuestadoras. El PRI está casi nulificado para el 2027, mientras el PAN solo conservará sus dos únicos y más recientes bastiones: Metepec y Huixquilucan … Y una prueba más de la causa de la reelección y alta aprobación en las en cuestas del Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, es que sigue trabajando en el tema que más nos han afectado a los automovilistas, los baches. Ayer, por ejemplo, realizó obras de bacheo con mezcla asfáltica en caliente en Paseo San Isidro, entre Melchor Ocampo y Plaza del Parque, Barrio de Santa Cruz; bacheo con adocreto en Ignacio Allende, esquina Miguel Hidalgo, Barrio de Santa Cruz; reparación de banqueta en Paseo San Isidro, Barrio del Espíritu Santo; mejoramiento en Emiliano Zapata, entre 16 de Septiembre y Constitución, Colonia Agrícola Lázaro Cárdenas y continuó con trabajos de balizado en la Benito Juárez, localidad de San Francisco Coaxusco … Volviendo al tema de las encuestas de aprobación ciudadana a sus alcaldes, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, cerró el 2025 como la alcaldesa mejor evaluada del Estado de México, con el 70.9%. Cabe mencionar que durante el año pasado se mantuvo siempre en los primeros lugares … Siguiendo con Huixquilucan, difícilmente alguien podrá disputarle la Presidencia Municipal al Senador Enrique Vargas del Villar en 2027, donde ganará incluso compitiendo sólo, por el PAN. Así lo indican las encuestas … Excelente ambiente y camaradería vivimos ayer en el Comité Promotor para la Protección del Periodista en el Estado de México con la tradicional partida de Rosca de Reyes, donde nos reunimos reporteros, reporteros gráficos, camarógrafos y columnistas, donde el común denominador fue la amistad y el reconocimiento mutuo. Asistieron el regidor del Ayuntamiento de Toluca, Armando Díaz, el representante personal del diputado local Óscar González Yáñez, coordinador del Grupo Parlamentario del PT, quienes reconocieron el papel del periodismo como pilar de la vida democrática y del derecho ciudadano a estar informado. La convivencia incluyó un momento emotivo con la participación del comediante o standupero regiomontano Alan Saldaña, quien con su estilo característico cumplió la apuesta que hizo con el regidor de donar 10 sillas de ruedas, también animó el encuentro y generó un ambiente relajado entre las y los asistentes. Hubo rifa de regalos aportados por legisladores, regidores, empresarios y diversos actores sociales como Anaí Esparza Acevedo del PT, Ruth Salinas de MC, la presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez, la diputada morenista Celina Trujillo y su compañero de legislatura Héctor Raúl García Gónzalez, el único de todo el PVEM que apoyó al gremio. A diferencia de otras “asociaciones” donde impera el alto ego (vedetismo barato) aquí los regalos no se acaparan entre unos cuantos ni se hacen auto “homenajes” ni hay culto a la personalidad, pues “para todos todo” y no se les cobra a los colegas por entrar ni su consumo no se les dice dónde se pueden sentar y dónde no. Felicitaciones a dicho comité … ¡Feliz fin de semana, raza!… Comentarios y mentadas: [email protected]

Comentarios

comentarios