Derecho de Picaporte

• Baja homicidio en oriente.

• Aliados de Morena, también

• contra desaparición de “pluis”.

La administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez asegura que la incidencia delictiva continúa a la baja. Ayer en Valle de Chalco la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez presidió la Mesa de Paz con los 15 municipios que integran el Mando Unificado Oriente, donde se aseguró que, con el Mando Unificado Oriente, estrategia de las Mesas de Paz que encabeza diariamente la, se logró una reducción del 53% el robo de vehículos y del 24% en homicidios dolosos en los 15 municipios de la región donde se implementa.

Así lo informó el General Alcántara, Coordinador del Mando Unificado. Ahora, lo más importante para el “delfinismo” y para Morena en lo particular, es que la población efectivamente perciba esa baja en delitos, pues después de la corrupción de los ex “goberladrones” priístas, lo que más lastimó a los mexiquenses fue la alta inseguridad que se padeció por décadas bajo los gobiernos del tricolor … NOTAS CORTAS: Ayer sesionó la Diputación Permanente del Congreso del Estado de México y el diputado morenista Edmundo Luis Valdeña Bastida presentó la iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para crear una nueva ley que permita prevenir, atender y combatir de manera integral el delito de extorsión en la entidad. La propuesta fue turnada a comisiones legislativas para su análisis y dictaminación, y posteriormente será sometida a discusión y eventual aprobación del Pleno del Congreso mexiquense. Sin duda una medida urgente que no creemos que la oposición la vote en contra … El líder estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, sostuvo una reunión con delegadas y delegados de los 125 municipios de la entidad con el objetivo de alinear la ruta de trabajo del partido, dar seguimiento a las tareas en campo y evaluar los avances registrados durante 2025 … La dirigente estatal de Morena, Luz Ma. Hernández, continúa reuniéndose con altos funcionarios del gabinete delfinista, con militantes con cargo de elección popular y con sus recientes renovadas estructuras, así como con sus nuevos militantes, y todo de cara al 2027 … Por parte del PRI mexiquense, su presidenta la senadora Cristina Ruiz Sandoval dará esta mañana su tradicional conferencia de prensa casi semanal en la que muy probablemente fijará el posicionamiento del Revolucionario Institucional ante la reforma política de la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo. Obviamente es en contra y su argumento será la supuesta “venezolización” de la iniciativa presidencial, pero el verdadero tema que causa controversia es la desaparición de las senadurías y de las diputaciones federales y locales plurinominales, y aquí, en este punto específico, es donde se va dividir la 4T, pues los mini partidos aliados de Morena se oponen, pues sería el fin de las rémoras, pues la mayoría de sus cargos de elección popular lo han obtenido no en las urnas sino en la mesa de negociación con el partido grande, casi todas ellas por el principio de la representación proporcional, pero, como lo comentamos en la edición de ayer, hasta al interior de Morena, hay quienes se oponen, pues sus actuales cargo s y los más recientes, no se los ganaron en las casillas y quieren seguir así. Lo que se requiere es que todos, pero absolutamente todos, deben ganarse su cargo de elección precisamente por eso, por elección, del electorado y no por dedazo de sus líderes. En una verdadera democracia no pueden existir premios de consolación … El congreso local realizará su quinto periodo extraordinario de sesiones, que se celebrará el 15 de enero, donde votará los dictámenes de una iniciativa del Grupo Parlamentario del PRI y de cuatro más presentadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con el objetivo de combatir la extorsión, ampliar las facultades de investigación de las policías estatales y municipales, mejorar la coordinación interinstitucional en materia de seguridad y fortalecer la búsqueda de personas … La administración municipal de Metepec que preside Fernando Flores Fernádez, continúo este inicio de semana con los trabajos para mejorar las calles. Realizó bacheo con mezcla asfáltica en caliente en Plan de Ayutla, entre Ignacio Comonfort y Miguel Hidalgo, La Providencia; Daniel Espinoza, entre Ejército del Trabajo y Francisco Patiño, Jesús Jiménez Gallardo; Francisco Patiño, esquina Daniel Espinoza, Jesús Jiménez Gallardo; Camino a San Bartolomé Tlaltelulco, La Magdalena Ocotitlán. Obras de bacheo con adocreto en Benito Juárez, entre Venustiano Carranza, La Magdalena Ocotitlán. Mejoramiento de camino en Tendido de fresado en calle Mayorazgo, entre Cuauhtémoc y Camino a San Miguel Totocuitlapilco, San Bartolomé Tlaltelulco. Balizado en Alcatraces, esquina Adolfo López Mateos, Izcalli II; 6 de Septiembre, entre Benito Juárez y Vicente Guerrero, Agrícola Lázaro Cárdenas … El Gobierno de Naucalpan encabezado por Isaac Montoya Márquez, a fin de garantizar una movilidad segura, prevenir riesgos y contribuir a la erradicación de las violencias en los entornos escolares, a través de la Guardia Municipal dio el banderazo de salida al Operativo Caminito de la Escuela, en el marco del regreso a clases de miles de alumnos de distintos niveles educativos y docentes … La Presidenta Municipal de Huixquilucan, Romina Contreras de Vargas entregó juguetes en escuelas públicas del municipio “que los reyes magos les dejaron en la presidencia municipal” aseguró la alcaldesa … Como parte de la estrategia permanente del programa Conduce sin Alcohol, el Ayuntamiento de Toluca que preside Ricardo Moreno, realizó operativos del 9 al 11 de enero en distintos puntos de alta concentración vehicular de la capital mexiquense, donde se aplicaron 75 pruebas de alcoholemia. Los dispositivos coordinados por las Direcciones de Seguridad y Protección, y de Sustentabilidad Vial, resultaron en 35 conductores infraccionados por manejar bajo la influencia del alcohol, quienes fueron puestos a disposición del Juez Cívico; los 40 restantes obtuvieron resultados negativos y continuaron su camino … Qué tengan un excelente martes, raza … Comentarios y mentadas: [email protected]

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