Derecho de Picaporte

• Fuego amigo guinda.

• Sí hay desarrollo en Edomex.

• No habrá nuevos municipios.

Aun no son los tiempos dado que ni siquiera ha empezado el proceso electoral para lo comicios locales y la elección intermedia en la que se renueva la cámara de diputados y ya está el golpeteo a todo lo que da en algunos municipios, incluso con esos cobardes que tiran la piedra y esconden la mano haciéndole fuego nada amigo a sus propios (as) compañeros (as) de partido al interior de la 4T asegurando que la presidenta estatal de Morena, Luz Ma. Hernández pretende imponer a ciertos candidatos. Nada más falso que eso, pues las candidaturas morenistas se definirán por medio de encuestas. Aquí, a diferencia de otro partido, no habrá “dedazo” desde el escritorio del centro de la CDMX, así que no se deje sorprender … Aun cuando falta para la elección de alcalde de Toluca en 2027 y la clase política ya comenzó a moverse. Las encuestas se han convertido en el instrumento predilecto para medir posicionamientos, enviar mensajes internos, atraer simpatías y, sobre todo, construir la narrativa de quién va adelante y quién se está quedando rezagado. En política, las percepciones suelen ser tan importantes como los votos, y por ello cada medición empieza a generar reacomodos. La más reciente encuesta de FactoMétrica coloca a Morena como la fuerza política dominante en la capital mexiquense con poco más del 36% en la intención del voto, muy por encima de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC). Sin embargo, más allá de los números generales, el dato que llama la atención es el crecimiento de Agustín Flores Jaimes, quien aparece como el perfil mejor posicionado dentro de MC y uno de los opositores más competitivos en el escenario rumbo a la sucesión municipal. En un partido donde durante años la competencia interna parecía limitada a unos cuantos nombres, Flores Jaimes comienza a consolidarse como una figura capaz de disputar espacios y convertirse en un referente para el electorado inconforme con los partidos tradicionales. No lo pierdan de vista … El SMSEM, la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de México y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) sumaron esfuerzos para fortalecer la capacitación del magisterio mexiquense en materia de prevención y atención de la violencia en entornos escolares. El acuerdo fue suscrito por María Esther Rodríguez Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres; y Tania Montserrat Granados Cervantes, Secretaria Ejecutiva de SIPINNA Estado de México, con el propósito de acercar herramientas de formación, orientación y acompañamiento a maestras y maestros afiliados a la organización sindical en las 14 regiones del estado … El Secretario General del SUTEyM, sección Naucalpan, Tomás Alberto Palomares Parra, invitó a la base sindical a decir: “Sí al compromiso y a la responsabilidad familiar; a decir: “Sí, a ser padres responsables; a decir sí, a enfrentar los problemas con sus hijos. Agregó que “el que digamos sí, a ver y a escuchar lo que nuestros hijos tienen que comunicarnos; y lo que ellos hacen, que digamos sí, a estar al pendiente de sus vidas, que digamos sí a estar pendientes de a qué hora llegan a casa y que digamos sí a conocer quiénes son sus amistades”. Por su parte, David Parra Sánchez, líder moral de la emblemática sección sindical, reiteró la relevancia que tiene la familia en nuestros días, pero sobre todo el claro ejemplo que dan los padres a sus hijos. Abundó que, para ello no importa la condición, ya que se puede ser muy menesterosos, o muy ricos, pero lo que se queda en la vida de uno, es el ejemplo de los Padres de Familia que uno tuvo. “Esa fortaleza y esos principios que uno tiene en su casa, es la mejor educación, porque en la escuela van a aprender los hijos, pero no se educan en la escuela, es en la casa”, insistió … PARTIDOS POLÍTICOS: Y hablando del partido gobernante y el de mayor expansión, Morena, ayer dieron inicio a las asambleas informativas denominadas “en Defensa de la Soberanía Nacional”, que sirven para que se vayan “placeando” algunos de sus “suspirantes” al 2027 … La presidenta estatal de PRI, Cristina Ruiz Sandoval, ofrece mañana su conferencia de prensa en la que intentaremos saber la situación legal del bien inmueble que alberga desde hace décadas el comité municipal de su partido en Naucalpan, entre otros temas … Tras la renuncia del diputado federal tabasqueño Erubiel Lorenzo Alonso al PRI y, por lo tanto, a la dirigencia nacional del Movimiento Territorial, el líder del MT mexiquense, Roberto Sánchez Pompa, informa que tanto él como su organización adherente con todas sus estructuras, se mantienen firmes con el Revolucionario Institucional … MUNICIPIOS: Ayer se suscitó un incendio en conocida escuela privada de Metepec y el alcalde Fernando Flores Fernández recurrió a las redes sociales para informar de la oportuna intervención de los bomberos y que afortunadamente no hubo víctimas. Eso sería de lo más normal si no fuera porque hasta de eso se valieron sus dolidos malquerientes para criticarlo, y eso que están eufóricos por lo recientes acontecimientos del edil … Como parte de la regeneración integral de Naucalpan, el Alcalde Isaac Montoya Márquez, dejó una nueva Huella de la Transformación y un legado en la colonia Benito Juárez con la rehabilitación de la calle Sierra Madre del Sur que, de acuerdo a vecinos nunca había recibido atención en sus más de ¡40 años! … El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida fortalece las acciones para prevenir y atender la violencia de género a través de la Línea Naranja, una estrategia que brinda apoyo, orientación y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, las 24 horas del día durante todo el año. El Presidente Municipal ha reiterado que es un tema prioritario de su administración, por ello impulsa el fortalecimiento de programas y herramientas que permitan actuar de manera rápida y eficaz para salvaguardar la integridad y los derechos de niñas y mujeres toluqueñas … El Ayuntamiento de Joquicingo que preside Danaé Espinoza Zimerman, convoca al Primer Torneo de Barrios de Futbol Femenil que arrancará el próximo sábado 20 … La Presidenta Municipal de Huixquilucan, Romina Contreras de Vargas, informó que los huixquiluquenses de la Zona Tradicional continúan disfrutando de las instalaciones de la Unidad Deportiva “El Plan”. Comentó que le da “mucho gusto que sea un espacio que esté siendo muy aprovechado por la población”, y la verdad es que la unidad es de primer mundo … Habitantes de diversas comunidades de Ecatepec han manifestado su inconformidad por una serie de acciones y problemáticas que, aseguran, no han sido atendidas por el gobierno municipal de Azucena Cisneros Coss. Uno de los casos que provocó mayor molestia entre la población ocurrió en la colonia Prizo I, donde fueron demolidas las canchas de frontón de la Quinta Zona. Vecinos señalaron que el espacio era utilizado por deportistas y familias de la comunidad y que la decisión se tomó sin consultar a los usuarios; el cierre de un parque recreativo y deportivo en la colonia Petroquímica I, donde más de 300 niñas y niños realizaban actividades físicas y de convivencia así como otras acciones en contra de los ecatepenses … PODER EJECUTIVO: La Gobernadora Delfina Gómez Ávarez aseguró que la industria de la construcción es un pilar fundamental para la transformación del Estado de México, ya que genera 600 mil empleos e impulsa el desarrollo económico y urbano de la entidad. Esto durante la toma de protesta de los nuevos integrantes del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Por su parte la Secretaria de Desarrollo Económico. Laura González Hernández, comentó que esta industria concentra en la entidad más de mil 300 unidades económicas, que aportan más de 85 mil millones de pesos a la economía del país. Además, se emplean a más de 600 mil trabajadores, lo que posiciona al Estado de México en el primer lugar nacional en generación de empleos en la construcción. Consideramos que no es necesario ser un experto en economía para afirmar que cuando en un estado o país hay construcción de obras públicas o privadas, empresariales o ciudadanas, el desarrollo económico marcha bien, aunque ciertos “comentócratas” (alguno de ellos muy localito) afirme que no la economía nacional y estatal están estancadas por falta de inversión dada la desconfianza de los inversionistas, nacionales y extranjeros, y eso que la 4T lo ha consentido … PODER LEGISLATIVO: El diputado de Morena, Román Francisco Cortés Lugo, presidente de la Comisión de Límites Territoriales del congreso local informó que, hasta el momento, de las diversas comunidades que solicitan se les eleve a la categoría de municipios, ninguna cumple con el requisito de viabilidad financiera para el manejo de la administración … Esta mañana la diputada local morenista Jennifer Nathalie González López inaugura el Parlamento Juvenil con Jóvenes de la Carrera de Derecho de diferentes municipios del Estado de México … El Senador Enrique Vargas del Villar convivió con huixquiluquenses en la colonia San Francisco. No lo pierdan de vista porque lidera todos los estudios demoscópicos de cara a la elección para la presidencia municipal en 2027 … AGENDA: Este medio día la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez dará el banderazo del inicio de obra del puente vehicular Puente Peñón Texcoco y Avenida 602 …. Malas noticias para la derecha: le fue muy bien a México en la inauguración del Mundial 2026 … Feliz inicio de semana, raza … Comentarios y mentadas: [email protected].

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