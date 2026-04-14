Derecho de Picaporte

• Gobernadora y el regreso a clases.

• Aumento en casetas, una puñalada.

• ¿Y el Estado Laico?

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la entrega de 37 mil 460 Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico, correspondientes al ciclo escolar 2025-2026, con una inversión superior a 509 millones de pesos, en apoyo a estudiantes mexiquenses de distintos niveles educativos…. MUNICIPIOS: Lamentable el homicidio de ayer en Metepec, pero a los “mal querientes” del alcalde metepequense, Fernando Flores Fernández, se les esfumó la oportunidad de sacar raja política del asesinato, pues “gracias a trabajos de inteligencia, videovigilancia y al apoyo de un dron táctico” se logró “ubicar y detener a seis personas relacionadas con un hecho delictivo grave. Fueron aseguradas durante el operativo, sin posibilidad de evadir la acción de la justicia. En Metepec no bajamos la guardia. Aquí hay resultados, hay trabajo coordinado y seguimos firmes para cuidar a nuestras familias” informó el considerado mejor alcalde del Estado de México en las encuestas. Ni modo, se quedaron con las ganas sus “haters” … El edil de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, participó en la Mesa de Paz, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en Coacalco, junto a sus homólogos de la región. “Revisamos los avances en materia de seguridad que hemos logrado a través de la estrategia del Mando Unificado. Continuamos trabajando en coordinación por la seguridad de las y los naucalpenses” escribió en sus redes sociales … Y a propósito de Naucalpan, en la política local, donde la desconfianza ciudadana suele ser la constante, no es común encontrar coincidencias entre gobierno y actores sindicales que históricamente han sido críticos o, al menos, cautelosos. Sin embargo, el primer año de gestión del alcalde morenista de Naucalpan, Isaac Montoya, parece estar rompiendo inercias y generando un consenso poco habitual: el de los resultados visibles. A lo largo de un año y tres meses, la administración municipal ha apostado por una estrategia que privilegia la cercanía con la gente. No se trata únicamente de discurso; la presencia constante en calles, colonias y comunidades ha sido uno de los sellos distintivos de un gobierno que busca legitimarse desde el territorio. La obra pública, tangible y cotidiana, ha comenzado a modificar la percepción ciudadana, que suele ser el termómetro más confiable para medir el desempeño de cualquier administración. Pero quizá uno de los elementos más reveladores de este momento político es el respaldo expresado por Tomás Palomares, dirigente del Suteym sección Naucalpan, quien no escatimó en reconocer el trabajo del alcalde Isaac Montoya. Durante un evento público, Palomares no solo felicitó a Montoya Márquez por dotar de herramientas a los trabajadores —pieza clave para ofrecer mejores resultados a la comunidad—, sino que fue más allá al señalar que el municipio “lo está haciendo extraordinariamente bien”. Este tipo de declaraciones no son menores. Cuando un líder sindical reconoce que hay “mucha obra en la calle” y que el gobierno está “cerca de la comunidad”, se está validando una forma de gobernar que apuesta por lo básico: presencia, trabajo y resultados. Más aún, Palomares deslizó una idea que en el contexto político de Naucalpan resulta significativa: la posibilidad de romper el “maleficio” electoral que ha impedido la continuidad en el gobierno municipal. El mensaje es claro: la ciudadanía no premia discursos, sino resultados. Y en ese sentido, la percepción de un presidente “a ras de piso”, cercano a la sociedad y comprometido con generar mejores condiciones de vida, puede marcar la diferencia de cara al futuro. Si esa narrativa se sostiene con hechos, no sería descabellado pensar que en 2027 el escenario político sea distinto … La Presidenta del DIF de Toluca, Rocío Pegueros Velázquez y el Presidente Municipal, Ricardo Moreno Bastida, apoyan la prevención en salud para la población toluqueña, de ahí su impulso a la conferencia magistral impartida por Nathaly Marcus, referente internacional en bienestar físico, mental y emocional … El Ayuntamiento de Joquicingo que preside Danaé Espinoza Zimerman, y el Colegio Mexiquense, invitan cordialmente a la “Mesa Itinerante Joquicingo” mañana miércoles 15 a partir de las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal … La Presidenta Municipal de Huixquilucan, Romina Contreras de Vargas, presidió la Octava Sesión de Cabildo Abierto, en la que escucharon la petición del representante de la Mesa Directiva del condominio residencial Paseos del Bosque … POLÍTICA: Una puñalada trapera el aumento al precio del peaje en las casetas de cuota justo cuando muchos vacacionistas todavía ayer lunes regresaban tras los días de descanso de la “semana santa”. Y más en la México – Toluca, herencia del periodo neoliberal prianista, de Salinas, por eso resulta un acto de cinismo e hipocresía cuando algunas voces priístas en las cámaras de diputados local y federal se pronuncian a favor de la gratuidad en las casetas cuando fueron ellos quienes las privatizaron, pero ¿no se supone que el “periodo neoliberal” quedó atrás? … La mojigatería era solo de la derecha, con su desprecio al máximo principio del Estado Laico que es la separación Iglesia – Estado, pero en las recientes décadas se fueron alejando a partir del salinismo de la obra de Benito Juárez. En el PAN no extrañaba, pues después de todo es un partido conservador, de derecha, por lo que en ellos era congruencia, pero en el PRI sí era una traición, y en el Estado de México se tuvieron “goberladrones mochos”, priístas de derecha como Camacho, Montiel, Peña y sobre todo Ávila Villegas (hoy en el patio trasero de la 4T) que pisoteaban el liberalismo para besar la mano de los ensotanados, pero lo “pior” es que hasta dentro de la 4T y, sobre todo, de sus “aliados”, hay algunos retrógradas, y no criticamos sus creencias o pertenencia a la religión todavía mayoritaria, están en su derecho, pero pisotear el Estado Laico acercándose a las sotanas no legal, no es constitucional. Y lo de ayer en Atlacomulco, desde el punto de vista que deseen verlo, fue una clara violación a la separación Iglesia – Estado, una traición a nuestra historia … Y hablando de “mochos”, esos conservadores que tanto admiran a Trump y anhelan que nos invada ¿lo siguen admirando después de lanzarse ahora en contra de Robert Francis Prevost, el Papa León XVI? … Ayer comentamos por error que la ex diputada Myriam Cárdenas Rojas podría ser la candidata de Morena a la alcaldía de Almoloya de Juárez, cuando debimos referirnos a Calimaya. Nuestra confusión se debió a que la perteneciente al Movimiento Alas de la 4T fue regidora por Almoloya y diputada por ese distrito local, pero ella es calimayense … El ex líder del SUTEYM y ex diputado local David Parra Sánchez será un fuerte opositor para la presidencia municipal de Naucalpan donde el actual munícipe Isaac Montoya Márquez está en condiciones de buscar la reelección … DEPORTES: ¿Recuerdan la frase “No era penal” del mundial 2014 con el que México perdió gracias a una pena máxima marcada en contra (es un decir porque pudo haber anotado después) por parte de Holanda? Pues el lema revivió el pasado domingo cuando el árbitro no solo le arrebató la victoria a los Diablos Rojos del Toluca FC con un dudoso penalti a favor del San Luis, sino, de paso, el sub liderato, y con ello, adiós a la posibilidad de cerrar el torneo regular como súper líder … AGENDA PARA HOY: Esta mañana en Palacio de Gobierno el GEM que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez y la Federación Mexicana de Futbol harán el Anuncio Conjunto por el Futbol … Qué tengan un excelente martes … Comentarios y mentadas: [email protected]

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