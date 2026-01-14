Derecho de Picaporte

• Gobernadora con alcaldes.

• PRI: Encuestas pagadas.

• Contra reforma política.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez se reunió ayer con todos los presidentes municipales del estado, reunión en la que les aseguró que este año su “objetivo es que se logre fortalecer la dignidad, la justicia y la equidad de nuestras comunidades. Y sin duda alguna, yo creo que puede ser posible, a través del trabajo en equipo entre el Gobierno del México, del estado y los municipios”, dijo a los ediles. Asistieron, entre otros, el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad y Oscar Flores Jiménez, Secretario de Finanzas. De los presidentes munícipes destacaron los morenistas de Toluca, Ricardo Moreno Bastida y de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez; los panistas de Metepec, Fernando Flores Fernández y Romina Contreras Carrasco, de Huixquilucan (los cuatro los mejores evaluados del Estado de México, según algunas encuestas); por el PRI, el de Villa Victoria, Mario Santana Carbajal; por el PVEM la de Joquicingo, Danaé Espinoza Zimerman y la de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinoza, quien el año pasado renunció al PRI, se le ve cerca de la 4T pero sin militancia, al menos oficialmente, por ahora … NOTAS CORTAS: Las dirigencias estatal y nacional del PRI insisten en hablar de lo que consideran “mal gobierno”, de la “dictadura” del “narco gobierno”, de los “corruptos de la 4T, etc etc. Pero, si realmente hay un cansancio y descontento popular contra el gobierno federal de Morena y en casi todos los estados donde son gobierno, como lo aseguran, ¿Por qué entonces la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez están muy bien evaluadas en las encuestas que miden sus niveles de aprobación ciudadana? Eso mismo le preguntamos ayer a la presidenta estatal del PRI mexiquense, Cristina Ruiz Sandoval y nos aseguró que esas encuestas con pagadas. En ese mismo encuentro con los medios, el primero del año, criticó al Gobierno del Estado de México por la implementación del programa “Hoy no circula” en el Valle de Toluca, asegurando que se trata de medidas meramente recaudatorias y no ambientalistas. Insiste en hablar de corrupción en la “Cuarta Transformación”. Como era de esperarse, se manifestó en contra de la propuesta presidencial de la Reforma Política. También anunció la renovación de los comités seccionales que serán más de 7 mil en toda la entidad, superando el total de las secciones electorales en que está dividido el estado. La acompañaron los titulares de las secretarías del Comité Directivo Estatal, entre ellos el sub secretario Braulio Álvarez Jasso, y algunos de los dirigentes de los sectores y organizaciones, como el líder estatal del Movimiento Territorial, Roberto Sánchez Pompa, así como algunos diputados locales … Por cierto, la conferencia de prensa de la dirigente estatal priísta, Cristina Ruiz Sandoval, se realizó en el Salón Presidentes, misma que desde su inauguración a inicios de los 90s, tiene las fotografías de casi todos los ex presidentes del comité directivo estatal, de ahí su nombre, sin embargo, nos percatamos que ya retiraron las fotos de Carlos Iriarte Mercado, del ex gober…nador Eruviel Ávila y de su ex candidata a la gubernatura, Alejandra del Moral Vela ¿será porque ya no son militantes de ese partido? Quien esto escribe, que entre otros cargos en el tricolor fue delegado en Tabasco, constató que allá sí tienen el retrato de su ex presidente partidista Andrés Manuel López Obrador y de su ex secretario general Adán Augusto López Hernández. Ahí es otra la madurez política … Tras la coordinación con el Gobierno del Estado de México y el Gobierno de Naucalpan, el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez entregó la rehabilitación de la Escuela Secundaria General Emiliano Zapata, en la colonia Minas San Martín, afectada estructuralmente por las lluvias y la corriente del río en años anteriores, se le había pronosticado la demolición y se hizo un rescate estructural, se fortaleció la seguridad de la comunidad escolar con obras de protección del cauce, reforzamiento de la cimentación y la construcción de muros de gavión … ACTIVIDADES PARA ESTE MIÉRCOLES 14 DE ENERO: Este medio día el alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, entregará nuevamente patrullas para reforzar la seguridad en la “Ciudad Típica”. En la tarde la administración que encabeza Ricardo Moreno Bastida conmemorará los 213 años de la erección del primer Ayuntamiento, con la conferencia “Experiencias Municipales del Ayuntamiento de Toluca entre la Monarquía y la República. 1812-1835” y por la mañana ofrecerá su segunda conferencia de prensa del año, denominada “La Toluqueña”. El Presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez dará esta tarde su primera conferencia de prensa de este año. A las 21 horas se presentan en casa los Diablos Rojos del Toluca FC ante el Santos de la comarca lagunera, después de arrancar el torneo de clausura 2026 de la Liga Mx con una victoria a domicilio ante los rayados de Monterrey. El equipo rojo es el favorito para el campeonato que para ellos sería el tricampeonato y su treceava copa … Feliz “ombligo” de semana, raza … Comentarios y mentadas: [email protected].

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