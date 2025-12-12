Derecho de Picaporte 

• PRI vs Morena

• Contratos a Ublester.

En su conferencia casi semanal de la Presidenta Estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, se lanzó duro contra el gobierno federal y estatal del la 4T que es Morena y la 4T, y centró sus ataques a la 4T, pero principalmente en las irregularidades en obras carreteras en la entidad resultado de auditorías, así como la asignación de un contrato a una constructora cuyo socio es un diputado federal del PT, por lo que exigió una auditoría a la secretaría de Movilidad estatal. En conferencia de prensa, Ruiz Sandoval reveló que el exdirector de la Junta Local de Caminos, Ariel Juárez Rodríguez, y el diputado del PT, Ublester Santiago Pineda, aparecen vinculados a un contrato por 36.5 millones de pesos con la empresa Construcciones y Electrificaciones El Llano, S.A. de C.V., de la cual el legislador de la 4T es socio. En este punto ni cómo defender a este par de angelitos de la 4T, pero también dijo que las inversiones huyen del México de México cuando la Seretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México, Laura González Hernández, ha estado dando cifras totalmente documentadas sobre las multimillonarias inversiones en la entidad, mientras la senadora priísta no dio cifras ni fuentes, pero apegada al clásico «no tengo pruebas pero tampoco dudas» … NOTAS CORTAS: Por cierto, tanto la titular de la SEDECO como la presidenta del CDE del PRI, apapacharon a los periodistas de sus respectivas fuentes como casi nadie más lo ha hecho… A propósito, la dirigente estatal del PRI, Cristiana Ruiz Sandoval aseguró que hay corrupción en la 4T y puso de ejemplo supuestos contratos a personajes de la 4T como el diputado federal de la 4T, Santiago Ublester, por 36.5 millones de pesos,

Habrá que esperar la respuesta… El convaleciente alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, aceptó el reto de su homólogo de García, Nuevo León, Manuel Guerra Cavazos, y aunque la raza quiere que la copa se quede en Nuevo León, ojalá sea la 12 para el Toluca FC … Feliz fin de semana , raza … El líder estatal del PVEM José Alberto Couttolenc Binetello continúa apoyando a los ediles emanandos de su partido y lo seguirá haciendo … Feliz fin de semana razaaa … Comentarios y mentadas: [email protected].

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