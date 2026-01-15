Derecho de Picaporte

• Gobernadora con diputados.

• Hoy con periodistas.

• PRI casi pierde registro: IMM.

Muy activa inicia el año la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez , quien recientemente se reunió con todos los alcaldes del estado y ayer con legisladores locales, sin importar el color de su origen partidista Le falta reunirse con los diputados federales y con los senadores mexiquenses de todos los partidos. No dudamos que asista el panista Enrique Vargas del Villar, pero ¿Acudiría la presidenta estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandival? Por cierto, esta mañana sostendrá un encuentro con la fuente que cubre sus actividades. Inicia el 2026 con todo, sin dejar nada la Jefa Política en el estado. Otros deberían seguir su ejemplo … NOTAS CORTAS: Para reforzar la seguridad pública en Metepec, su presidente municipal entregó ayer en conocido mall nuevas patrullas y equipo, así como drones. Fernando Flores Fernández aseguró que ya cuentan con 100 patrullas y el C4 funcionando para cuidar a las familias metepequenses. Fiel a su estilo, también entregó en comunidades, no solo en la cabecera municipal … Al inicio de este 2026, el Gobierno de Naucalpan avanza en beneficio de las comunidades, aseguró el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez a la vez que destacó el tema de la recaudación histórica en predial y agua, que permitirá dar continuidad a las obras, se presentó la Policía Ética que acompañará y vigilará el actuar de Tránsito e infracciones, y el cierre del 2025 con la incidencia delictiva a la baja, como la reducción en delitos de alto impacto en un 35.8%, que en comparación del 2024, a la fecha se han registrado 2,037 delitos menos. Esto durante la primera de sus conferencias de prensa del año. Le preguntamos sobre el posicionamiento del PRI mexiquense que preside la también naucalpense Cristina Ruiz Sandoval y respondió que ese partido está a punto de perder el registro, que tiene un bajo porcentaje y sus opiniones “ahí se van a quedar”. A nuestra pregunta sobre las encuestas que lo colocan como el mejor evaluado en el Valle de México y uno de los más altos en la entidad, comentó que se debe a los resultados y que él recorre las calles, colonias y comunidades contactando directamente a los naucalpenses … Y hablando de ediles bien evaluados por la ciudadanía, como el también morenista Ricardo Moreno Bastida, recibió a su homólogo de García, del bello Nuevo León, Manuel Guerra Cavazos, quien vino a pagar la apuesta de donar 10 sillas de ruedas a personas discapacitadas que las necesitan y el propio alcalde toluqueño entregó 5 abonos (boletos, pues) para niños para entrar al estadio Nemesio Diez (“Bombonera”, pa´la raza) para todo el torneo de clausura 2026. Estuvo presente la presidenta del DIF municipal, Rocío Pegueros Velázquez. El munícipe neoleonés dijo con su feo acento norteño que agradecía el cálido recibimiento de Toluca para cumplir, “como buen tigre”, y entregar las sillas de ruedas pensadas principalmente para niños y jóvenes que lo requieran; además, explicó que la carne asada se llevará a cabo como parte de este arreglo de amistad y camaradería futbolera. Finalmente, se hizo, por fin, “la carnita asada” en la mismísima casa de los Diablos Rojos del Toluca. Desde que éste humilde “escribidor” vive en el Edomex, jamás vio un ambiente de camaradería entre dos presidentes municipales de distintos estados y, sobre todo, de diferentes partidos políticos … Por cierto, en la misma mañanera, Ricardo Moreno informó que finalizó el mantenimiento en el tanque El Calvario, considerado como una infraestructura estratégica que surte de agua a varias delegaciones de la capital mexiquense. Ya urgía … La Presidenta Municipal de Huixquilucan, Romina Contreras de Vargas, presidió la 33 Sesión Ordinaria de Cabildo, en la que se aprobó el Calendario Oficial 2026 y las modificaciones que tendrá el Bando Municipal de Huixquilucan y que será publicado el próximo 05 de febrero … La presidenta estatal de Morena, Luz Ma. Hernández se reunió recientemente no con la prensa, sino con una “élite” de comunicadores tolucos, una escasa y poco representativa parte de los medios, mientras el líder estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello y la presidenta del PRI mexiquense, sí se reúnen con todos los periodistas … De los tres poderes en el Estado de México, dos son morenistas y uno priísta, todavía … La diputada local de Morena, Paola Jiménez Hernández, a través de su programa social y tarjeta denominado “La JeFA”, firmó un convenio más con Yadah Ópticas, “donde tendrás un 15% de descuento en pago en efectivo y un 10% en pago con tarjeta”, informó ¡Aprovechen! … Este medio día sesionará el Congreso del Estado de México en lo que es ya su Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones … Cada vez se nota más la presencia del ex dirigente del SMSEM y actual líder estatal del Movimiento Territorial del PRI, Roberto Sánchez Pompa, en la región y distritos electorales de Tenancingo. No lo pierdan de vista … Con el objetivo de construir una Ley del Mezcal del Estado de México que dé voz a los productores locales, el Diputado Local Héctor Raúl García González, del PVEM, convocó a una mesa de trabajo llevada a cabo en las instalaciones del Centro de Estudios Universitarios UAEMéx de Tenancingo. Participaron académicos y funcionarios del Instituto de Investigación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México y cerca de cien productores de mezcal de los quince municipios mexiquenses que recibieron la denominación de origen de esta bebida en pasado 12 de noviembre de 2025 (Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Luvianos, Malinalco, Ocuilán, Sultepec, Tejupilco, Tenancingo, Tlatlaya, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan y Zumpahuacán) … El ya mencionado senador Enrique Vargas del Villar, ha sostenido su posición en distintos temas desde su ideología tradicionalmente panista, y ahora, sostiene que ya no hay que seguir regalando petróleo mexicano a Cuba, y en eso sí coincidimos varios liberales y de la izquierda en México … Ánimo raza, ya casi es fin de semana … Comentarios y mentadas: [email protected].

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