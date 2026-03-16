Derecho de Picaporte

• Ricardo Moreno, más allá de Toluca.

• Cordialidad y respeto con PVEM y PT.

• Asegura líderesa de Morena Luz Ma. Hernández.

El liderazgo político del alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida (de los alcaldes de extracción morenista, el mejor evaluado en el Valle de Toluca según encuestas) va más allá de la capital del Estado de México, pues la organización por él fundada y dirigida, Proyecto 21, llevó acabo este fin de semana en Jilotepec un encuentro ciudadano en el que el edil reivindicó “el papel histórico de esta región en la construcción de la vida democrática del Estado de México” y llamó a “fortalecer la transformación social desde la organización ciudadana, la memoria política y la participación activa del pueblo”. Destacó que, a 20 años de haberse gestado el movimiento democrático de alternancia en esta zona del estado, la presencia de gobiernos de oposición marcó una diferencia significativa en la vida pública mexiquense, al abrir paso a una mayor participación social, nuevas dinámicas políticas y una visión más cercana a las necesidades de la gente … NOTAS CORTAS: El Presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez (de los alcaldes de extracción morenista, el mejor evaluado en el Valle de México, según encuestas) entregó parque recuperado y rehabilitado en Santa Cruz del Monte, donde aseguró “Vamos dejando Huellas de la Transformación, pretendemos llegar a todas y cada una de las comunidades de Naucalpan, colonias, fraccionamientos, pueblos y sus respectivos barrios, porque quienes gobernaban antes que nosotros, dejaron en el abandono al 70% de las comunidades” … Y ya que mencionamos a los ediles mexiquenses mejor posicionados del Estado de México, en los primeros lugares hay puros de Morena, como el naucalpense Isaac Montoya Márquez y el toluqueño Ricardo Moreno Bastida, solo dos del PAN, Fernando Flores Fernández, de Metepec, y Romina Contreras de Vargas, de Huixquilucan, pero ninguno del PRI ni mucho menos de los otros partidos políticos, y eso es en todas las encuestas … Ante la sorpresiva lluva de ayer, el Ayuntamiento de Metepec que preside Fernando Flores Fernández activó todos los protocolos, en coordinación con la Policía Municipal y el grupo Tlanchana … En el Marco del Día Internacional del Día de la Mujer, el Senador Enrique Vargas del Villar, invita este lunes 16 a la Jornada de Salud Asistencial en donde se apoyará a mujeres mexiquenses y a sus familias … Después del voto del PVEM y PT en contra de la democratizadora iniciativa de reforma política propuesta de la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo, le preguntamos a la Presidenta de Morena en el Estado de México, Luz Ma. Hernández Bermúdez, cómo va ser ahora la relación del partido gobernante con sus aliados y nos respondió que siempre es de “respeto y cordialidad”, que la alianza se firmó con la ahora PresidentA Claudia Sheinbaum cuando era candidata pero que “hoy Morena tendrá que revisar esa alianza” primero en la dirigencia nacional, y por ahora no podría responder si continuará en la entidad. Habrá que ver “si el pueblo así lo quiere” y esperará la línea política de su dirigencia nacional. En cuanto a sus estructuras nos comentó que en su reciente VII Consejo Nacional Ordinario tras la campaña de afiliación ya tienen más de 12 millones de militantes afiliados, que conformaron sus comités seccionales en más del 95% y que el 62% de afiliados son mujeres, que ellas ocupan la mayoría de las dirigencias y estructuras. Reiteró el respaldo a la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo y a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, esto durante su visita a Calimaya donde se reunió como militantes y la organización plural “Alas de la 4T” donde estuvieron presentes la ex diputada local Myriam Cárdenas Rojas, la ex alcaldesa de Ocoyoacac Diana Pérez Barragán y el ex candidato a presidente municipal calimayense Hugo Antonio Orozco, entre otros líderes, incluso asistieron liderazgos de otros municipios como la lideresa social de San Mateo Atenco Jaquelina Valderrabano, de quien hablaremos más adelante. Este fin de semana no descansó la dirigente morenista, pues también visitó Nicolás Romero para presidir la “Jornada Estatal: Cultura, Deporte y Difusión de los Logros de la 4T y el Segundo Piso con el Pueblo … Mañana la presidenta estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, reaparece en la sede de su partido con los medios de comunicación luego de su paso por Nueva York donde participó, según publicó en sus redes sociales, en la ONU … Esta mañana el dirigente estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, regresa a sus “lunes de adhesión” de políticos de otros partidos, principalmente del PRI al partido del tucán … Este lunes la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez visitará Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. En el primero entregará el mejoramiento de la Avenida Ejido Colectivo “Caminemos Seguras” y en “Neza” hará entrega del Puente Peatonal “Neftalí” que une a ambos municipios … Aunque las elecciones locales son hasta 2027 en que se empatan con las intermedias federales en las que se renueva la cámara de diputados, los candidatos se definen este año y en varios municipios ya se perfilan varios nombres. San Mateo Atenco no es la excepción con la ya mencionada Jaquelina Valderrabano, lideresa social con amplia trayectoria política y con basta formación académica que ha apoyado las candidaturas de la ahora PresidentA Claudia Sheinbaum y de la actual Gobernadora Delfina Gómez. Integrante de organizaciones como las famosas Adelitas y de asociaciones civiles como Mujeres Transformando México desde la Sociedad Civil; que ha hecho presencia en el congreso local y en el Senado de la República, así como en diversos eventos políticos y sociales. No pierdan de vista a este cuadro femenil de Morena … Y hablando de líderes sociales, el ex diputado David Parra Sánchez, en su calidad de Presidente de Proyecto Social Naucalpan, se reunió con líderes de Lomas de San Mateo, Cumbres de San Mateo y Colinas de San Mateo, en Naucalpan, donde “nos dimos a la tarea de escuchar de viva voz las situaciones que viven en sus colonias”, aseguró … Los Diablos Rojos del Toluca FC dejaron ir dos puntos en su recuente encuentro contra el Atlas, que mantuvo una hermética defensa y terminaron empatados a uno, con ambas anotaciones en tiempo de compensación. Aun así, el bicampeón se encamina hacia el tricampeonato manteniendo el invicto … ¡Feliz inicio de semana, razaaa! Comentarios y mentadas: [email protected]. Síguenos también en Facebook en Derecho De Picaporte y en Derechodepicaporte.com

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