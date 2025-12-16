Derecho de Picaporte

• Qué ha bajado criminalidad.

• Porrismo del PRI en CDMX.

• ¡El Toluca, bicampeón!

La administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez afirma que “gracias al trabajo coordinado del Mando Unificado Oriente, integrado por los tres órdenes de gobierno y que forma parte de la estrategia de la Mesa de Paz … permitió la reducción del 53% en el robo de vehículos y 22% el homicidio doloso, en 265 días de su implementación en 15 municipios, en comparación con el mismo periodo previo a la puesta en marcha”. Es necesario que la población efectivamente perciba esa reducción en la incidencia delictiva, pues ese tema y la corrupción fueron las principales causas de la derrota del PRI en el Estado de México, con sus dos últimos y nefastos ex “goberladrones” … NOTAS CORTAS: La Presidenta del DIF de Metepec, Iraí Albarrán Segura, entregó más de 2 mil Canastas Sociales Alimentarias Familias Felices a vecinas y vecinos de la Unidad Habitacional Tollocan II, Colonia Agrícola Francisco I. Madero y San Jerónimo Chicahualco. Su esposo el alcalde Fernando Flores Fernández le agradeció esa actividad. No la pierdan de vista … La versión violenta y porril del PRI cuando no le dan los argumentos ni mucho menos los votos, que recurre a los golpes como lo hace su dueño, el político más desprestigiado del país, se reprodujo ayer con sus diputadas locales de la CDMX que con violencia tomó la tribuna dando un vergonzoso espectáculo. Vaya imagen tan decadente. Afortunadamente el PRI del Estado de México, bajo la dirigencia de Cristina Ruiz Sandoval, actúa totalmente distinto al de su dirigencia nacional y al de la Ciudad de México. Lo hemos dicho, lo mismo en el Congreso del Estado de México, junto a toda la oposición, que asume una actitud mucho más inteligente que sus pares nacionales … La tradicional Carrera del Pavo Naucalpan 2025 se desarrolló de manera exitosa y festiva, un total de 2025 corredores recorrieron un circuito de 5 kilómetros de la Unidad Cuauhtémoc hasta la Calzada San Agustín. Previo a la justa deportiva el Gobierno Municipal llevó a cabo labores integrales de limpieza. El director del IMCUFIDEN, a nombre del alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, dio la bienvenida a los participantes que llenaron la Unidad Cuauhtémoc y destacó que el presidente municipal es uno de los principales impulsores del deporte en el municipio. Al final de la carrera, se les entregó a todas y todos los participantes su medalla y pavo … El Ayuntamiento de Toluca reconoció la labor que desempeña su personal sindicalizado por su vocación de servicio, luego de reconocer que son ellos un elemento fundamental para alcanzar las metas trazadas durante el primer año de gestión del alcalde, Ricardo Moreno Bastida … El alcalde de Villa Victoria, Mario Santana Carbajal, se reunió con su personal para supervisar el avance de las obras públicas de su administración. Si algo caracterizó la labor política del único priísta que queda que nunca ha perdido una elección durante 2025 fue impedir más renuncias de cuadros destacados del tricolor … El líder del SMSEM, Jenaro Martínez Reyes, ofreció un convivio de fin de año con la fuente magisterial. Reconoció y agradeció la labor de los comunicadores … La ciudad más feliz del país por el bicampeonato de los Diablos Rojos del Toluca FC, que ya es uno de los más grandes del futbol mexicano, el segundo más ganador junto a las Chivas Rayas del Guadalajara, aunque solo le vayan los “tolucos”, pues fuera de la capital del Estado de México y varios municipios mexiquenses, no tiene seguidores, pero ¡no importa! Tiene el incondicional amor de su gran afición escarlata, esa que cada quince días llena el estadio mientras que muchos del resto del país lucen casi vacíos, esa que no se cansa de brincar y cantar por más de 90 minutos, esa que pone el ambiente desde antes de entrar a “La Bombonera”, ese estadio que nada le pide a las catedrales europeas del mejor futbol del mundo, con su incomparable frío caluroso con sus bengalas y sus luces de celular que rompen la oscuridad en el medio tiempo al ritmo de “La cumbia de los trapos”, el adoptado himno de la generación que ha visto la mejor versión del equipo ro, dale dale ró, únicamente comparable al de José Saturnino Cardoso y al de Vicente Pereda, los diablos mayores. Ahí estuvo nuevamente la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez al lado de Don Valentín Diez Morodo, hijo de Don Nemesio Diez Riega. La mandataria pareciera abonarle suerte al cuadro colorado, mientras el júnior Del Mazo parecía salarlo con su gris presencia. Y el alcalde Ricardo Moreno Bastida, un diablo azul que reta a su homólogo de García Nuevo León para bajarle lo bocón. La asistencia del alcalde “rojo de corazón” y de nacimiento como Fernando Flores Fernández que no deja de asistir en temporada regular. Otros ediles que se congratulan a la distancia como el naucalpense Isaac Montoya Márquez. Todos muestran su respeto al campeón, sin pretender “colgarse” de él como un par de ex “goberladrones” priístas “atlacomulcas” que decían irle al Toluca, pero le van al América, tío y sobrino, incluso el primero que llegó hacer el ridículo de descamisarse con la “barra perra brava” rodeado de guarros en plena campaña. Pero es tan grande, que eso y más caben en el “Nemesio Diez”, pero para que un equipo sea grande, tiene que ser primero una institución grande, una directiva grande. El Toluca ya le cumplió a Toluca, lo de más es lo de menos. Gracias al responsable de medios de la directiva, Mauricio Garduño, por el apoyo y las facilidades brindadas a quién esto escribe para la cobertura mediática durante el torneo de apertura 2025 … ¡Arriba el Toluca, razaaa! … Comentarios y mentadas: [email protected]

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