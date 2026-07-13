Derecho de Picaporte 

• Edomex, prioridad de Sheinbaum.

• ¿Engaño a todas las militancias?

• David Parra por el PAN.

Lo hemos comentado reiteradamente en este espacio, para la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo, el Estado de México es de alta prioridad, tanto para su gobierno como para el “segundo piso de la Cuarta Transformación”, es decir, electoralmente para su partido, de ahí la estrecha relación con la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y las constantes giras presidenciales al Edomex, que incluso ha sido tema en “La Mañanera de Pueblo” como ninguna del resto de las entidades federativas. Hasta nos atrevemos a afirmar que la mandataria mexiquense tiene mayor peso en el ánimo de la Jefa del Ejecutivo Federal, que su vecina y compañera de partido, Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la vanguardista y progresista CDMX, y eso que Sheinbaum Pardo gobernó la capital del país antes de convertirse en la primera presidenta mujer del país. Y es que, unidos Edomex-CDMX son una poderosa maquinaria de votos, recordando que nuestra entidad le dio a la hoy Presidenta 5,125,040 votos, cifra récord a nivel estatal y a nivel nacional, es decir, ningún otra entidad le ha dado tantos voto a un solo candidato (a) y la Ciudad de México fue a segunda con 3,095,413, es decir, juntos le dieron más de 8 millones de sufragios, por lo que es de alta prioridad conservar ambos estados gobernados por Morena de cara a los próximos comicios de 2027. La 4T tiene los “cómo” y los “cuánto”, mientras la oposición del PRI y del PAN (no decimos PRIAN porque, por ahora, no irán juntos en la boleta electoral) no cambia su línea discursiva de “narco gobierno”, “narco partido”, “narco dictadura”, que “Morena está destruyendo al país” y tantas otras frases sin sustento que siguen sin redituarle en la intención del voto … NOTAS CORTAS: Y ya que mencionamos a la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo y a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, los trenes de pavimentación destinados a la rehabilitación de más de 340 kilómetros de vialidades y calles que la Presidenta de la República entregó a la Jefa del Ejecutivo Estatal, transformarán la calidad de vida de 10 millones de mexiquenses … POLÍTICA: A poco menos de dos meses del inicio legal del proceso electoral local, los principales partidos políticos en el estado, es decir, la primera, la segunda y la tercera fuerza política, Morena, PRI y PAN, respectivamente, han adelantado sus procesos internos para la definición de quienes finalmente serán sus candidatos a alcaldes y a diputados locales, en el proceso electoral local, y a diputados federales cuyo proceso electoral arranca legalmente también en septiembre, pero para no violar la ley electoral, los denominan “coordinadores” los morenistas y panistas mientras el PRI los llama “defensores de México”, y los tres partidos generan expectativas en sus respectivos militantes que tienen su legítima aspiración a ser candidateados, solo que hay un pequeño detalle, que los actuales ediles y legisladores de extracción morenista, priísta o panista, casi todos ellos se van a reelegir, y en los municipios donde ya se reeligieron en 2024, buscaran ahora una curul local o en San Lázaro, y los que ya son diputados locales y federales y que ya no se pueden reelegir, intentarán ahora ser candidatos a alcaldes, por lo que quedarán muy pocos espacios de participación para quienes se están escribiendo como lo acaban de hacer priístas y panistas, mientras los de Morena esperan la emisión de su respectiva convocatoria que en agosto dará a conocer la dirigencia nacional. Hay un lema que el atribuyen al fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, que dice “que no haya ilusos para que no haya desilusionados”, y les queda a la perfección a ciertos “suspirantes”, quienes verían candidatearse a “los mismos de siempre”, que ya se da en todos los partidos … A propósito, como lo adelantó éste humilde “escribidor”, la Presidenta del CDE del PRI mexiquense, Cristina Ruiz Sandoval, ante una repleta de miles de militantes y simpatizantes “Plaza de la Unidad”, le tomó protesta a sus “Defensores del Estado México”, es decir, a los pre-pre-pre candidatos. Muy animada la senadora aseguró “Somos defensoras y defensores y seremos las heroínas y los héroes que en esta nueva revolución rescaten la patria y al Estado de México de los saqueadores de la libertad y la democracia. ¡Es sin miedo! ¡Es por nuestras familias! ¡es por la tierra que amamos, es por nosotras y por nosotros, es por nuestros hijos, el tiempo es ya, el momento es ahora!”. Ahí estuvieron solo 2 de los 6 ex gobernadores vivos, aunque de esos 6, dos ya no son priístas, el júnior del Mazo que no tiene partido y el nefasto Ávila Villegas que está hoy en el patio trasero de la 4T. También vimos al líder estatal del Movimiento Territorial en el estado, Roberto Sánchez Pompa y a muchos más, como Braulio Álvarez Jasso que busca una candidatura por Toluca … Como lo anticipó quien esto escribe, finalmente el ex diputado local y ex líder del SUTEYM, que recientemente renunció al PRI, David Parra Sánchez, anunció que será por la siglas del PAN por las que buscará ser candidato a presidente municipal de Naucalpan, mostrando el documento interno del blanquiazul que así lo acredita, pero que no es candidato aún ni es un nuevo militante panista como falsamente se aseguraba, sino un aspirante de la sociedad civil que se registró en atención a lo ofrecido por el líder nacional panista, Jorge Romero. Con esto, fortalece al PAN y debilita al PRI. Nos comentó que lleva buena relación con el Presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, de quien sabemos que buscará la reelección … MUNICIPIOS: El Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, dio la patada inaugural del “Mundialito de Barro 2026”, donde convivió con niños futbolistas y sus familias. Por otra parte, continuó con su programa “Presidente en tu calle” en donde escucha demandas en inquietudes de los metepequenses, pero además, ordena se les de solución a sus quejas y peticiones … Con motivo del 47 aniversario del hermanamiento cultural y deportivo entre Toluca y Saitama, Japón, el alcalde Ricardo Moreno Bastida, abanderó a la selección infantil que viajará a tierras niponas para participar en el Torneo Internacional de Futbol de Ciudades Hermanas 2026. En administraciones pasadas, los viajes se otorgaban de manera preferencial, sobre todo a hijos de funcionarios, pero hoy,Ricardo Moreno destacó que este selectivo se conformó bajo un proceso por méritos a través del «Mundialito de Barrios» … A propósito, tal y como lo predijo Ricardo Moreno, ya comenzó la “temporada de zopilotes” y han comenzado a atacarlo en las redes sociales y uno que otro medio “digital” y los pseudo comunicadores autodenominados “creadores de contenido” que de periodistas no tienen nada, pero de no estar posicionado en los primeros lugares del Ranking de Alcaldes del Estado de México y a nivel nacional, así como en varias encuestas que miden la intención del voto de cara a la elección de 2027, en este caso para la reelección, nadie lo mencionaría siquiera … En la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública de la Región 15 Naucalpan, el Presidente Municipal y Vicepresidente de esta región, Isaac Montoya Márquez, en presencia de Pedro Guevara Pérez, encargado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, reiteró su disposición para continuar fortaleciendo las acciones coordinadas que permitan brindar mayor seguridad a las y los naucalpenses … Como pocas veces sucede en el estado, la presidenta municipal de Joquicingo, Danaé Espinoza Zimerman, reunió a presidentas municipales mujeres, de los municipios de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinoza; de Ocoyoacac, Nancy Valdez, y Tianguistenco, Erika Olea, quienes tras acompañar a la alcaldesa anfitriona en la inauguración de “La Ruta de la Gordita” en la comunidad de Maztleca de Galeana, recorrieron juntas la ruta de este tradicional antojito mexicano, puesto por puesto y establecimiento tras establecimiento, y en cada uno de ellos la munícipe entregó un reconocimiento … La Presidenta Municipal de Huixquilucan, Romina Contreras de Vargas, la alcaldesa que más veces ha encabezado las encuestas del “Ranking de Alcaldes del Estado de México” e incluso dentro de los ediles a nivel nacional, muy seguramente será diputada federal en la próxima legislatura, y será una de las mejor preparadas, al tener en su currículum un Doctorado en Derecho por la Universidad Anáhuac, mientras otros, paradójicamente, hacen leyes sin saber de leyes … PODER LEGISLATIVO: La Diputada Local por Morena, Paola Jiménez Hernández, continúa con sus asambleas comunitarias en Toluca y en sus distritos. Es de las muy pocas legisladoras que regresan a ver a la gente a la que antes fue a pedirles el voto … Los conocidos como “los Tres de Ecatepec” que son los legisladores locales de “el otro PT”, Ernesto Santillán Ramírez, Anaí Esparza Acevedo e Isaac Hernández Méndez, participaron en la Asamblea Política Estatal del PT que presidió el Comisionado Nacional de ese partido en el estado, Reginaldo Sandoval Flores, en el que, obviamente, no estuvo la dupla Óscar González Yáñez – Norberto Morales Poblete … INFORMACIÓN GENERAL: Las gestiones realizadas por el líder del SMSEM, Jenaro Martínez Reyes, durante la negociación del Pliego Petitorio 2026 se reflejan en el fortalecimiento de prestaciones y apoyos que impactan directamente en la economía, el desarrollo profesional y el bienestar de las maestras y los maestros mexiquenses. El Convenio de Sueldo y Prestaciones 2026, signado en días pasados por el Secretario General y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, integra mejoras a beneficios ya existentes, amplía su alcance para más categorías docentes y fortalece apoyos que responden a necesidades planteadas por el magisterio durante los trabajos de integración del Pliego Petitorio … En este espacio no acostumbramos a hacer recomendaciones de espectáculos, sin embargo, el show “Se busca payaso” del “Vie de Cirque” que se presenta en Metepec, detrás de conocido mall, vale mucho la pena y por eso nos permitimos recomendárselos ampliamente … AGENDA DE HOY: Tal y como se comprometió con la prensa, la presidenta estatal de Morena, Luz Ma. Hernández Bermúdez, ofrece conferencia ante los medios en la sede morenista ubicada en las Torres y Gran Lago del Oso, en Toluca … Esta mañana la Secretaria del Campo del GEM, María Eugenia Rojano Valdés, dará conferencia de prensa en la sede estatal de la Canacintra en la que hará la presentación del Foro Internacional Agroindustrial FIA 5 … Qué tengan una excelente semana, raza … Comentarios y mentadas: [email protected]

Comentarios

comentarios