Derecho de Picaporte 

• Congreso local, a extraordinario.

• Que Elías Rescala es el causante.

• David Parra sacude al PRI.

PODER EJECUTIVO: El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) presentaron el 5º Foro Internacional Agroindustrial (FIA 5), que se llevará a cabo los próximos 7 y 8 de agosto en el Centro de Convenciones del EdoMéx en Toluca (por el “aigropuerto” toluco) así lo informó en conferencia de prensa la titular del ramo, María Eugenia Rojano Valdés, ante los medios … Durante 2026, el Gobierno del Estado de México ha recibido reconocimientos internacionales en materia de movilidad, seguridad, acceso a la justicia y salud, reflejo del trabajo realizado por las distintas dependencias de la administración estatal y el compromiso de acercar mejores servicios a las familias mexiquenses. “Todo eso va siendo parte del trabajo que realiza el equipo, que yo me siento muy agradecida y orgullosa de todos ellos. Sé que tenemos que hacer todavía mejores acciones, pero creo que en esa parte vamos avanzando”, expresó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Ojalá metan en cintura al criminal e impune pulpo camionero que es el gran responsable que el Valle de Toluca esté reprobado en movilidad … PODER LEGISLATIVO: El Congreso del Estado de México trabajó en sesión extraordinaria (no es broma, sí trabajó) y aprobó reformas a la constitución estatal para armonizar su contenido con las disposiciones de la carta magna nacional en materia de elección judicial. El dictamen de la iniciativa, promovida por el líder parlamentario José Francisco Vázquez Rodríguez, establece que la renovación del Poder Judicial estatal concluirá con la elección judicial de 2028 (en lugar de 2027), incorpora una comisión coordinadora con representantes de los comités de evaluación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como un nuevo esquema de organización territorial de los comicios y de boletas electorales judiciales. Como era de esperarse, el bloque opositor PRIANDRMC voto en contra sosteniendo la cantaleta de siempre: que la 4T pretende controlar al Poder Judicial. Pero su negativa no les sirvió de nada y Morena como sus aliados, ejercieron su legítima mayoría …. Por cierto, nos comentan que el motivo de la salida del PRI y de su grupo parlamentario en la 62 legislatura, Lilia Urbina Salazar, no se debió a desencuentros con la dirigente estatal del tricolor, Cristina Ruiz Sandoval, sino con el “líder”, mejor dicho, “coordinador” parlamentario (porque nos dicen que de líder no tiene nada) Elías Rescala Jiménez. Lo mas curioso es que quien también salió del PRI nos comentó exactamente lo mismo, que no soportaron más al delmacista. Por ahora, se mantendrá como “diputada sin partido”, pero sabemos que tarde o temprano terminará en el partido más grande de México: Morena … Y ya que estamos con los legisladores guindas, el legislador morenista Luis Valdeaña Bastida, nos aseguró que una vez que la dirigencia nacional de su partido publique la convocatoria, sí participará, solo valora por ahora sí va por la alcaldía o una diputación local o federal … Platicamos con el coordinador parlamentario del PT en el congreso local, el histórico y eterno Óscar González Yáñez, quien calla rumores sobre su posible remoción de la coordinación y de su compañero de partido, Norberto Morales Poblete de la titularidad de la Secretaría del Trabajo en el estado, como lo ha solicitado el “comisionado político nacional petista en el Edomex, Reginaldo Sandoval Flores. Al final nos comentó que compite contra el senador morenista Higinio Martínez Miranda en ver quién de los dos han sido más traicionados por sus respectivas huestes. No dio nombres, pero suponemos que no se refería a las diputadas Ana Yurixi Leyva Piñón ni Consuelo Estrada … Y hablando de diputados locales petistas, agradecemos el compromiso del Diputado Isaac Hernández Méndez con este humilde “escribidor” que participó en su dinámica durante el último partido de la selección nacional en este mundial. Por cierto, Isaac Hernández emprenderá una intensa gira de trabajo el próximo domingo por el norte del estado … POLÍTICA: Si caló hondo el anuncio del ex priísta, ex diputado y ex líder del SUTEYM, David Parra Sánchez, en el sentido de que buscará la presidencia municipal de Naucalpan por el PAN. En el remoto caso de una alianza PRIAN como las de 2021 y 2024, mucho dudamos que los tricolores quieran respaldarlo, pero algo sí nos consta, que de los militantes de la base priísta, varios sí lo apoyarán y votarán por él … Son tiempos de salidas de las escuelas y varios políticos son “padrinos de generación” de los estudiantes que concluyen sus estudios, y en la zona escolar de Educación para los adultos de Tenancingo, el ex alcalde priísta de ese municipio, Roberto Sánchez Pompa, fue padrino de generación a invitación del estudiantado. No lo pierdan de vista porque va nuevamente por esa alcaldía … Ayer la Presidenta Estatal de Morena, Luz Ma. Hernández dio conferencia en su natal Ecatepec ante los medios del Valle de México y no en Toluca, como por error comentamos en este espacio, por lo que ofrecemos una muy sentida disculpa. En su rueda de prensa dijo que a unas semanas de que se emitan las correspondientes convocatorias para el proceso interno de Morena, “somos muy claros al informar que no se tolerarán acciones que pudieran violentar la normatividad legal en los estatutos partidistas, ni mucho menos en la Ley Electoral, aseguró la presidenta del Comité Estatal de Morena en el Estado de México … En conferencia de prensa la titular del comité Estatal de Morena subrayó que no son tiempos para buscar ventajas, pues lo decimos fuerte y claro: “ningún interés personal está por encima del proyecto de nación, por lo que hizo un llamado al trabajo, a la unidad y a ocuparse de los encargos públicos quienes en estos momentos los tienen, dijo LuzMa Hernández. … La Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandival, hizo un impecable proceso para la toma de protesta de sus “Defensores del Estado de México”, una fina operación de ingeniería electoral para que no hubiera choque entre aspirantes (por ahora), pero, la lectura política que deja a la sociedad civil y, sobre todo a sus militantes, que son LOS MISMOS DE SIEMPRE, los caciques de pueblo (qué no del pueblo) pegados como garrapatas en la ubre del poder. Los que ya son ediles y legisladores locales y federales, y los que ya fueron muchas veces, pero no se percibe un relevo generacional, no hay jóvenes, a menos de que sean los “júniors” lelos que ay forman parte desde hace años de “los mismos de siempre”, pero la situación no es tan diferente en otros partidos ¡en todos! … MUNICIPIOS: El Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, continúa con su programa “Presidente en la Calle” y ahora estuvo en el popular Infonavit San Franciso. “Platicar con ustedes y conocer de primera mano lo que pasa en la colonia me permite seguir tomando decisiones con base en lo que realmente necesitan”, comentó el edil panista … Luego del deterioro y abandono en el que se encontraba Unidad Deportiva Filiberto Navas, el Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, encabezó la asamblea informativa sobre su transformación a Centro Comunitario México Imparable Toluca, proyecto que la convertirá en un moderno espacio para la práctica deportiva, la convivencia y el desarrollo comunitario … El Presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, entregó nuevamente anteojos gratuitos del Programa “Impulsando tu Salud”, que suman a la fecha más de 4 mil en beneficio de igual número de naucalpenses tras la atención en las caravanas que se realizan en diversas comunidades cuyo objetivo es elevar la calidad de vida de los sectores más vulnerables, donde el Alcalde reafirmó su compromiso con el bienestar social y la transformación de Naucalpan … Con el objetivo de fortalecer la identidad gastronómica y promover el desarrollo económico regional, dio inicio el Pasaporte Mexiquense Ruta 202, un proyecto que resalta la riqueza culinaria de los municipios de Ocoyoacac, Santiago Tianguistenco y Joquicingo. El arranque oficial se llevó a cabo el pasado 12 de julio en la comunidad de Maxtleca de Galeana, en el municipio de Joquicingo, en un acto encabezado por la presidenta municipal Danaé Espinoza Zimerman. Durante el evento, se destacó la importancia de impulsar las tradiciones gastronómicas como motor turístico y económico en la región …AGENDA PARA HOY: Esta mañana de martes el alcalde toluqueño Ricardo Moreno Bastida, ofrece su ya tradicional conferencia “La Toluqueña” y no a mitad de semana, pues les comentamos la semana pasada que será sometido nuevamente a una operación quirúrgica y tendrá que guardar reposo para una pronta y mejor recuperación, por lo que los zopilotes no deben empezar difundir “fake news” … Qué tengan un excelente martes, raza … Comentarios y mentadas: [email protected]

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