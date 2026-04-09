Derecho de Picaporte

• ¿Próximos cambios de DGA?

• Sigue creciendo Sheinbaum.

• Mientras oposición se desploma.

Con los cambios en el gabinete de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se desata nuevamente una ola de rumores a lo que no nos vamos a sumar, referente a posibles próximas salidas del GEM, pero sí nos preguntamos si las “posiciones” cedidas a sus mini partidos aliados en la pasada elección de gobernador se las va a conservar hasta septiembre de 2029 … NOTAS CORTAS: Hemos comentado en nuestras más recientes entregas que la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo continúa creciendo en las encuestas. Yo como dijera Rigo Tovar, “por favor entiéndanlo”, no lo afirmamos nosotros, sino las diversas encuestas (porque nos reclaman “aigradamente” que la estamos promoviendo). Ahora es la encuestadora Factométrica que en este mes de abril da a conocer su encuesta levantada en marzo pasado donde la mandataria obtuvo un 79.5% de aprobación ciudadana a su gestión. Obviamente al preguntarle a algunos opositores su respuesta es la misma: “son compradas”, “a mí no me consta porque nunca me han encuestado”, “la verdadera encuesta está en la calle”, “la única encuesta que nos importa es la del 6 de junio (de 2027)” etc etc y sin afán de defender a las encuestadoras, todas indican la alta popularidad de la Jefa del Ejecutivo Federal que aunada a las que evalúan bien a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y a la vez conjugadas con las de la intención del voto que colocan a Morena no solo arriba, sino muy muy arriba de toda la oposición, le auguran la continuidad de la 4T en el gobierno federal, en las gubernaturas a disputarse en 2027, la mayoría en la cámara de diputados y en los congresos locales y ayuntamientos en los estados que irán a las urnas el próximo año, como el Estado de México, y esos que rechazan y cuestionan a las encuestas en general habría que recordarles que son las mismas que colocan a otros partidos en ciertos municipios y, lo más importante, que la gran mayoría de ellas han acertado, con la vergonzosa excepción de MassiveCaller. Y mientras tanto, la oposición está muy abajo y, en el caso del PRI, se desploma no solo en preferencias sino en militancia gracias a su enterrador que se adueñó en todos los sentidos del otrora “partidazo”. Aunque en el Estado de México bajo la dirigencia de Cristina Ruiz Sandoval, sigue siendo la segunda fuerza electoral, la cual, insistimos, se mide en votos y no en cargos … POLÍTICA: Y ya que la mencionamos, la senadora Cristina Ruiz Sandoval ofrecerá conferencia de prensa mañana, pero ahora en el Valle de México, en su natal Naucalpan … La presidenta de Morena en el Estado de México, Luz Ma. Hernández Bermúdez, participó en la conferencia “Participar sin miedo: acciones para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género”, impartida por Aidé Macedo Barceinas, Titular de la Defensoría Pública Especializada en la Atención de Asuntos de Violencia Política por Razón de Género del TEPJF. Coincidió con mujeres titulares de distintas áreas del poder judicial y de organismos autónomos … El dirigente estatal del PVEM mexiquense, José Alberto Couttolenc Buentello, se reunió con sus estructuras de Tultepec. Y será, ahora sí, mañana, cuando presente a su nuevo cuadro adherido al partido del tucán y proveniente de otro partido político … MUNICIPIOS: El munícipe de Metepec, Fernando Flores Fernández, informa que en su demarcación se usa la tecnología para proteger a la ciudadanía. “Hoy el municipio opera con casi 700 cámaras de videovigilancia en todo el territorio. Así damos resultados”, aseguró. Esto por algunos “haters” que señalan insistentemente algunos casos para hacer creer que la “Ciudad Típica” es insegura, lo cual es falso … El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez dio inicio al Programa Conjunto de Alfabetización, que en coordinación con el Gobierno Federal y Estatal se otorga la oportunidad de enseñanza y educación a los más de 144 mil naucalpenses que no saben leer ni escribir … El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, ofreció su semanal conferencia de prensa en la que señaló que, a mitad de la temporada de estiaje, la capital no registra una alta demanda de quejas por falta de agua como resultado de la operación de 11 pozos, lo que reduce la dependencia al Sistema Cutzamala y garantiza el abasto; que impulsa una ambiciosa agenda deportiva que busca colocar a la capital mexiquense en el centro del mapa atlético nacional e internacional y, por otro lado, que la obra de Paseo Vicente Lombardo Toledano presenta un avance total del 50%, que beneficiará a más de 230 mil personas y a 60 mil vehículos que la utilizan diariamente … La alcaldesa de Joquicingo, Danaé Espinoza Zimerman, sí es congruente con la línea ideológica y discursiva de su partido, el PVEM, pues le da especial atención al tema del medio ambiente. Y este medio día ofrecerá la capacitación agropecuaria “Mi parcela no se quema” … LEGISLATIVO: El Senador Enrique Vargas del Villar propuso reconocer a las mascotas como seres sintientes y castigar el robo de éstas con mayores penas. Por cierto, encabeza absolutamente todas las encuestas de cara al 2027 para la alcaldía de Huixquilucan … El Diputado Local del PT, Ernesto Santillán Ramírez participó en la reunión de las Comisiones Unidas de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, y de Salud, Asistencia y Bienestar Social, donde informó que se avanzó en la dictaminación de una reforma clave en materia laboral. “Esta modificación a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios fortalece el derecho de las y los trabajadores a acceder a revisiones médicas preventivas, priorizando la salud como eje de la productividad y la seguridad laboral,” comentó … Ánimo raza, ya casi es fin de semana … ¡Feliz “ombligo” de semana, raza! … Comentarios y mentadas: [email protected]

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