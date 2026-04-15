Derecho de Picaporte

• Renuncia Carolina Monroy al PRI.

• Sigue la desbandada tricolor.

• Toluca, cuasi mundialista.

Ayer en Palacio de Gobierno y en presencia de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y los “mandamases” del futbol mexicano, se anunció que la Selección Nacional disputará su último partido de preparación antes del inicio del Mundial México – EEUU – Canadá 2026 en el Estadio Nemesio Diez “La Bombonera” en la capital mexiquense. ¿Y en qué beneficia a los que no nos, perdón, no les gusta el futbol? pues que el GEM impulsa la reconstrucción y modernización de vialidades como Periférico Norte, la carretera Toluca-Tenango, el Macrolibramiento y la Vialidad Mexiquense, a fin de fortalecer la conectividad con el Aeropuerto AIFA, así como obras en mercados, plazas públicas, parques y espacios deportivos en los 125 municipios. El mundial pasará, pero las obras quedarán ¿qué no? … POLÍTICA: Pues sigue la desbandada en el PRI de Alito, y lo escribimos así porque es el partido de su propiedad absoluta, como el PVEM lo es del júnior Jorge Emilio González Martínez (sobrino del Dr. Simi), el PT de Alberto Anaya y MC de Dante Delagado, tan es así que con él pasó de ser el “partidazo” con 19 gubernaturas, a un mini partido del tamaño de las rémoras anteriormente mencionadas (excepto la naranja) con solo dos estados gobernados, y eso gracias al PAN. Pero volviendo al tema, ahora quien renunció al tricolor fue Carolina Monroy del Mazo, prima del corrupto y vende patrias ex presidente y ex gobernador Enrique Peña y del último mandatario estatal Alfredo del Mazo “III”, quien, por cierto, ya no está en ese partido. Carolina Monroy lo fue todo gracias a Peña Nieto, quien la puso al frente del PRI nacional y alcaldesa de Metepec. Esto tras su animadversión con la senadora Cristina Ruiz Sandoval y pese a que cuando Alito vino a Toluca en 2019 buscando el apoyo del priísmo mexiquense para el CEN y que ya había apalabrado con el entonces gobernador del Mazo, reunión en la que estuvo ella y Ávila Villegas, le refrendó su apoyo. Fue sin duda de las dinastías más empoderadas del priísmo, pero ahora, como dice la canción “¿A dónde irá? ¿A dónde irá, ahora?” pues a SOMOS México, partido creado por el ex perredista y hoy de derecha Guadalupe Acosta Naranjo… Por cierto, dicen que Alito levantó el auricular de su escritorio y preguntó a su secretaria “Señorita, ¿quién renunció hoy al PRI? … ¿señorita…? … ¡Señoritaaaa!” – tu tuu tuuu … La dirigente de Morena en el Estado de México, Luz Ma. Hernández Bermúdez, tuvo una mesa de trabajo con representantes sindicales del sector educativo del oriente del estado. Participaron integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México, la Asociación de Servidores Públicos Académicos Sindicalizados de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, el Sindicato Único de Trabajadores Académicos y Administrativos del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, así como la sección de la Universidad Tecnológica de Tecámac. “Reafirmo mi compromiso de mantener siempre el diálogo cercano con quienes todos los días contribuyen a la formación de nuestras niñas, niños y jóvenes” aseguró la lideresa … La presidenta estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, participó en la presentación del libro “Guerreras de la Democracia”, cuyo contenido resalta la historia de mujeres que no se rindieron. Dijo que la lucha de las mujeres sigue vigente y que “estamos en el centro de la defensa de México”, comentó la senadora … MUNICIPIOS: El Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, entregó luminarias con tecnología LED en la comunidad de San Lucas Tunco, y, por otra parte, informó de la conclusión de los trabajos de limpieza en la zona de El Arenal y Juventino Rosas, luego del desbordamiento provocado por las lluvias en la parte alta del Valle de Toluca. Agregó que desde ante anoche y durante todo el día de ayer, las brigadas no pararon, trabajando para retirar el agua, remover el lodo y liberar la vialidad. Agradeció a la CAEM, a la Guardia Nacional y a los organismos de agua de San Mateo y Toluca por sumarse y entrarle con todo a estos trabajos … El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, otorgó al Presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, el Distintivo Destino de Reuniones, que reconoce a los municipios que cuentan con la infraestructura, conectividad y servicios especializados para ser sedes de convenciones y reuniones corporativas o de negocios, así como de congresos de asociaciones e Industrias, ferias y exposiciones comerciales y viajes de incentivos … El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, se colocó nuevamente entre los alcaldes mejor evaluados del Estado de México, al ubicarse en la cuarta posición estatal del más reciente ranking de aprobación de alcaldes correspondiente a marzo de 2026, elaborado por Demoscopia Digital. De acuerdo con la publicación, el alcalde toluqueño registró una aprobación de 66.3%, con lo que se mantiene dentro del grupo de alcaldes con mayor respaldo ciudadano en la entidad, en una medición que refleja la percepción de la población sobre el desempeño de sus gobiernos municipales. El edil de Toluca se posiciona dentro del top 5 estatal, en un escenario de alta competencia entre los gobiernos municipales mexiquenses. Pero ¿cuál fue la metodología? Se levantó del 28 al 31 de marzo pasado mediante llamadas telefónicas con sistema de marcación y captura digital multiagente, con una muestra de 1,000 personas mayores de 18 años, con un margen de error de +/- 3.8% y un nivel de confianza del 95%. La aparición de Toluca en los primeros lugares de esta medición representa un dato relevante para la administración encabezada por Ricardo Moreno, al tratarse de la capital mexiquense y uno de los municipios con mayor complejidad urbana, social y de servicios en el estado. Sus predecesores nunca tuvieron esos niveles de aprobación … Recientemente la Presidenta Municipal de Joquicingo, Danaé Espinoza Zimerman, informó que el multideportivo de San Pedro Techuchulco que en días pasados fue asegurado por la FGJEM, fue liberado conforme a la ley y ya se encuentra abierto a la comunidad en general. A la alcaldesa la Fiscalía le entregó las llaves del lugar y al síndico Uriel Urbina Gómez, garantizándose así que este espacio se encuentre en orden y listo para su uso. “Queremos ser claros: el multideportivo no permanecerá cerrado, no será demolido y ha sido entregado a los delegados de San Pedro Techuchulco”, aclaró la alcaldesa … LEGISLATIVO: En el marco de su 20 Aniversario, el Club de Rotarios Bosque Real, otorgó un reconocimiento por ser socio honorario al senador Enrique Vargas del Villar, quien, dicho sea de paso, sigue encabezando por amplio margen de diferencia todas las encuestas de cara a la elección a alcalde de Huixquilucan. Como en la de Massive Caller que le da el 47.2% contra el 26.4 de Morena, 9.1% al PRI, 6.5 a MC, 4.6 al PVEM y 1.3 al PT … Hay diputados del propio Morena que, en lugar de legislar y atender los temas de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en el legislativo, prefieren irse a la “grilla” que atender sus responsabilidades, como Carlos Zurita Trejo, quien cancelo la reunión de “trabajo” de ayer de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Asuntos Indígenas; y Desarrollo y Bienestar Social, y la pospuso para hoy a las 10, poco importándole el tiempo de sus compañeros legisladores … La diputada morenista Paola Jiménez Hernández, como presidenta del Programa “La JeFa” firmó un convenio con la “Casa Alef” para fortalecer la salud mental y atender distintos padecimientos, con el acompañamiento de un equipo profesional que brinda atención y apoyo a las jefas de Toluca y a sus familias, informó. No la pierdan de vista … AGENDA PARA HOY: Esta mañana el Presidente Municipal de Toluca, el “tres veces moreno” Ricardo Moreno Bastida ofrece su ya tradicional conferencia de prensa semanal denominada “La Toluqueña”, un ejercicio de comunicación franca y directa que casi nadie más realiza, solo su homólogo y compañero de partido, Isaac Montoya Márzquez, de Naucalpan … Este medio día sesiona la muy flojita 62 legislatura del Congreso del Estado de México … ¡Feliz “ombligo de semana, raza! … Comentarios y mentadas: [email protected]

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