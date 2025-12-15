Derecho de Picaporte

• Mensaje de Horacio Duarte.

• Paco Vázquez, con el gremio.

Interesante gira del Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, en el nororiente del estado, en Acolman y Temascalapa, donde celebró la transformación de la entidad, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y a guiarse con “El Poder de Servir a la ciudadanía”. Agregó que “el llamado es a que profundicemos esta forma de gobierno que es más territorio y menos escritorio. Eso es fundamental para que nadie se esté durmiendo en sus laureles y piensen que la comodidad de los cargos es lo más importante, lo más importante es servir al pueblo y servirlo con dignidad”, señaló el hombre fuerte del “Delfinismo” ¿algún destinatario con este mensaje dentro de Morena o de la 4T? ¿Alguien o algunos están durmiéndose “en sus laureles” dentro del GEM? … NOTAS CORTAS: De los varones, el edil mejor posicionado del Estado de México y uno de los mejor evaluados del país, el metepequense Fernando Flores Fernández no solo cierra las últimas semanas del año con actividades navideñas para los “ciudadanos gobernando” sino con eventos deportivos, sin dejar de lado sus programas insignia como “SinBa” (sin baches) y “Médico en tu Casa” … Para proteger a la población durante la temporada decembrina, el Gobierno municipal de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno Bastida, impulsa un amplio operativo para detectar y retirar la comercialización irregular de pirotecnia en distintos puntos de la capital mexiquense … Ante un cierre de año, con avances en servicios públicos, agua, seguridad y en obra pública, rubro en el que se invierten más de mil millones de pesos, el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez realizó una gira de trabajo recorriendo cinco comunidades del Pueblo de San Francisco Chimalpa beneficiadas con el programa La COMUNA (Comunidad Unida y Activa), para constatar el desarrollo de los trabajos que se realizan de la mano con vecinas y vecinos para mejorar su calidad de vida. El alcalde inició en el Barrio del Castillo, perteneciente al Pueblo de San Francisco Chimalpa, donde más de 1,200 vecinas y vecinos contarán con la pavimentación de la avenida Esmeralda en condiciones apropiadas para disfrutar de una vida digna, segura y próspera, impactando positivamente en todos los aspectos de la vida diaria de la comunidad … Y hablando de Naucalpan, Pablo Fernández de Cevallos González, coordinador parlamentario panista en la LXII legislatura, se reunió con vecinas y vecinos de Las Manchas, Buenavista, Río Hondo, plan de Ayala, Benito Juárez, El Cadete e Independencia, para desearles felices fiestas decembrinas en compañía de sus seres queridos y entregó piñatas a los asistentes para el disfrute de los más pequeños del hogar … Y ya que lo mencionamos, este espacio comentamos que del congreso local mexiquense solo el Grupo Parlamentario del PAN coordinado por Pablo Fernández de Cevallos había organizado un convivio con los colegas de la fuente legislativa, pero involuntariamente mentimos, pues mañana el líder del legislativo mexiquense que es José Francisco “Paco” Vázquez Rodríguez, convivirá con los periodistas que cubren las actividades de la 62 legislatura. Con éste, solo van dos fracciones parlamentarias de las 8 que existen … En cuanto a partidos políticos, solamente el PRI presidido por Cristina Ruiz Sandoval no solo convivió con los comunicadores, sino que además reconoció la trayectoria de varios de ellos. Los otros institutos políticos no. Solo el senador Enrique Vargas del Villar, que, por cierto, fue el primero y único. Por parte del Gobierno del Estado de México, solamente la Secretaria de Desarrollo Económico Laura González Hernández, nadie más … Y hablando de festejos de fin de año de periodistas, de las varias asociaciones que existen, solamente una lo hizo en grande, el Comité Promotor para la Protección del Periodista en el Estado de México, y sin cobrarle la entrada a los colegas y con rifas para todos, a diferencia de otras donde sólo entre ellos se auto homenajean y rifan los regalos donados por políticos, servidores públicos y empresarios, gestionados previamente… Quién también cierra fuerte el año no solo en las actividades de su dirigencia nacional, sino estatal, es el líder del Movimiento Territorial en el Estado de México, Roberto Sánchez Pompa … En lo que será prácticamente la última semana laboral, el líder del PVEM en el estado, José Aleberto Couttolenc Buentello, presentará una adhesión más al partido del tucán. Luego les decimos de quién se trata … La Presidenta Municipal de Huixquilucan, Romina Contreras de Vargas, en esta temporada navideña, mantiene la coordinación con las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, ambas de la CDMX, “para proteger nuestras fronteras y evitar la llegada de delincuentes” aseguró la alcaldesa mejor evaluada del Estado de México en varias encuestas … El presidente municipal de Villa Victoria, Mario Santana Carbajal, cierra el año con distintos convivios navideños en varias comunidades y con servidores públicos … Otra que termina el 2025 con festejos con sus gobernados es la alcaldesa de Joquicingo, Danaé Espiniza Zimerman … La diputada local morenista Paola Jiménez Hernández, se sumó con una tonelada al programa “Croquetón” convocada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez a favor de los seres sintientes ¿Y los demás? … Oootro fracaso de la derecha anti 4T con su llamado a marchar este fin de semana en la CDMX, supuestamente convocada por “la generación Z”, con muy escasa concurrencia … ¡Feliz inicio de semana, raza! … Comentarios y mentadas: [email protected].

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